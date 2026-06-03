Яндекс Маркет запустил ленту коротких видео — продавцы смогут продвигать товары через ролики

Яндекс Маркет добавил в приложение новый раздел «Обзоры» с персонализированной лентой видеоотзывов и роликов о товарах. Теперь продавцы смогут продвигать продукцию с помощью обзоров прямо внутри маркетплейса, а пользователи — выбирать товары, ориентируясь не только на карточки и отзывы. Новый инструмент должен усилить вовлечённость покупателей и повысить вероятность повторных заказов.

Видеообзоры товаров позволят продавцам демонстрировать преимущества товаров

Раздел «Обзоры» уже заработал в мобильном приложении Яндекс Маркета. Позже функция появится и в веб-версии сервиса.

В ленту попадают как ролики от продавцов, так и видеоотзывы покупателей. Алгоритмы формируют персональные рекомендации на основе истории просмотров, заказов и подписок пользователя. Если покупатель уже приобретал товары у конкретного продавца, вероятность увидеть его обзоры в ленте становится выше.

Для попадания в раздел продавцу достаточно загрузить видео через личный кабинет. Ролики будут отображаться на витрине магазина, а самые популярные смогут попасть в персонализированную ленту рекомендаций.

В Яндекс Маркете рассчитывают, что формат поможет продавцам не только демонстрировать ассортимент, но и объяснять преимущества товаров через экспертные обзоры. Например, показывать, как работает техника, как выглядит одежда в жизни или чем продукт отличается от аналогов.

Пользователи смогут зарабатывать на видеообзорах

Покупатели также получили возможность публиковать собственные видеоотзывы после заказа. Если пользователь участвует в реферальной программе Маркета, он сможет получать вознаграждение за покупки, совершённые после перехода из его ролика.

Кроме того, пользователи смогут подписываться на магазины или других покупателей с похожими интересами. Это позволит маркетплейсу формировать более персонализированную ленту контента и увеличивать время взаимодействия внутри приложения.

Видеообзоры на товары уже есть у Wildberries и Ozon

В 2025 году Wildberries запустил платформу Wibes — сервис, в котором пользователи могут смотреть короткие ролики, читать статьи и сразу покупать товары на маркетплейсе. Сейчас сервис доступен в России, Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Грузии и Таджикистане.

Сервис формирует персонализированную ленту на основе интересов пользователя, его подписок, просмотренных роликов и покупок на Wildberries. C момента запуска Wibes общее число посетителей платформы превышает 18,6 млн человек, сообщает пресс-служба компании.

«Согласно опросам, более половины пользователей Wibes — 56% — принимают решения о покупке после просмотра роликов с обзорами товаров. Обзоры из Wibes можно смотреть не только в самом приложении — они интегрированы в отзывы на карточки товаров на Wildberries. По статистике, пользователи чаще и легче принимают решение о покупке товара, на которые есть отзывы в таком формате», — сообщили в пресс-службе Wibes.

У Ozon тоже есть возможность публиковать видеоотзывы. Ежемесячно более 26 млн пользователей вовлечены в социальные механики Ozon, сообщает компания.

«На Ozon пользователи могут вести публичные профили, подписываться друг на друга, оставлять комментарии и находить новые товары через рекомендации других покупателей. Кроме того, в приложении доступна лента обзоров, которая помогает знакомиться с товарами через пользовательский контент», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Недавно маркетплейс запустил программу Ozon Blogger. Она позволяет авторам в социальных сетях монетизировать свои рекомендации за счёт реферальных ссылок, а пользователям — быстро и удобно переходить от контента к покупке