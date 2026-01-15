Закон о цифровых платформах: мнение бизнеса разделилось

В 2026 году в России вступит в силу закон о платформенной экономике, который определит, как маркетплейсы и агрегаторы услуг должны работать с исполнителями и бизнесом. Как выяснила компания «Консоль», 54% предпринимателей впервые слышат о законе. Несмотря на низкую осведомлённость, каждый десятый бизнес уже опасается закрытия.

Лишь каждый восьмой бизнес следит за реформой

Согласно опросу платформы для автоматизации взаимодействия с внештатными исполнителями «Консоль», больше половины респондентов раньше не слышали о новой законодательной инициативе. Ещё 33% знают о поправках, но не изучали детали. Активно следят за развитием реформы лишь 12% опрошенных.

Почти половина участников опроса (47%) считают, что новый закон не окажет заметного влияния на их деятельность. Эти респонденты оценивают грядущие изменения нейтрально и не ожидают существенных последствий для бизнеса.

Каждый четвёртый бизнес оценивает реформу положительно

26% предпринимателей смотрят на закон позитивно. Они считают, что новые правила могут упростить взаимодействие с цифровыми платформами и сделать условия сотрудничества более прозрачными.

15% опрошенных уверены, что усилится контроль и увеличится объём отчётности. Для части бизнеса это становится ключевым источником опасений, связанных с реформой.

Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026-го

Официальное название документа — Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Закон был принят 31 июля 2025 года. Основные положения вступают в силу 1 октября 2026 года.

Он вводит единые правила для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов — всех платформ, через которые бизнес продаёт товары или оказывает услуги.

Для компаний и предпринимателей, работающих через платформы, закон обеспечит:

более предсказуемые условия работы — платформы обязаны заранее предупреждать об изменениях тарифов, комиссий и правил сотрудничества;





меньшее количество внезапных блокировок — удаление товаров или аккаунтов должно сопровождаться объяснением причин и возможностью обжалования;





прозрачные правила продвижения — площадки должны раскрывать базовые принципы ранжирования товаров и рекламы;





единые требования к карточкам товаров и документообороту — описание, цены, возвраты и обмены приводятся к общему стандарту;





снижение юридических рисков — взаимодействие с самозанятыми и фрилансерами получает отдельный правовой режим.

Одно из ключевых нововведений: закон закрепляет за самозанятыми право самостоятельно принимать или отклонять заказы на платформах. Платформы будут обязаны оплачивать каждый заказ отдельно, без объединения нескольких работ в одну выплату.

Также запрещается требовать от исполнителей дополнительные услуги сверх согласованного задания.

Бизнес опасается потери гибкости при работе с самозанятыми

10% предпринимателей заявили, что дополнительные требования могут оказаться критичными и поставить под угрозу сам бизнес. Основные опасения связаны с ростом бюрократии. Закон вводит более жёсткие требования к фиксации работы, оплат и взаимодействий через платформы.

Для малого бизнеса новые требования могут привести к усложнению операционной работы, следует из исследования платформы «Консоль». Компании отмечают несколько ключевых рисков:

рост количества процессов и объёма документооборота;

увеличение временных и финансовых издержек;

снижение гибкости при работе с самозанятыми;

сложности с планированием загрузки исполнителей и бюджета.

Чаще всего обеспокоенность реформой выражают компании, наиболее зависящие от платформенной модели.

«По нашим данным, чаще всего обеспокоены нововведениями представители онлайн-торговли (44%), офлайн-торговли (14%), бизнес в сфере финансов и страхования (13%) — бухгалтерия, аудит, консалтинг, кредитные брокеры», — рассказал основатель платформы «Консоль» Михаил Провизион.

Новый закон поможет сократить количество «серых» схем

В числе положительных эффектов предприниматели называют прозрачные правила взаимодействия с платформами. Фиксация условий оплаты и ответственности сторон снижает риск спорных ситуаций и одностороннего изменения правил.

Бизнес также рассчитывает, что единые требования сократят «серые» схемы и выровняют условия конкуренции между участниками рынка.