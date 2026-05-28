Flowwow отказался от продажи бизнеса «Яндексу» — маркетплейс готов обсуждать предложения от других инвесторов

Сделка между «Яндексом» и маркетплейсом цветов и подарков Flowwow не состоялась, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным издания, стороны обсуждали продажу бизнеса около девяти месяцев, однако Flowwow отказался от партнёрства из-за предложенных условий. Сейчас компания готова обсуждать предложения от других инвесторов.

Стороны не смогли договориться о финальной оценке бизнеса

По словам собеседников «Коммерсанта», решение о покупке Flowwow выносилось на совет директоров «Яндекса» в конце апреля. Однако договориться о финальной цене сделки сторонам не удалось. В «Яндексе» отказались от комментариев по запросу Russian Business.

О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о покупке Flowwow, стало известно ещё в феврале. Тогда СМИ сообщали, что маркетплейс могут интегрировать в «Яндекс Еду», где уже существует раздел с цветами. Потенциальную сумму сделки источники оценивали более чем в 8 млрд рублей.

По оценкам участников рынка, сейчас стоимость бизнеса Flowwow может составлять 10–15 млрд рублей.

После срыва сделки Flowwow начал искать новых партнёров

После того как стороны не смогли договориться о параметрах сделки, Flowwow начал рассматривать альтернативные варианты развития бизнеса. В компании сообщили «Коммерсанту», что готовы обсуждать предложения, если они соответствуют долгосрочным интересам бизнеса и акционеров.

«Компания готовит к запуску партнёрскую программу, которая позволит другим сервисам интегрировать предложения маркетплейса в собственные продукты. Мы ведём переговоры с потенциальными партнёрами», — сообщили представители Flowwow.

Ещё в феврале 2026 года представители сервиса заявляли Russian Business, что анализ инвестиционных возможностей — стандартная практика для быстрорастущей компании.

Контекст

По данным Rusprofile, выручка ООО «Флаувау» по итогам 2025 года выросла на 36% — до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась более чем в 65 раз и достигла 416 млн рублей.

Согласно презентации компании, с которой ознакомился «Коммерсант», аудитория платформы составляет около 6 млн зарегистрированных пользователей.