Яндекс внедрил ИИ-систему рекомендаций ARGUS в рекламу — теперь нейросети анализируют поведение пользователя за год

Яндекс представил крупное обновление своей рекламной системы: компания интегрировала рекомендательную ИИ-технологию ARGUS. Теперь нейросети анализируют поведение пользователей за год. По итогам 2025-го использование нейротехнологий в целом позволило повысить общую эффективность рекламной системы Яндекса на 38%. Первой рекомендательную технологию внедрила Яндекс Музыка, сейчас её также используют Маркет и Лавка.

Читайте также: Яндекс Поиск сэкономил 4,5 млрд ₽ в 2025 году благодаря ИИ — при этом качество ответов Алисы AI выросло в 3 раза

Нейросети начали учитывать до 8000 действий пользователя

Как сообщили в пресс-службе Яндекса, от первых научных разработок и экспериментов до внедрения технологии прошло менее года. ARGUS работает на архитектуре, объединяющей десятки нейросетей. Каждая из них решает отдельную задачу:

прогнозирует вероятность клика;

оценивает вероятность конверсии;

учитывает контекст взаимодействия пользователя с рекламой.

Если раньше алгоритмы анализировали действия пользователя за последние десятки дней, то теперь — за год. Объём памяти вырос в 30 раз — с 256 до 8000 событий. Это позволяет системе точнее понимать интересы пользователей и подбирать релевантные рекламные предложения.

ИИ сдерживает рост затрат бизнеса на рекламу

Директор по продуктам и искусственному интеллекту Яндекс Рекламы Алексей Штоколов отметил, что по итогам 2025 года нейротехнологии позволили повысить эффективность рекламной системы на 38%.

Он также отметил, что в условиях снижения экономической активности и медиаинфляции стоимость привлечения клиентов растёт, однако технологии Яндекса помогают сдерживать эти затраты для бизнеса.

«Наша рекламная система позволяет рекламодателям сохранять целевое количество конверсий без значимого увеличения бюджета», — подчеркнул Алексей Штоколов.

Сдерживать рост затрат на привлечение клиентов, по его словам, помогают усовершенствованные рекомендательные системы, которые повышают точность подбора рекламы и качество трафика для бизнеса.

Читайте также: Яндекс запустил поиск по услугам: тематический поиск не конкурирует с другими классифайдами

Контекст

Рекламные технологии Яндекса считаются крупнейшей рекомендательной системой в России и Европе и входят в число мировых лидеров по масштабу пользовательского опыта. Система обрабатывает до 1,2 млн запросов в секунду, а ежедневно внутри неё происходит около 10 млрд событий с участием нейротехнологий.

Яндекс Директ позволяет запускать рекламу в сервисах компании — Поиске, Картах, Погоде и других, а также на более чем 90 000 партнёрских площадках Рекламной сети Яндекса.

Внедрение ARGUS в рекламную систему должно способствовать дальнейшему развитию технологии.