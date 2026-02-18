Минцифры готовит закон о регулировании работы Почты России

Минцифры готовит законопроект об изменениях в работе «Почты России», который затронет всех «мощных игроков рынка», пишет РБК со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить «Почте России» стабильные источники доходов в условиях конкуренции. Ситуация, как отметил Максут Шадаев, требует «болезненных, но необходимых решений».

«Почта России» потеряла экономически эффективные сегменты

На заседании комитета Госдумы по информполитике Максут Шадаев заявил, что за последние несколько лет индустрия маркетплейсов и альтернативных служб доставки «фактически каннибализировала» «Почту России». В итоге у почты остались в основном социальные услуги, которые регулируются государством и не приносят прибыли.

Максут Шадаев отметил, что ситуация складывается непростая и требует болезненных, но необходимых решений.

Минцифры хотят ввести равные условия доставки для всех игроков

Министр отметил, что законопроект затронет интересы крупных игроков рынка, поэтому обсуждение будет сложным. Документ должен разграничить деятельность «Почты России» и маркетплейсов, работающих без почтовой лицензии, и установить равные условия доставки для всех участников рынка.

Параллельно Минцифры подготовило пакет структурных мер по трансформации «Почты России»:

пересмотр требований к почтовой сети,

расширение перечня услуг в отделениях,

более гибкий порядок оказания универсальных услуг связи.

В ведомстве рассчитывают, что это позволит вывести «Почту России» на безубыточность, снизить долговую нагрузку, повысить зарплаты сотрудникам и модернизировать цифровую и логистическую инфраструктуру, в том числе в сельских отделениях.

Минцифры рассчитывает снизить долговую нагрузку почты

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие стратегии развития «Почты России», указав на долги и нехватку тысяч сотрудников. Власти в ответ создали специальную рабочую группу для «оздоровления» компании.

Одной из мер стало введение индексации тарифов на пересылку писем и бандеролей с 1 марта 2026-го. В Минцифры рассчитывают, что это позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет. Рост тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан.

Параллельно власти уже несколько месяцев выстраивают новые рамки работы цифровых платформ — от механики скидок до регулирования возвратов.

Деятельность маркетплейсов будет регулироваться законом о цифровых платформах

31 июля 2025 года принят Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ вводит единые требования для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов.

С 1 октября 2026 года цифровые платформы будут обязаны:

заранее уведомлять об изменениях тарифов и комиссий,

объяснять причины блокировки товаров и аккаунтов и давать возможность обжалования,

раскрывать принципы ранжирования товаров и рекламы,

карточки, возвраты и документооборот привести к общему стандарту.

Самозанятые получат право самостоятельно решать: принять или отклонить заказ на работу. Платформы обязаны оплачивать каждый заказ отдельно и не вправе требовать дополнительные услуги сверх согласованного задания.

ЦБ предлагает уравнять скидки для банков и маркетплейсов

Банк России также выступил за выравнивание условий работы маркетплейсов и устранение преимуществ для отдельных участников рынка.

Регулятор предложил сохранить единую цену товара и сделать программы скидок открытыми для всех кредитных организаций на равных условиях.

Покупатель должен видеть базовую цену товара, а при нажатии — список банков и их скидок. Участники программы могут отображаться, например, в алфавитном порядке, чтобы исключить преимущества. Критерии допуска банков предлагается сделать публичными.

Продавцов хотят защитить от проблемных возвратов

Минэкономразвития прорабатывает меры защиты продавцов при возврате товаров с утратой потребительских свойств. Как сообщали в ведомстве, с проблемой сталкиваются более 60% продавцов, почти в половине случаев — в категориях одежды и обуви.

Минэкономразвития обсуждает возможные решения с платформами и профильными ассоциациями. Ранее рассматривалась идея невозвратных категорий товаров для отдельных сегментов.