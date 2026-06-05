Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС — сейчас он составляет 20 млн ₽

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ–2026 предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для бизнеса, применяющего упрощённую систему налогообложения (УСН). В 2026 году обязанность платить НДС на УСН возникает при выручке свыше 20 млн рублей в год. Одновременно глава государства поручил подготовить концепцию «бесшовного перехода» бизнеса из малого сегмента в более крупные категории.

Порог в 20 млн ₽ могут сохранить

Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для бизнеса на УСН, после которого возникает обязанность платить НДС.

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. <...> Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

С 2026 года бизнес на УСН с доходом до 20 млн рублей автоматически освобождается от НДС, а при доходах выше этого уровня налог уплачивается по общим правилам или по специальным ставкам для УСН. Снижение лимита выручки должно было происходить поэтапно:

В 2026 году — 20 млн рублей,

в 2027 году — 15 млн рублей,

в 2028 году — 10 млн рублей.

Для бизнеса подготовят концепцию «бесшовного перехода»

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить плавный переход бизнеса в более высокую категорию по мере его роста.

Президент поручил подготовить соответствующую концепцию и обеспечить «бесшовный переход» компаний от малого бизнеса к более крупному.

Критически важную продукцию будут развивать внутри страны

Отдельно на пленарной сессии ПМЭФ президент заявил, что Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию.

При этом, по словам Владимира Путина, стране необходимо не закрываться и продолжать наращивать связи с зарубежными партнёрами.