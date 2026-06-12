19 июня ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке: аналитики ожидают дальнейшего снижения — до 14%

19 июня Банк России примет очередное решение по ключевой ставке, которая сейчас составляет 14,5%. Большинство опрошенных Russian Business экспертов ожидают её снижения до 14%, а некоторые допускают более решительный шаг — сразу на 1 процентный пункт. По мнению аналитиков, этому способствует замедление инфляции, сокращение кредитной активности и общее охлаждение экономики.

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Владимир Путин заявил о возможности дальнейшего снижения ставки

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 10 июня заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

«Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров», — приводит ТАСС слова президента Владимира Путина.

По его словам, изменения ключевой ставки и курса рубля происходят естественным образом на фоне борьбы с инфляцией, без искусственного вмешательства государства.

Снижение ставки до 14% — наиболее вероятный сценариий

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин считает наиболее вероятным снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 14%. По его словам, в пользу такого решения говорят замедление инфляции и сдержанная кредитная активность.

«Наиболее вероятен осторожный шаг вниз, который позволит сохранить баланс между поддержкой экономической активности и контролем над инфляцией», — подчеркнул в комментарии Russian Business Валерий Тумин.

При этом снижение сразу на 100 базисных пунктов он считает маловероятным. По словам Валерия Тумина, повышенные инфляционные ожидания населения остаются одним из факторов, которые ограничивают более быстрое смягчение денежно-кредитной политики.

ЦБ следит не только за инфляцией, но и за настроениями рынка

Эксперты Russian Business отмечают, что на решение Банка России влияет не только текущий уровень инфляции, но и ожидания бизнеса и населения.

«Если бизнес при планировании на следующий год продолжает закладывать высокий рост цен, ЦБ это видит в опросах и реагирует соответственно. Инфляционные ожидания для регулятора часто не менее важны, чем текущая статистика», — отметил инвестор, предприниматель, член НАСФП Илья Воронин.

По словам финансового советника и инвестиционного советника, основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, ожидания россиян по инфляции остаются на уровне около 13%, несмотря на её фактическое замедление. Это, по мнению эксперта, ограничивает возможности ЦБ для более быстрого снижения ставки.

Среди других факторов, влияющих на решение Банка России, аналитики называют:

охлаждение потребительского спроса,

замедление кредитования,

бюджетную политику и курс рубля.

По их словам, крепкий рубль помогает замедлять рост цен, тогда как увеличение бюджетных расходов, наоборот, может подталкивать инфляцию вверх.

Вклады могут начать дешеветь ещё до решения ЦБ

Изменение ключевой ставки влияет на финансовый рынок не сразу, однако банки и инвесторы обычно начинают учитывать ожидания заранее, отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

«Финансовые рынки закладывают ожидания заранее, поэтому ставки по новым депозитам уже начинают корректироваться еще до официального решения регулятора», — подчеркнул Валерий Тумин.

Он также отметил, что текущий уровень доходности по депозитам может оказаться близким к максимальному. При этом резкого падения ставок он не ожидает.

«”Резкого обвала” доходностей в одно мгновение не произойдет — процесс будет растянут во времени», — уверен Валерий Тумин.

По его словам, кредиты и ипотека обычно реагируют на решения ЦБ медленнее. Банки учитывают не только ключевую ставку, но и риски, стоимость привлечения средств и регуляторные требования.

«Заметное снижение ставок по ипотеке и потребительским кредитам, как правило, формируется при более устойчивом тренде на смягчение политики — ближе к уровням ключевой ставки в диапазоне 10–12%», — пояснил Валерий Тумин.

Эффект от снижения ставки заметен не сразу

Инвестор, предприниматель, член НАСФП Илья Воронин отметил, что снижение ключевой ставки не приводит к мгновенному удешевлению кредитов, поскольку банки учитывают не только решение ЦБ, но и риски заёмщиков, ситуацию в отрасли и собственные ожидания по рынку.

«Снижение ключевой ставки не означает, что кредиты дешевеют на следующий день. [...] Реальный эффект в экономике — это горизонт двух-трех кварталов», — отметил Илья Воронин.

По словам финансового советника и инвестиционного советника, основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, главным эффектом апрельского снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% стал психологический сигнал для рынка.

«Рынок получил подтверждение, что цикл смягчения продолжается. Это позволяет бизнесу планировать на горизонте 6-12 месяцев, закладывая в модели снижение стоимости заёмного капитала», — указал Алексей Тараповский.

Бизнес ждёт не столько снижения ставки, сколько предсказуемости

Ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев отметил, что главным позитивным сигналом для бизнеса 19 июня станет не конкретное решение по ключевой ставке, а понимание дальнейшей траектории политики ЦБ.

«Если ЦБ [...] подтвердит намерение продолжить снижение на каждом заседании до конца года, это само по себе окажет мощный проинвестиционный эффект: бизнес начнёт закладывать в планы более дешёвое финансирование и принимать решения по приостановленным проектам», — подчеркнул ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев.

Эксперты допускают снижение ставки до 12% к концу года

Большинство опрошенных Russian Business экспертов считают прогноз главы ВТБ Андрея Костина о снижении ключевой ставки до 12% к концу 2026 года реалистичным, хотя и не базовым сценарием.

По их оценкам, при сохранении текущего цикла смягчения ставка может опуститься до 12–13%. Однако для достижения уровня 12% потребуется дальнейшее замедление инфляции и отсутствие серьёзных внешних потрясений.