«Людей нет»: представители власти и бизнеса рассказали на ПМЭФ–2026, как кадровый дефицит меняет экономику России

Тема нехватки рабочей силы стала одной из ключевых на ПМЭФ–2026. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что до 2030 года одной только обрабатывающей промышленности потребуется 4 млн специалистов рабочих профессий. На этом фоне представители власти и бизнеса всё чаще называют дефицит кадров главным ограничением для дальнейшего роста экономики.

Промышленность сохранит дефицит кадров до конца десятилетия

Как пишет Forbes, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил на полях ПМЭФ–2026, что до 2030 года только обрабатывающим отраслям промышленности потребуется 4 млн специалистов рабочих профессий.

По словам вице-премьера, сейчас в России «в той или иной степени» сохраняется дефицит кадров, однако в последние полгода ситуация начала постепенно улучшаться. При этом спрос со стороны промышленности остаётся высоким. Первый в мире ИИ-терминал и главная угроза для российских маркетплейсов: что обсуждали во второй день ПМЭФ–2026 Читать

Промышленности нужны специалисты на стыке ИИ и производства

Промышленность всё чаще нуждается не в традиционных рабочих профессиях, а в новых специалистах на стыке технологий и производства, подчеркнул Денис Мантуров. Речь идёт о направлениях, которые становятся «симбиозом между машинным интеллектом и специалистом логистики».

Первый вице-премьер отметил, что по многим таким направлениям пока отсутствуют полноценные образовательные стандарты, поэтому сотрудники получают необходимые навыки уже в процессе работы.

Денис Мантуров также напомнил, что смена индустриального облика экономики обычно происходит примерно раз в десять лет. По его словам, если в 1990-е годы около 70% родителей хотели, чтобы их дети получали образование юристов и экономистов, то за последние четыре года тенденция радикально изменилась. Сейчас около 60% родителей отдают предпочтение инженерным специальностям.

На рынок труда не вышло поколение 1990-х

По данным РБК, бенефициар корпорации AEON Роман Троценко связал кадровый дефицит в России с изменением демографической ситуации.

«Людей нет. <...> Просто эти люди не родились. Это как раз то самое поколение, которое должно было рождаться в 90-е годы и которое не вышло на рынок труда», — сказал бенефициар корпорации AEON Роман Троценко на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ–2026.

По его словам, что российский бизнес оказался в новых условиях, а прежняя модель развития, ориентированная на экспорт сырья, доступное финансирование и международные рынки капитала, больше не работает.

Традиционная модель роста экономики исчерпывает себя

Как пишет РБК, глава Сбербанка Герман Греф также подтвердил, что традиционные факторы экономического роста постепенно исчерпываются.

«Ряд резервов, которые двигали нашу экономику вперед, на сегодняшний день исчерпаны. <...> Безработица остается на очень низких исторических минимумах <...>. Производительность труда у нас пока не растет тем темпом, который могли бы компенсировать эти факторы», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Дефицит кадров сохраняется сразу по многим направлениям

Ранее на ПМЭФ–2026 министр экономического развития Максим Решетников назвал нехватку трудовых ресурсов главным ограничением для дальнейшего роста экономики.

Министр заявил, что ситуация на российском рынке труда остаётся сложной. По его словам, безработица находится на историческом минимуме — 2,2%, что создаёт серьёзные трудности для работодателей.

Максим Решетников также отметил, что дефицит кадров сохраняется сразу по многим направлениям, а официальный показатель безработицы не в полной мере отражает ситуацию на рынке труда.