«Яндекс Директ» обучил ИИ-ассистента запускать рекламные кампании — конверсии выросли на 30%

«Яндекс Директ» добавил новую функцию для бизнеса — теперь рекламные кампании может запускать ИИ-помощник. По итогам тестового периода конверсия увеличилась на 30%, сообщили Russian Business в пресс-службе «Яндекса». Кроме того, ИИ-технологии ускоряют все маркетинговые процессы: теперь анализ продукта, подбор стратегии развития и генерация креативов занимают до 10 минут.

Читайте также: Яндекс внедрил ИИ-систему рекомендаций ARGUS в рекламу — теперь нейросети анализируют поведение пользователя за год

Ассистент сам может выстроить модель продвижения

Бета-версия ИИ помогает с запуском рекламы на подготовительном этапе — функцию можно найти в режиме «Простой старт». Чтобы система могла предложить точные рекомендации по кампании, она общается с заказчиком в чате. В ходе диалога ассистент выясняет детали о продукте, выдвигает гипотезы о нём и дополняет их с учётом реакции рекламодателя.

На основе разговора система предлагает стратегию продвижения продукта и варианты рекламного бюджета. Инструмент на основе нейросетей также генерирует рекламные тексты и изображения.

Пока ассистенту нужно уточнять множество деталей у пользователя, однако, по прогнозам директора по продуктам и ИИ «Яндекс Рекламы» Алексея Штоколова, в ближайшем будущем помощники перейдут к автономной работе. Тогда им будет достаточно получить от рекламодателя бизнес-цель, чтобы самостоятельно проводить анализ конкурентов и создавать креативные решения для компании.

Сервис помогает оптимизировать бизнес

Ассистент пригодится владельцам компаний и предпринимателям, которые хотят привлечь клиентов без изучения профессиональных настроек сервиса. ИИ-помощник поможет автоматизировать рекламные процессы и возьмёт на себя рутинные задания.

Эффективность инструмента для предпринимателей уже подтвердило исследование «Яндекса». В тестировании приняли участие 50 тысяч компаний. В результате применения новой функции конверсии увеличились на 30%.

Контекст

Запуск новой функции продолжает стратегию Яндекса по внедрению ИИ в рекламу. В ноябре 2025 года компания первой в России представила серию интеллектуальных решений для рынка интернет-рекламы.

Технологическая основа нововведения — платформа Yandex Neuro Ads. Она объединяет классические алгоритмы машинного обучения с генеративными моделями на базе Alice AI.

В апреле 2026 года компания также внедрила в рекламу рекомендательную систему ARGUS. Она способна проанализировать до 8000 действий пользователя за год. По итогам 2025-го использование нейротехнологий повысило общую эффективность рекламной системы Яндекса на 38%.