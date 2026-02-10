Flowwow прокомментировал слухи о сделке с Яндексом

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow отреагировал на слухи о возможной продаже российского бизнеса. В компании сообщили, что допускают различные инвестиционные сценарии, но не раскрывают детали общения с участниками рынка и не подтверждают информацию о возможных сторонах сделки. Ранее в СМИ появлялись сообщения о переговоров Flowwow с «Яндексом».

Flowwow не подтверждает переговоры и параметры возможной сделки

В разговоре с Russian Business представители Flowwow пояснили, что анализ инвестиционных опций — стандартная практика для компании с устойчивыми темпами роста. При этом в компании подчеркнули, что не комментируют версии о переговорах, стадиях обсуждений, оценке бизнеса или потенциальных участниках.

В Flowwow также указали, что управленческая команда и основатели сосредоточены на текущей работе платформы и стратегическом развитии продукта.

«Этот фокус сохраняется независимо от того, какие обсуждения появляются на рынке», — отметили в пресс-службе сервиса.

Потенциальная оценка бизнеса — 5–8 млрд рублей

Ранее Forbes сообщал, что Flowwow обсуждает вариант продажи российского бизнеса «Яндексу». По информации издания, актив мог рассматриваться для интеграции в сервис «Яндекс Еда», где уже работает направление с цветами.

Собеседники Forbes оценивали возможную стоимость сделки в диапазоне 5–8 млрд рублей и отмечали, что обсуждения носят предварительный характер. Ни Flowwow, ни «Яндекс» официальных подтверждений этим данным не давали.

Бизнес уже хотели продать — но сделали ставку на развитие

В Flowwow рассказали, что в предыдущие годы компания анализировала разные варианты развития, среди которых была и возможность частичной или полной продажи бизнеса. После завершения переговоров с одним из маркетплейсов Flowwow решил продолжить развитие в самостоятельном режиме.

По словам представителей сервиса, этот выбор позволил сохранить контроль над продуктом и масштабированием бизнеса, а также положительно сказался на финансовых результатах.

«Сосредоточились на самостоятельном росте — и это было правильным решением», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В пресс-службе Flowwow также подтвердили, что ранее компания действительно рассматривала разные стратегические сценарии, включая частичную и полную продажу бизнеса.

Оборот Flowwow в 2024 году вырос на 80% — до 17,2 млрд рублей

В 2024 году оборот Flowwow составил 17,2 млрд рублей — это на 80% больше, чем годом ранее, следует из данных компании. В 2025 году сервис продолжил расти, показав прибавку на уровне 38,5%.

В компании связывают динамику с расширением категорий, географии присутствия и ростом спроса на сервис. Эти показатели, как отмечают в Flowwow, превышают средние темпы рынка электронной коммерции.

Контекст

Ранее сооснователь Flowwow Артём Гамбицкий в интервью Russian Business рассказывал, что компания привлекала внешние инвестиции только на раннем этапе развития — в 2014 году. По его словам, тогда средства были направлены на ускорение масштабирования бизнеса.

Гамбицкий отмечал, что в дальнейшем Flowwow развивался за счёт собственных ресурсов и рассматривал инвестиции как осознанный выбор, а не необходимость.