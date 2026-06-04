Крепкий рубль, высокие ставки и сложный рынок труда: глава Минэка дал прогноз развития экономики на ПМЭФ–2026

Крепкий рубль, более высокие процентные ставки и рост зарплат могут стать частью новой экономической модели России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ–2026. Главным ограничением для дальнейшего роста экономики министр назвал нехватку трудовых ресурсов.

Крепкий рубль и высокие процентные ставки — часть новой экономической модели

Выступая на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике продолжаются.

«Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее тоже прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это всё-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом», — приводит ТАСС слова министра экономического развития Максима Решетникова.

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Ситуация на рынке труда — «сложная»

В интервью ИС «Вести» на ПМЭФ–2026 Максим Решетников назвал ситуацию на российском рынке труда сложной. По его словам, безработица остаётся на историческом минимуме — 2,2%, что создаёт серьёзные трудности для работодателей.

Глава Минэкономразвития отметил, что дефицит кадров сохраняется сразу по многим направлениям, а официальный показатель безработицы не в полной мере отражает ситуацию на рынке труда.

Экономика сохраняет потенциал для повышения зарплат

На макроэкономической сессии ПМЭФ–2026 Максим Решетников заявил, что на нынешнем этапе развития российской экономики рост заработных плат может опережать рост производительности труда.

«У нас есть какой-то запас, когда рост наших зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Это как раз та самая логика высоких заработных плат, о которых говорил президент», — приводит «Коммерсант» слова Максима Решетникова на ПМЭФ–2026.

Глава Минэкономразвития также призвал не считать проблемой тот факт, что в последние два года заработные платы росли быстрее производительности труда. Он отметил, что доля оплаты труда в российском ВВП остаётся достаточно низкой, поэтому в экономике сохраняется потенциал для дальнейшего роста зарплат.

Дефицит кадров стал одним из главных вызовов для экономики

При этом глава Минэкономразвития предупредил, что без притока новых работников российской экономике будет сложно поддерживать дальнейший рост.

Максим Решетников назвал нехватку трудовых ресурсов одним из ключевых ограничений для развития экономики наряду с другими структурными факторами. По его словам, текущий уровень безработицы одновременно выступает одним из ориентиров для Банка России при принятии решений по ключевой ставке.