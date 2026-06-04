Налоговая реформа принесла в бюджет больше доходов, чем ожидалось: ключевые заявления главы Минфина на ПМЭФ–2026

Поступления НДС в России растут быстрее прогнозов, а показатели исполнения федерального бюджета за январь—май показывают, что налоговые изменения не отразились негативно на экономике, приводит ТАСС заявления министра финансов Антон Силуанов на ПМЭФ–2026. По словам главы Минфина, ведомство не видит необходимости в новых масштабных изменениях налоговой системы.

Минфин не увидел негативного эффекта от налоговых изменений

На макроэкономической сессии ПМЭФ–2026 министр финансов Антон Силуанов заявил, что поступления по основным налогам продолжают расти, а доходы бюджета от НДС превысили запланированный уровень. По его словам, ситуация с исполнением бюджета постепенно улучшается по сравнению с первым кварталом 2026 года, а налоговые данные позволяют оперативнее оценивать состояние экономики и её динамику.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, [...] были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — приводит ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.

Глава Минфина добавил, что рост поступлений по НДС и налогу на прибыль позволяет рассчитывать на более высокие показатели экономического роста, чем предполагалось после корректировки прогнозов.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января 2026 года. Среди ключевых нововведений — повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение лимита доходов для предприятий малого и среднего бизнеса: с 2026 года — до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, с 2028 года — до 10 млн рублей. Налоговая реформа в 2026 году: как повышение НДС отразится на бизнесе Читать

Новых крупных налоговых реформ не ожидается

Отдельно в интервью студии «Известий» на ПМЭФ–2026 Антон Силуанов заявил, что основные изменения налоговой системы уже приняты и новых масштабных преобразований власти не готовят.

«Кардинальных таких изменений [в налоговой системе], как это было два года назад, готовить не будут», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

При этом министр отметил, что Минфин продолжит пересматривать налоговые расходы, а также корректировать действующие льготные и преференциальные механизмы.

Минфин усилил контроль за импортом через страны ЕАЭС

На макроэкономической сессии ПМЭФ–2026 Антон Силуанов подчеркнул, что отдельное внимание ведомство уделяет борьбе с серыми схемами при уплате налогов.

По словам министра, до 1 июня часть товаров из третьих стран ввозилась через государства Евразийского экономического союза таким образом, что импортёры не платили НДС и не проходили полноценное таможенное оформление. По оценке Минфина, после изменения системы бюджет сможет дополнительно получать около 300 млрд рублей только через механизм СПОТ*Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Она заработала в России с 1 июня 2026 года для контроля импорта товаров из стран ЕАЭС.

Россия уже не зависит от внешней финансовой инфраструктуры

На ПМЭФ–2026 Антон Силуанов также заявил, что Россия достигла финансового суверенитета и не зависит от решений третьих стран. По его словам, Россия самостоятельно принимает решения по бюджетной политике и опирается на собственную финансовую и экономическую модель.

«Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. Она у нас создана, работает и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов. <...> Мы работаем на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель», — приводит ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.

Глава Минфина также сообщил, что внешний долг России составляет около 10% и Россия рассчитывает полностью его погасить.

По данным Банка России, в первом квартале 2026-го внешний долг страны сократился на $10,5 млрд — до $308,8 млрд. Это на 3,3% меньше уровня начала года. Наибольшее снижение пришлось на обязательства банковской системы и прочих секторов экономики.

Минфин намерен восстановить объём резервов ФНБ

По словам Антона Силуанова, текущая экономическая конъюнктура позволяет вернуться к накоплению Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он отметил, что средства фонда используются не только для поддержки бюджета, но и для инвестиций в экономику. Объём таких вложений уже превышает 4 трлн рублей.

По данным Минфина, на 1 июня 2026 года объём ФНБ составлял 12,955 трлн рублей, или 5,5% прогнозируемого ВВП. В долларовом выражении это $182,4 млрд. Ликвидные активы фонда оценивались в 3,41 трлн рублей, или $48,05 млрд. Месяцем ранее показатель составлял 3,63 трлн рублей.

Ведомство также рассчитывает пополнить фонд по итогам 2026 года.

Минфин ищет баланс между интересами экспортёров и покупателей

Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ–2026 признал, что текущий курс рубля не полностью устраивает экспортёров.

«Для экспортеров рубль не совсем комфортен. Рубль нужен такой, чтобы учитывал и интересы населения, чтобы импортные технологии были доступны. А для экспортеров — чтобы экспорт был. Нужно найти баланс, а бюджет получит свои налоги для экономики», — приводит ТАСС слова министра финансов Антона Силуанова.

Он также отметил, что корректировка бюджетного правила позволит повысить предсказуемость бюджетной политики и сгладить текущую ситуацию на валютном рынке.

Пенсионные накопления «молчунов» хотят перевести в долгосрочные сбережения

Минфин также предлагает включить в программу долгосрочных сбережений пенсионные накопления граждан, которые никогда не переводили свои средства из государственной системы управления в негосударственные пенсионные фонды. Такие россияне не выбирали способ управления накопительной пенсией, поэтому на рынке их часто называют «молчунами».

По словам Антона Силуанова, для этого потребуются изменения в законодательстве. Министр пояснил, что такие средства могли бы использоваться в системе долгосрочных сбережений, передаваться по наследству, а также быть доступны гражданам в особых жизненных ситуациях.

Глава Минфина добавил, что многие владельцы этих накоплений даже не знают, что их средства находятся в Социальном фонде России.