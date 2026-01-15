С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о цифровых платформах: 10% предпринимателей опасаются закрытия бизнеса
Закон о цифровых платформах: мнение бизнеса разделилось
В 2026 году в России вступит в силу закон о платформенной экономике, который определит, как маркетплейсы и агрегаторы услуг должны работать с исполнителями и бизнесом. Как выяснила компания «Консоль», 54% предпринимателей впервые слышат о законе. Несмотря на низкую осведомлённость, каждый десятый бизнес уже опасается закрытия.
Лишь каждый восьмой бизнес следит за реформой
Согласно опросу платформы для автоматизации взаимодействия с внештатными исполнителями «Консоль», больше половины респондентов раньше не слышали о новой законодательной инициативе. Ещё 33% знают о поправках, но не изучали детали. Активно следят за развитием реформы лишь 12% опрошенных.
Почти половина участников опроса (47%) считают, что новый закон не окажет заметного влияния на их деятельность. Эти респонденты оценивают грядущие изменения нейтрально и не ожидают существенных последствий для бизнеса.
Каждый четвёртый бизнес оценивает реформу положительно
26% предпринимателей смотрят на закон позитивно. Они считают, что новые правила могут упростить взаимодействие с цифровыми платформами и сделать условия сотрудничества более прозрачными.
15% опрошенных уверены, что усилится контроль и увеличится объём отчётности. Для части бизнеса это становится ключевым источником опасений, связанных с реформой.
Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026-го
Официальное название документа — Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Закон был принят 31 июля 2025 года. Основные положения вступают в силу 1 октября 2026 года.
Он вводит единые правила для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов — всех платформ, через которые бизнес продаёт товары или оказывает услуги.
Для компаний и предпринимателей, работающих через платформы, закон обеспечит:
-
более предсказуемые условия работы — платформы обязаны заранее предупреждать об изменениях тарифов, комиссий и правил сотрудничества;
-
меньшее количество внезапных блокировок — удаление товаров или аккаунтов должно сопровождаться объяснением причин и возможностью обжалования;
-
прозрачные правила продвижения — площадки должны раскрывать базовые принципы ранжирования товаров и рекламы;
-
единые требования к карточкам товаров и документообороту — описание, цены, возвраты и обмены приводятся к общему стандарту;
- снижение юридических рисков — взаимодействие с самозанятыми и фрилансерами получает отдельный правовой режим.
Одно из ключевых нововведений: закон закрепляет за самозанятыми право самостоятельно принимать или отклонять заказы на платформах. Платформы будут обязаны оплачивать каждый заказ отдельно, без объединения нескольких работ в одну выплату.
Также запрещается требовать от исполнителей дополнительные услуги сверх согласованного задания.
Бизнес опасается потери гибкости при работе с самозанятыми
10% предпринимателей заявили, что дополнительные требования могут оказаться критичными и поставить под угрозу сам бизнес. Основные опасения связаны с ростом бюрократии. Закон вводит более жёсткие требования к фиксации работы, оплат и взаимодействий через платформы.
Для малого бизнеса новые требования могут привести к усложнению операционной работы, следует из исследования платформы «Консоль». Компании отмечают несколько ключевых рисков:
- рост количества процессов и объёма документооборота;
- увеличение временных и финансовых издержек;
- снижение гибкости при работе с самозанятыми;
- сложности с планированием загрузки исполнителей и бюджета.
Чаще всего обеспокоенность реформой выражают компании, наиболее зависящие от платформенной модели.
«По нашим данным, чаще всего обеспокоены нововведениями представители онлайн-торговли (44%), офлайн-торговли (14%), бизнес в сфере финансов и страхования (13%) — бухгалтерия, аудит, консалтинг, кредитные брокеры», — рассказал основатель платформы «Консоль» Михаил Провизион.
Новый закон поможет сократить количество «серых» схем
В числе положительных эффектов предприниматели называют прозрачные правила взаимодействия с платформами. Фиксация условий оплаты и ответственности сторон снижает риск спорных ситуаций и одностороннего изменения правил.
Бизнес также рассчитывает, что единые требования сократят «серые» схемы и выровняют условия конкуренции между участниками рынка.
