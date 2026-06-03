ВТБ планирует получить лицензию на работу с криптовалютами — банк готов обслуживать и физических лиц, и бизнес

ВТБ готовится к принятию закона о регулировании рынка криптовалют в России и после его вступления в силу планирует получить необходимые лицензии Центробанка, сообщает «Интерфакс». Банк намерен предоставлять полный спектр услуг как розничным, так и корпоративным клиентам. Законопроект о криптовалютах Госдума приняла в первом чтении в апреле.

Крупнейшие банки страны уже готовят сервисы для работы с цифровыми валютами

Основу для регулирования криптовалют в России создаёт законопроект, который Госдума одобрила в первом чтении в апреле 2026 года. Ожидается, что финальную версию документа примут до июля.

ВТБ выступает одним из ключевых экспертов в обсуждении регулирования рынка цифровых валют. Ожидается, что после принятия закона заявки на лицензии для работы с криптоактивами могут подать и другие крупные банковские игроки, сообщает «Интерфакс».

Лимит на покупку криптовалюты для обычных граждан составит 300 тысяч рублей в год

Новый законопроект вводит четкие правила работы с цифровыми активами, сообщает «Интерфакс». Частные лица и организации получат возможность легально приобретать криптовалюту через официальных посредников: брокеров, доверительных управляющих и лицензированные обменники из реестра Центробанка.

При этом доступ к рынку будет различаться в зависимости от статуса инвестора:

квалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы почти без ограничений, кроме анонимных токенов;

для неквалифицированных инвесторов введут лимит — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника;

использовать криптовалюту как средство оплаты на территории России по-прежнему будет запрещено.

Мосбиржа запустит тестовые торги криптовалютами летом 2026 года

Глава Московской биржи заявил, что площадка уже разрабатывает концепцию торгов цифровыми валютами и тестирует необходимую инфраструктуру. К полноценным операциям с криптоактивами биржа рассчитывает перейти не раньше конца 2026 года — после принятия необходимого законодательства.

На первом этапе торги не будут круглосуточными: площадка ориентируется на стандартный режим работы — с 6:50 до 23:50 мск.

С ноября 2025 года на Мосбирже уже торгуются фьючерсы на индексы стоимости Bitcoin и Ethereum — пока только для квалифицированных инвесторов. С 13 мая 2026 года площадка также начала рассчитывать индексы Solana, Ripple, Tron и Binance Coin.