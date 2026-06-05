Выступление Владимира Путина и новые правила для маркетплейсов: главные события и тезисы третьего дня ПМЭФ–2026

Главным событием третьего дня ПМЭФ–2026 стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Президент рассказал о состоянии экономики, будущем цифровых платформ и поддержке бизнеса. Параллельно маркетплейсы подписали новый Меморандум о добросовестных практиках, крупнейшие компании рынка объявили о своих новых проектах, а ИИ впервые стал полноценным участником дискуссии.

Владимир Путин заявил о росте экономики и снижении бедности

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ–2026 продлилось 45 минут. Примечательно, что его речь стала одной из самых коротких на форуме за последние годы. Для сравнения, в 2023 году выступление президента заняло около 1 часа 19 минут, а в 2025 году — 55 минут.

Президент рассказал о текущих показателях экономики и привёл ряд показателей России:

зарплаты россиян за последние пять лет в реальном выражении выросли на 30%;

ВВП в апреле увеличился на 1,3%;

розничный товарооборот прибавил 6,5%;

инфляция по итогам 2026 года, по прогнозу, приблизится к 5,2%;

безработица составляет 2,2% — это один из самых низких показателей среди промышленно развитых стран;

уровень бедности снизился до 6,7%, хотя выйти на показатель ниже 7% планировалось только к 2030 году.

Президент отметил, что никаких угроз экономике России сейчас нет. По его словам, перед правительством стоит задача уже с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Первый в мире ИИ-терминал и главная угроза для российских маркетплейсов: что обсуждали во второй день ПМЭФ–2026 Читать

Рост бизнеса хотят сделать более плавным и предсказуемым

Отдельный блок выступления Владимир Путин посвятил предпринимательству и инвестициям. По словам президента, при росте бизнеса необходимо обеспечить компаниям «бесшовный переход» в более высокую категорию с помощью цифровых решений и сопровождения.

«Когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты. И не каждый предприниматель готов с ними справиться», — отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

Глава государства подчеркнул важность предсказуемых условий для бизнеса, назвал запуск нового инвестиционного цикла ключевой задачей экономики и отметил, что рост инвестиций остаётся важнейшим показателем эффективности работы властей. По словам Владимира Путина, Россия сохраняет привлекательность для инвесторов, несмотря на жалобы на уровень ключевой ставки.

Владимир Путин предложил не снижать порог для уплаты НДС на УСН

Ещё одной инициативой для бизнеса на ПМЭФ–2026 стало предложение Владимира Путина отложить дальнейшее снижение порога выручки для компаний, работающих на упрощённой системе налогообложения (УСН).

Сейчас обязанность платить НДС для бизнеса на УСН возникает при годовой выручке свыше 20 млн рублей. Президент предложил сохранить действующие параметры и отказаться от дальнейшего поэтапного снижения порога.

Платформенная экономика вошла в число национальных приоритетов

Во время пленарной сессии Владимир Путин назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения ключевыми современными технологиями.

«Заметные результаты у России в платформизации <> по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю», — отметил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026.

Президент поручил подготовить национальные стратегии развития цифровых платформ и автономных систем. Кроме того, он предложил обсудить развитие платформенной экономики на Форуме будущих технологий в начале 2027 года.

ЦБ готовит новые правила для маркетплейсов и компаний перед IPO

На ПМЭФ–2026 представители Банка России рассказали о новых инициативах для финансового рынка и маркетплейсов.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что к осени регулятор представит решения по вопросу скидок маркетплейсов. Речь идёт о споре вокруг скидок, привязанных к картам банков маркетплейсов, которые ЦБ и крупнейшие банки считают фактором неравной конкуренции.

Кроме того, Банк России готовит новые требования для компаний, выходящих на IPO. Регулятор предлагает установить минимальный объём акций в свободном обращении на уровне 3 млрд рублей для включения в первый или второй котировальный список.

Маркетплейсы договорились о новых правилах для продавцов

На ПМЭФ–2026 Wildberries, Ozon и Авито подписали дополнительное соглашение к Меморандуму о добросовестных практиках. Среди пунктов, о которых договорились крупнейшие цифровые платформы:

уравнять комиссии для российских и зарубежных продавцов,

заранее уведомлять партнёров об изменении сроков выплат,

активнее использовать искусственный интеллект для модерации карточек товаров.

Тем временем ЦБ пообещал к осени представить решения по спору вокруг скидок маркетплейсов. Конфликт между банками и платформами разгорелся из-за дополнительных скидок, которые онлайн-площадки предоставляют покупателям при оплате через собственные банковские и платёжные сервисы.

Банк России готовится запустить цифровой рубль

В Банке России также рассказали о подготовке к массовому запуску цифрового рубля и его дальнейшему развитию. Руководитель департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что все крупнейшие банки уже готовы к старту проекта.

«Один-два банка из списка тех, кто является значимым на рынке платежных услуг, могут не успеть полностью подготовиться к массовому запуску цифрового рубля 1 сентября. Однако все крупные банки уже готовы», — рассказала руководитель департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

По её словам, Банк России планирует в конце 2026 года или начале 2027 года представить консультативный доклад с несколькими вариантами использования цифрового рубля в офлайн-режиме.

Бизнес ждёт снижения ключевой ставки, но прогноз — не ниже 12%

На ПМЭФ–2026 представители бизнеса озвучили прогнозы по дальнейшей траектории ключевой ставки Банка России.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на заседании 19 июня ЦБ может снизить ставку на 50 базисных пунктов — с 14,5% до 14%.

«Похоже, что ниже 12% она не опустится при таком умеренном подходе Центрального банка, когда он ориентируется не на статистическую инфляцию, а на инфляционные ожидания», — заметил президент РСПП Александр Шохин.

По его словам, бизнес рассчитывает на более существенное снижение — на 100 базисных пунктов, однако регулятор, вероятно, продолжит действовать осторожно.

Глава ВТБ Андрей Костин также ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По его прогнозу, к концу 2026 года ключевая ставка будет находиться ближе к 12%. Для сравнения, согласно среднесрочному прогнозу Банка России, средний уровень ставки в 2026 году составит 14–14,5%.

Маркетплейсы продолжают строить собственные экосистемы

На ПМЭФ–2026 новые проекты представили сразу несколько крупнейших цифровых игроков рынка.

WB Банк сообщил, что за последний год запустил более 30 новых продуктов и сервисов для физических и юридических лиц — от вкладов и кредитных карт до страховых продуктов и платёжных сервисов. Отдельно в Wildberries сообщили, что планируют размещать пункты выдачи заказов на территории будущих отелей WB Travel.

Ozon объявил о запуске во второй половине 2026 года десяти новых логистических комплексов в нескольких регионах страны. После выхода на полную мощность они смогут хранить более 150 млн товаров и обрабатывать свыше 5 млн заказов в день. Инвестиции в технологическую инфраструктуру превысят 10 млрд рублей.

Компании активно внедряют искусственный интеллект

На третий день ПМЭФ–2026 несколько компаний представили проекты, связанные с ИИ:

ГигаЧат впервые стал полноценным участником дискуссии на форуме и в режиме реального времени анализировал выступления на деловом завтраке Сбера;

Роскосмос и VK договорились внедрять решения VK Tech в области ИИ, предиктивной аналитики и цифровых помощников;

«Автодор» разрабатывает ИИ-систему, которая сможет выявлять уставших водителей и предупреждать их через SMS, звонки или дорожные табло.

Одна из самых острых тем форума — дефицит кадров

На ПМЭФ обсуждали не только технологии и инвестиции, но и кадровый вопрос. Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, до 2030 года одной только обрабатывающей промышленности потребуется около 4 млн специалистов рабочих профессий.

При этом предприятиям всё чаще нужны сотрудники на стыке производства и новых технологий, включая ИИ. Бенефициар корпорации AEON Роман Троценко связал нехватку кадров с демографической ситуацией и отсутствием на рынке труда поколения 1990-х годов.

Власти готовят новые правила для стажировок и ученических договоров

На фоне кадрового дефицита власти и представители отраслей на ПМЭФ–2026 обсудили новые механизмы подготовки и привлечения молодых специалистов.

Во время пленарной сессии Владимир Путин сообщил, что власти планируют закрепить в законодательстве инструмент стажировок с чёткими обязанностями работодателей и правовыми гарантиями для молодых специалистов. Также подготовлены поправки для модернизации ученических договоров.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что выпускников медицинских вузов будут привлекать в больницы и поликлиники через систему наставничества. Одновременно участники форума предложили дать студентам-целевикам возможность выбирать будущее место работы из нескольких медицинских организаций.

«Газпром-медиа» оптимизирует расходы без сокращения штата

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что компания адаптирует бизнес-модель к текущим условиям рекламного рынка через цифровизацию и автоматизацию процессов.

«Мы не планируем увеличивать штат и не намерены значительно повышать заработные платы. Сейчас время, когда нам всем, включая руководителей, необходимо затянуть пояса», — рассказал «Ведомостям» Александр Жаров.

ГПМ изучает культурный код россиян

На ПМЭФ–2026 генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» также Александр Жаров сообщил, что холдинг готовит новое исследование культурного кода — продолжение исследования образа героя, представленного на форуме в 2024 году.

Александр Жаров назвал пять принципов работы с культурным кодом. Среди них:

говорить с молодёжью нужно на понятном ей языке, используя современные форматы и платформы;

образ героя важно поддерживать через кино, медиа и образование;

продвигать российскую культуру за рубежом эффективнее вместе с образовательными, научными и социальными проектами;

сохранять традиции и культурные ценности должны не только государство, но и бизнес;

культурный код нельзя создать по указанию, но можно поддерживать через среду, контент и общественные инициативы.

По предварительным выводам исследования, жителей России разных возрастов и регионов объединяют три ценности: справедливость, стойкость и широта души.