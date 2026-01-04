Налоговая реформа в 2026 году: как повышение НДС отразится на бизнесе

C 1 января 2026 года в России ставка НДС повышается с 20 до 22%. Итоги исследования, проведённого в конце 2025-го, оказались неутешительными: только 32% предпринимателей были в курсе налоговой реформы, а более половины тех, кто знал, ещё не разобрались в деталях. Выяснили у экспертов, что ждёт бизнес.

Суть и детали налоговой реформы 2026 года

Налоговая реформа, которая стартует с 1 января 2026 года на основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, — это масштабная перенастройка всей налоговой конструкции. Ключевым, но не единственным изменением становится рост НДС: он тянет за собой корректировки ставок, исключения из льгот и новые условия для отдельных категорий плательщиков.

Что именно меняется:

● Основная ставка НДС повышается с 20 до 22%. Изменение носит системный характер и затрагивает правила расчёта и администрирования налога.

● Расчётные ставки НДС увеличиваются с 16,67 до 18,03%. Они применяются, в частности, при реализации предприятия как имущественного комплекса, а также в операциях с участием иностранных организаций-агентов (п. 7, подп. «в» п. 8, подп. «б» п. 14 ст. 2 Закона № 425-ФЗ).

● Сохраняется пониженная ставка 10% на социально значимые категории: основные продукты питания (хлеб, яйца, крупы), жизненно необходимые лекарства и медицинские изделия, детские товары, книги и учебные пособия. При этом перечень льготных товаров с 2026 года сужается.

● Из льготного перечня исключаются отдельные категории: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и топлёные смеси лишаются ставки 10% и переводятся на общую, повышенную ставку НДС (подп. «б» п. 8 ст. 2 Закона № 425-ФЗ).

● Меняются условия УСН: порог выручки, при превышении которого компании на упрощённой системе становятся плательщиками НДС, будет снижаться поэтапно: 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей с 2028 года.

● Для «упрощенцев» сохраняется возможность применять пониженные ставки НДС 5 и 7%, а для тех, кто станет плательщиком НДС впервые, вводится мораторий на штрафы за несвоевременную подачу декларации.

● Методика расчёта, зачёта и возмещения НДС принципиально не пересматривается. Упрощённый порядок возврата налога продлён до конца 2026 года: без банковской гарантии, но в пределах суммы налогов и взносов, уплаченных за предыдущий год.

● С сентября 2026 года вводится технологический сбор. Его должны будут платить компании и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции; перечень товаров определит правительство.

● Технологический сбор устанавливается в фиксированном размере за единицу товара, в зависимости от вида продукции, с максимальным значением до 5000 рублей. На первом этапе сбор начнут взимать с готовых электронных устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

«НДС — косвенный налог, который включается в конечную цену. Его увеличение ведёт к пропорциональному росту себестоимости товаров и услуг и влияет на всю цепочку поставок», — резюмирует менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Патимат Османова.

Юрист ЕЮС Никита Пинчук считает, что для конечного потребителя увеличение НДС может обернуться ростом цен на подавляющее большинство товаров и услуг, поскольку предприниматели будут стремиться переложить часть возросшей налоговой нагрузки. При этом, по оценке эксперта, влияние изменений на разные категории бизнеса будет неоднородным.

Влияние реформы на стоимость ведения бизнеса

Для крупного бизнеса с длинными производственными циклами и большими суммами налоговая реформа повлечёт скорее незначительную дополнительную нагрузку. Крупные компании и сейчас платят НДС, потому что работают на общей системе: у них уже налажено администрирование налога, есть бухгалтеры и экономисты, техника и опыт — то есть «НДС считать умеют».

«Крупный и средний бизнес, который уже сформировался и ведёт свою деятельность по общей системе налогообложения или на УСН уже уплачивает НДС, столкнётся с незначительной дополнительной нагрузкой, которую впоследствии переложит на конечного потребителя», — считает юрист ЕЮС Никита Пинчук.

А вот наиболее уязвимым, по мнению эксперта, окажется малый бизнес, особенно те, кто применяет УСН. Для них с 2026 года поэтапно снижается порог доходов, при превышении которого они теряют освобождение от НДС: до 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн руб. — с 2028-го (подп. «а», «в» п. 1 ст. 2 Закона № 425-ФЗ).

«Малый бизнес столкнётся с тем, что конкурировать с крупными организациями будет очень сложно. В связи с увеличенной административной нагрузкой и повышением издержек необходимо будет поднимать стоимость товара для конечного потребителя», — прогнозирует юрист ЕЮС Никита Пинчук.

Эксперт отмечает, что для малого бизнеса — особенно для компаний на УСН — изменения могут означать не просто обязанность платить новый налог, а фактическую смену бизнес-модели. По его словам, эффект скорее негативный: общая налоговая нагрузка растёт, льгот становится меньше (в том числе по страховым взносам для МСП и IT-сектора), а администрирование усложняется — всё это добавляет рисков и делает условия ведения бизнеса менее предсказуемыми.

Эксперт приводит в пример обычный небольшой магазин у дома — или частного мастера — и объясняет, что у таких игроков нет возможностей сетей и крупных поставщиков. По его словам, они закупают товары меньшими партиями и по более высоким ценам, а дополнительные расходы на учёт НДС ещё сильнее раздуют их издержки.

Юрист ЕЮС Никита Пинчук делает вывод: чтобы оставаться на плаву, малому бизнесу придётся поднимать цены заметнее, чем крупным компаниям, и в результате товар или услуга в маленькой точке могут стать ощутимо дороже, чем в сети или у крупного исполнителя. Такой разрыв, считает эксперт, ставит под угрозу многие небольшие предприятия — они могут просто не выдержать конкуренции, а значит, реформа способна не только увеличить нагрузку, но и постепенно изменить структуру рынка, вытесняя с него малых игроков.

«Часть компаний могут попытаться оптимизировать издержки и повысить операционную эффективность, особенно в секторах, где спрос наиболее эластичен (электроника и бытовая техника, одежда и обувь среднего ценового сегмента и др.) — например, оптимизировать логистику, сократить количество торговых точек или низкоэффективных сотрудников. Однако многие, вероятно, переложат нагрузку на потребителя», — отмечает ещё один тренд менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Патимат Османова.

Эксперт обращает внимание на ещё один возможный побочный эффект: производители продуктов питания, пытаясь удержать потребительский спрос и прежнюю цену, на практике могут переходить на более дешёвые ингредиенты или прибегать к шринкфляции.

«Рост цен практически неизбежен, но проявится он неравномерно. Самый заметный эффект будет там, где у компаний мало возможностей компенсировать повышенные издержки: в отраслях с длинными цепочками поставок, высокой долей импорта и невысокой конкуренцией», — отмечает партнёр и руководитель практики «Финансовый аутсорсинг и консалтинг» Bellerage Александр Филинов.

Эксперт приводит как пример отрасли, где эффект может быть особенно заметен: автомобильный рынок (дополнительно отягощённый утильсбором), сегмент бытовой техники и электроники, а также часть фармацевтического рынка, которая не подпадает под льготную ставку 10%.

«А в ретейле, общепите и сфере услуг для населения (салоны красоты, клининг, ремонт) повышение цен будет проходить мягче из-за сильной конкуренции и высокой чувствительности спроса к цене», — говорит партнёр и руководитель практики «Финансовый аутсорсинг и консалтинг» Bellerage Александр Филинов.

Эксперт объясняет это тем, что компании в этих сферах, сталкиваясь с высокой эластичностью спроса, будут стремиться частично поглотить издержки, сокращая маржу и оптимизируя операции, чтобы не отпугнуть клиентов. Однако, по его мнению, даже здесь избежать общего роста тарифов и чеков в долгосрочной перспективе не удастся.

«Конкурентное преимущество получат компании и ИП на УСН, которые либо не являются плательщиками НДС, либо оплачивают его по пониженным ставкам (5 и 7%): они смогут предлагать рынку аналогичные товары и услуги по более низким ценам», — обращает внимание менеджер по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Патимат Османова.

Но эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе стремление участников рынка оптимизировать издержки может иметь положительный эффект: оно способно стимулировать инвестиции в более эффективные технологии и процессы, а это, в свою очередь, будет способствовать росту производительности. По её словам, после 2026 года правильная оценка фискальных последствий и выбор оптимальной бизнес-модели станут критически важными элементами при планировании и осуществлении инвестиций.

Чек-лист: как бизнесу подготовиться к изменениям НДС

Вместе с экспертами выделили ключевые точки риска — от договоров и финмодели до выбора ставки и структуры затрат:

1. Пересмотреть договоры и цены

● Проанализируйте действующие договоры и заложите механизм корректировки цены с учётом новой ставки НДС

● Отдельное внимание — контрактам с авансами в 2025 году и отгрузкой в 2026-м: именно здесь чаще всего возникают налоговые разрывы. Новая ставка применяется ко всем отгрузкам с начала года, даже если договор был заключён ранее

2. Обновить финансовую модель на 2026 год

● Пересоберите финмодель с учётом новых лимитов по УСН

● Учтите возможность или утрату льгот

● Заложите рост страховых взносов, инфляцию и увеличение операционных затрат

● Отдельно смоделируйте эффект от повышения ставки НДС

3. Проверить фонд оплаты труда

● Проанализируйте структуру ФОТ с точки зрения страховых взносов

● Для МСП ставка вырастает вдвое — с 15 до 30%, что может потребовать пересмотра системы мотивации и компенсаций

4. УСН: определить момент входа в НДС

● Если доход в 2025 году превысит 20 млн рублей, с 1 января 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС

● Ключевое стратегическое решение — выбор ставки: общеустановленная 22% или пониженные 5 и 7%

● Право на пониженные ставки сохраняется, пока не превышен установленный лимит доходов

5. Оценить плюсы и минусы пониженных ставок (5 и 7%)

Плюсы:

● Ставка существенно ниже общеустановленной

● При УСН «доходы минус расходы» «входной» и «ввозной» НДС включается в расходы и уменьшает налоговую базу по УСН

● Не требуется раздельный учёт «входного» НДС по облагаемым и необлагаемым операциям

Минусы:

● Нельзя принять к вычету «входной» и «ввозной» НДС

● При УСН с объектом «доходы» «входной» НДС не учитывается ни при расчёте НДС, ни при расчёте налога по УСН

● При переходе на УСН со ставками 5 или 7% нужно восстановить НДС, ранее принятый к вычету

● Сохраняется риск превышения лимита доходов (450 млн рублей × коэффициент-дефлятор), при котором потребуется пересчёт НДС

6. Провести индивидуальный налоговый анализ

При выборе пониженной ставки важно оценить:

● структуру затрат (насколько критична потеря вычетов при большом объёме покупок без НДС)

● категорию контрагентов (пониженные ставки выгоднее, если основные клиенты не являются плательщиками НДС)

● соотношение «входного» НДС и начисляемого налога (при значительных вычетах схема с 22% может оказаться выгоднее)

7. Учесть право на пересмотр решения

● В первый год уплаты НДС компании на УСН получают право однократно отказаться от пониженных ставок в пользу общеустановленной

● Это позволяет протестировать выбранную модель на практике и затем перейти на оптимальный режим с минимальными рисками