В России начнут регулировать рынок криптовалют — эксперты предупреждают, что законопроект не избавит от серых схем

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Он разрешает торговлю криптовалютами только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровые депозитарии, но не отменяет запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа внутри России. Эксперты предупреждают, что предложенное регулирование не легализует рынок и может спровоцировать массовый уход участников на P2P-площадки.

Лицензирование посредников и лимиты для инвесторов приведут к обходу ограничений

Текущая версия законопроекта обязывает всех участников крипторынка получать лицензию Банка России. В документе также предлагается разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Последних допустят к торгам после прохождения тестирования и установят для них годовой лимит на покупку криптовалюты — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Основатель Anderida Financial Group и инвестиционный советник Алексей Тараповский считает, что предлагаемые требования действительно сократят число нелегальных операций, но полностью их не уберут. По его словам, лимит для неквалифицированных инвесторов и запрет вывода криптовалюты на личные кошельки подтолкнут пользователей к обходным схемам.

«Лимит в 300 тыс. рублей годовых создаст стимул обходить систему. Человек, желающий вложить 2 млн рублей, просто пойдёт на P2P-рынок или зарубежную биржу. <...> Вывод криптовалюты из российского депозитария допускается только на счёт лицензированной иностранной организации, а не на личный кошелёк — это противоречит самой природе криптовалюты как децентрализованного актива», — пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Люди, которым важен полный контроль над своими средствами, просто не придут в регулируемый контур, добавил он.

Консультант IPN Partners Дарья Петрухина также добавила, что избыточные требования к лицензированию создадут высокий порог входа — это неизбежно приведёт к доминированию нескольких крупных игроков. При этом часть бизнеса, особенно среднего и малого, либо останется в серой зоне, либо уйдёт в иностранные юрисдикции, отметила эксперт.

Старший юрист практики криптовалютного регулирования Right Side Ольга Очеретяная считает, что в нынешнем виде законопроект не выведет рынок из серой зоны, а лишь ускорит его уход в «подполье».

«Те, кто не привязан к конвертации в рубли, мигрируют на зарубежные платформы. Остальные с высокой долей вероятности перейдут в полностью нелегальный сегмент. Лимиты для неквалифицированных инвесторов, жестко ограниченный список допустимых активов и обязательное хранение криптовалюты у депозитария — это не то регулирование, которого ждал рынок», — резюмировала старший юрист Right Side Ольга Очеретяная.

Признание криптовалюты имуществом упрощает наследование и усиливает налоговый контроль

Законопроект также закрепляет статус цифровой валюты как имущества — это формализует налоговые обязательства и даёт участникам рынка право на включение криптоактивов в наследство.

Самым значимым изменением для граждан, считает Алексей Тараповский, будет именно решение давней проблемы наследования.

«До сих пор, если владелец криптокошелька умирал, не оставив приватный ключ, активы фактически пропадали навсегда. Институт цифрового депозитария эту проблему снимает: если крипта хранится в российском депозитарии, наследники получат к ней доступ через стандартную нотариальную процедуру», — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов напомнил, что Минфин и ФНС ещё несколько лет назад признали криптовалюту имуществом для целей налогообложения.

«Минфин ещё в 2017–2018 годах в разъяснительных письмах указал, что доходы от операций с криптовалютой облагаются НДФЛ на общих основаниях. То есть законы не “вводят” признание криптовалюты имуществом, а кодифицируют практику, которая уже сложилась», — пояснил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

Дарья Петрухина добавила, что главное изменение — в усилении инструментов контроля.

«Можно ожидать более активного контроля за декларированием криптоактивов, что приведёт к увеличению числа налоговых доначислений», — считает эксперт Дарья Петрухина.

Российским площадкам потребуется время, чтобы составить конкуренцию глобальным биржам

На Альфа-Саммите президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов назвал конкуренцию с глобальными биржами главным вызовом для рынка криптовалют в России. Опрошенные Russian Business эксперты сходятся во мнении, что российские криптовалютные сервисы будут уступать мировым по ликвидности.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов отмечает, что на глобальных биржах торгуются тысячи криптовалют, на российских будет, вероятно, разрешены две или три — Bitcoin, Ethereum и Solana.

«Криптовалютный оборот бессмысленен внутри страны. Основной плюс криптовалюты — это глобальность. Так что рынок в России станет подконтрольным, прозрачным — что хорошо — но очень маленьким и искусственным», — считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

Старший юрист практики криптовалютного регулирования Right Side Ольга Очеретяная согласилась, что российская инфраструктура скорее всего будет уступать мировым биржам из-за несопоставимой ликвидности и узкого перечня активов.

«Российская криптоинфраструктура проигрывает мировым игрокам. Binance, Bybit, OKX и крупные площадки ближайших соседей по СНГ располагают ликвидностью, несопоставимой с любой национальной биржей», — отметила Ольга Очеретяная.

Юрист приводит в пример Белоруссию — республика планирует допустить до рынка 26 видов криптовалют и 11 видов операций, среди которых вклады, займы и стейкинг*Стейкинг — способ пассивного заработка на криптовалюте, похожий на банковский вклад. Пользователь «замораживаете» монеты на кошельке или бирже, чтобы поддерживать работу блокчейна, а за это получает дополнительные монеты.. Российский крипторынок же, по мнению эксперта, рискует стать лишь «придатком» традиционного фондового рынка — со всеми его ограничениями и не универсальной привлекательностью для массового инвестора.

Базовые криптосервисы запустят к концу 2026 года, биржевые торги — не раньше 2027-го

Участники Альфа-Саммита предположили, что первые элементы криптоинфраструктуры появятся в течение 1–2 лет. Эксперты Russian Business уточняют: запуск базовых сервисов действительно возможен в ближайшее время, но полноценную инфраструктуру создать сложнее.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский прогнозирует, что лицензированные обменники и простые операции покупки-продажи могут заработать к осени 2026 — началу 2027 года, а полноценные биржевые торги — не раньше 2027–2028 годов. Ключевыми барьерами для настройки системы, по мнению эксперта, станут создание цифрового депозитария с нуля, лицензирование обменников и интеграция с банковской системой.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов назвал реальным запуск базовой инфраструктуры за год, но полноценная торговля, по его оценке, начнётся в конце 2027 года. Среди барьеров он выделил нехватку кадров по криптокомплаенсу, создание цифрового депозитария и риск попадания лицензированных платформ под западные санкции, как это уже произошло с платформами ЦФА в марте 2024 года.

