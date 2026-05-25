Минцифры смягчило закон о поддержке Почты России — правительство пошло на уступки после критики от участников рынка

Минцифры смягчило законопроект о поддержке «Почты России» после критики со стороны рынка, пишет РБК. Из последней версии документа убрали сразу несколько спорных требований для маркетплейсов и служб доставки, включая обязательное лицензирование почтовой деятельности и открытие пунктов выдачи заказов в отделениях почты. Ранее участники рынка предупреждали, что новые правила могут привести к миллиардным расходам для бизнеса.

Минцифры хочет уравнять маркетплейсы и почтовых операторов

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что за последние годы маркетплейсы и альтернативные службы доставки «фактически каннибализировали» «Почты России». По его словам, у почты в основном остались социальные услуги, которые регулируются государством и не приносят прибыли.

Максут Шадаев также отмечал, что ситуация требует «болезненных, но необходимых решений». По словам министра, законопроект должен разграничить деятельность «Почты России» и маркетплейсов, работающих без почтовой лицензии, а также установить равные условия доставки для всех участников рынка.

Из законопроекта убрали требование получать лицензию на почтовую деятельность

В предыдущей версии законопроекта участникам рынка доставки предлагалось получать у Минцифры разрешение или лицензию на оказание почтовых услуг при доставке посылок весом до 20 кг. Стоимость лицензии должна была распределиться следующим образом:

100 млн рублей — для работы по всей стране;

10 млн рублей — на региональном уровне;

1 млн рублей — на местном уровне.

В обновлённой версии документа это требование отсутствует, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке электронной коммерции и слова собеседника в правительстве.

Минцифры отказалось от идеи размещать ПВЗ маркетплейсов на почте

Из обновлённой версии законопроекта также убрали требование для маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» или доставлять туда товары напрямую.

Ранее эта мера вызывала вопросы у участников рынка, поскольку фактически предполагала интеграцию инфраструктуры маркетплейсов с почтовой сетью.

Продажу лекарств через почту решили ужесточить

Минцифры пересмотрело правила продажи лекарств через отделения «Почты России». В предыдущей версии законопроекта предполагалось, что отдельные почтовые компании смогут продавать безрецептурные препараты без лицензии, однако в новой редакции документа требование о лицензировании сохранили.

Также, по данным РБК, в законопроекте планируют отдельно определить перечень лекарств, которые можно будет продавать в почтовых отделениях, и установить требования к продавцам.

Рынок предупреждал о расходах на десятки миллиардов рублей

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко сообщил «Коммерсанту», что законопроект сейчас дорабатывается с учётом обратной связи от бизнеса и заинтересованных сторон. Некоторые требования из первоначальной версии документа могут убрать полностью.

Ранее Минцифры также предлагало создать специальный фонд для модернизации почтовых отделений в сёлах и труднодоступных регионах. Его планировали финансировать за счёт обязательных отчислений операторов доставки — 3% от доходов за междугороднюю транспортировку посылок.

В Ассоциации цифровых платформ заявляли, что такой механизм может привести к недобросовестной конкуренции, а расходы маркетплейсов в этом случае превысят 90 млрд рублей в год.