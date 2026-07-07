СОРМ для экспедиторов в 2026 году: какие данные передавать ФСБ и как организовать взаимодействие

Правила хранения и предоставления информации экспедиторами действуют с 1 сентября 2025 года. С 1 марта 2026 года применяется требование о подаче заявления в ФСБ: после включения сведений в реестр транспортно-экспедиционной деятельности на это отводится 45 календарных дней. В материале Russian Business разберём, кого касаются новые обязанности, какие данные необходимо хранить, как организуется техническое взаимодействие с ФСБ и из чего складываются расходы на внедрение.

Коротко о СОРМ для экспедиторов

«СОРМ для экспедиторов» и «СОРМ-ТЭД» — неофициальные названия порядка взаимодействия экспедиторов с государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающими безопасность России.

и — неофициальные названия порядка взаимодействия экспедиторов с государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающими безопасность России. Требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги. Основное значение имеют фактические функции и содержание договоров, а не основной вид деятельности компании.

После размещения сведений об экспедиторе в реестре заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами подаётся в ФСБ не позднее 45-го календарного дня .

. Информация об экспедиционных услугах хранится на территории России в полном объёме в течение трёх лет после окончания исполнения договора транспортной экспедиции.

после окончания исполнения договора транспортной экспедиции. Предоставление сведений организуется посредством круглосуточного удалённого доступа к оборудованию и программно-техническим средствам экспедитора. Конкретные условия подключения устанавливаются в индивидуальном плане мероприятий, который разрабатывают уполномоченное подразделение ФСБ и экспедитор.

Единого государственного тарифа на внедрение нет. Расходы зависят от состава информационных систем, объёма хранимых данных и технических условий, включённых в план мероприятий.

Что такое СОРМ для экспедиторов и кому он нужен

СОРМ для экспедиторов, или СОРМ-ТЭД, — условное название порядка взаимодействия экспедиторов с органами Федеральной службы безопасности (ФСБ). Термин не закреплён в нормативных актах, однако получил распространение среди участников рынка.

Основные обязанности экспедиторов установлены Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». В 2025 году в него внесли изменения, которые закрепили требования к хранению и предоставлению информации, используемым программно-техническим средствам и размещению баз данных на территории России.

Порядок выполнения этих требований раскрывают два постановления Правительства РФ от 29 августа 2025 года: № 1317 устанавливает состав информации, место и срок хранения, а также порядок предоставления сведений и проведения проверок;

№ 1318 регулирует подачу заявления в ФСБ, назначение уполномоченного подразделения и разработку плана внедрения.

Точка отсчёта: включение в реестр или начало деятельности

Правила хранения информации и взаимодействия экспедиторов с уполномоченными органами действуют с 1 сентября 2025 года. Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог» начал работу 1 марта 2026 года. В реестр должны быть включены организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по договорам транспортной экспедиции. Если компания только перевозит груз по договору перевозки и не оказывает экспедиционные услуги, требование о включении в реестр на неё не распространяется.

Экспедиторы, которые работали до 1 марта 2026 года, должны были направить уведомление для включения в реестр не позднее 30 апреля 2026 года. При начале транспортно-экспедиционной деятельности после 1 марта уведомление подаётся до начала оказания услуг.

После размещения сведений об экспедиторе в реестре начинается отсчёт срока для обращения в ФСБ. Заявление о начале взаимодействия необходимо подать не позднее 45-го календарного дня со дня включения сведений в реестр.

Как экспедиторы взаимодействуют с ФСБ

Не позднее 45-го календарного дня после включения сведений в реестр экспедитор должен подать в орган ФСБ заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами.

После регистрации заявления руководитель органа ФСБ в течение 30 рабочих дней назначает подразделение, которое будет взаимодействовать с экспедитором с использованием программно-технических средств.

До начала технических работ компании стоит провести аудит информационных систем: определить источники данных, проверить размещение баз на территории России, сроки хранения информации, права доступа и возможность предоставления предусмотренных законом сведений.

Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывают план мероприятий по внедрению программно-технических средств. На это отводится три месяца со дня регистрации заявления. В плане указываются в числе прочего срок ввода средств в эксплуатацию и технические условия их подключения к пункту управления подразделения ФСБ.

После утверждения плана экспедитор выполняет предусмотренные в нём технические работы. В зависимости от согласованных условий может потребоваться доработка действующих информационных систем, настройка каналов связи, установка дополнительных программно-технических средств и средств защиты информации.

До ввода программно-технических средств в эксплуатацию необходимо проверить, что обязательные сведения хранятся в полном объёме, доступны в течение установленного срока хранения и защищены от несанкционированного доступа.

Источник: генерация

Чем требования к экспедиторам отличаются от СОРМ операторов связи

Требования к экспедиторам отличаются от тех, которые действуют для операторов связи. Операторы связи устанавливают специализированные программно-аппаратные комплексы СОРМ, через которые обеспечивается доступ уполномоченных органов к необходимой информации.

Для экспедиторов единый типовой комплекс не предусмотрен. Взаимодействие организуется с использованием оборудования и программно-технических средств в информационных системах самого экспедитора.

Конкретный порядок подключения определяется индивидуально. Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывают план мероприятий, в котором фиксируются сроки ввода программно-технических средств в эксплуатацию и технические условия подключения.

Какие данные нужно хранить и предоставлять экспедиторам

Постановление Правительства РФ № 1317 определяет состав сведений, которые экспедиторы должны хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам. Часть информации прямо перечислена в документе, а часть зависит от того, какие данные компания фактически фиксирует в своих информационных системах при оказании экспедиционных услуг.

Основные категории данных: Сведения о клиентах. Идентификатор пользователя, имя физического лица или наименование организации, паспортные и регистрационные данные, адрес, телефон, электронная почта, ИНН и государственные регистрационные номера. Регистрация и вход в информационные системы. Дата и точное время регистрации или авторизации, сетевые адреса и порты клиента и информационного сервиса, изменения регистрационных данных и прекращение регистрации. Договор и груз. Номер, дата и предмет договора транспортной экспедиции, наименование, категория, вес и сведения об опасности груза. Участники и операции с грузом. Данные о лицах, привлечённых к исполнению договора, а также сведения о приёме, обработке, погрузке, хранении, разгрузке, передаче и выдаче груза. Маршрут и транспорт. Маршрут следования, вид транспорта и сведения электронного мониторинга геолокации, если компания фактически ведёт такой мониторинг. Платежи и иная информация. Назначение, сумма и валюта платежа, платёжное средство, сведения о корреспонденте, а также другая информация об экспедиционных услугах, которая размещена в информационных системах компании.

Данные необходимо хранить на территории России и защищать от несанкционированного доступа. Срок хранения составляет три года со дня окончания исполнения договора транспортной экспедиции.

Какие сведения вправе запрашивать ФСБ

Объём предоставляемой информации определяется Федеральным законом № 87-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 1317. В документе перечислены основные категории сведений о клиентах, договорах, грузах, маршрутах, привлечённых лицах, операциях и платежах.

Подпункт «к» пункта 3 постановления № 1317 распространяет требования и на другую информацию об экспедиционных услугах, которая фактически размещена в информационных системах экспедитора.

Технический порядок доступа к сведениям, точки подключения и условия взаимодействия закрепляются в плане мероприятий, который разрабатывают уполномоченное подразделение ФСБ и экспедитор. Такой план не должен расширять состав информации за пределы требований закона и постановления.

Источники данных

Сведения, необходимые для выполнения требований, могут храниться в разных системах и сервисах компании:

учётной программе;

системе управления перевозками;

электронном документообороте;

на сайте и в личном кабинете клиента;

складской системе;

платёжных сервисах;

базах данных подрядчиков.

Если единой информационной системы нет, компании необходимо определить, где хранится каждый блок данных и кто отвечает за его полноту и актуальность.

Часть сведений может вноситься вручную, если такой порядок позволяет выполнить требования к составу, срокам хранения и предоставлению информации. При большом количестве договоров ручной учёт повышает риск пропусков, ошибок и расхождений между системами.

Источник: генерация

Для чего собирают данные об экспедиторах

Согласно постановлению Правительства РФ от 29 августа 2025 года № 1318, взаимодействие экспедиторов с ФСБ организуется для проведения оперативно-разыскных мероприятий и выполнения задач в сфере безопасности. Для этого уполномоченным органам предоставляется доступ к предусмотренной законом информации об участниках перевозки, грузе, маршруте, платежах и операциях с грузом.

«ГосЛог», электронные перевозочные документы и взаимодействие с ФСБ выполняют разные функции. В «ГосЛоге» ведётся реестр участников транспортно-экспедиционной деятельности и объединяются государственные информационные системы в сфере логистики. Электронные перевозочные документы фиксируют сведения о перевозке. Техническое взаимодействие с ФСБ организуется через оборудование и программно-технические средства, используемые экспедитором.

Сколько стоит внедрение

Регистрация в реестре экспедиторов бесплатна, однако подготовка информационных систем и дальнейшее техническое взаимодействие с ФСБ оплачиваются за счёт экспедитора.

В расходы могут входить: аудит договоров, процессов и информационных систем;

доработка учётной программы, системы управления перевозками, электронного документооборота и личного кабинета;

покупка или аренда программного решения;

серверы либо российская облачная инфраструктура;

организация хранения данных;

настройка каналов связи и защиты доступа;

установка и проверка программно-технических средств;

техническая поддержка и обновления.

По оценке соучредителя и коммерческого директора транспортной компании «КарКарыч» Алексея Кандарова, для малого и среднего бизнеса покупка и внедрение специализированного программного модуля может стоить от 150 тыс. до 1 млн рублей. Снизить единовременную нагрузку, по его словам, помогают аренда программного обеспечения на облачном хостинге и рассрочка от разработчика.

Партнёр и руководитель группы практик «Разрешение споров» юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин считает, что называть единую стоимость внедрения пока преждевременно. Итоговые расходы будут зависеть от индивидуального плана мероприятий и технических условий, согласованных с ФСБ.

Штрафы, риски исключения из реестра и типичные ошибки

Размеры штрафов за нарушение требований

С 1 марта 2026 года действуют части 3–10 статьи 11.14.3 КоАП РФ, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

За работу без включения в реестр экспедиторов предусмотрен штраф: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

— от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

За неисполнение обязанностей по хранению и предоставлению информации, выполнению требований к оборудованию и программно-техническим средствам, а также размещению баз данных и технических средств на территории России предусмотрен штраф для ИП и юридических лиц в размере от 0,1 до 0,3% выручки за предшествующий год, но не менее 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф составляет от 1 до 3% выручки, но не менее 1 млн рублей.

Для расчёта учитывается выручка от реализации всех товаров, работ и услуг, а не только доход от транспортно-экспедиционной деятельности. Индивидуальные предприниматели по статье 11.14.3 КоАП РФ несут ответственность как юридические лица.

Могут ли экспедитора исключить из реестра

Единичное нарушение правил хранения информации или взаимодействия с ФСБ не влечёт автоматического исключения из реестра.

Одно из требований к экспедитору — отсутствие в течение года двух и более фактов привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных статьями 2.1, 2.2 или 4 Федерального закона № 87-ФЗ.

Если Ространснадзор выявит несоответствие установленным требованиям, экспедитору направят уведомление. В течение десяти рабочих дней необходимо представить сведения или документы, подтверждающие устранение нарушения либо отсутствие оснований для претензий.

Если подтверждение не поступит в установленный срок, сведения об экспедиторе могут исключить из реестра. Право осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность утрачивается со дня исключения соответствующей записи.

Типичные ошибки

К основным рискам относятся некорректные форматы данных, пропуски обязательных полей, отсутствие тестирования, недостаточная проверка сведений и несвоевременное обновление информации, отмечает управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Ошибки также возникают, когда данные распределены между несколькими программами, филиалами и подрядчиками. До начала технического взаимодействия необходимо сверить сведения в договорах, учётных системах, документах на груз и электронных перевозочных документах, если компания их использует.

Автоматизация может снизить количество расхождений, но конкретный способ ведения и передачи данных зависит от информационных систем экспедитора и технических условий, согласованных с ФСБ.

Источник: генерация

Как организовать взаимодействие с ФСБ

На основе требований законодательства и комментариев опрошенных Russian Business экспертов мы подготовили инструкцию для экспедиторов, которая поможет выполнить требования закона.

Определить характер деятельности. Сначала анализируются договоры и фактические функции компании. Организация перевозки, оформление документов, хранение и другие услуги, связанные с грузом, могут относиться к транспортно-экспедиционной деятельности. Проверить сведения в реестре. Транспортно-экспедиционная деятельность осуществляется после включения организации или ИП в реестр «ГосЛога». Уточнить срок подачи заявления. Заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами подаётся в ФСБ не позднее 45-го календарного дня со дня размещения сведений об экспедиторе в реестре. Подать заявление. В документе указываются сведения об экспедиторе и сообщается о начале взаимодействия с уполномоченными органами. Назначить уполномоченного подразделения. Руководитель органа ФСБ определяет такое подразделение в течение 30 рабочих дней после регистрации заявления. Подготовить информационные системы. Компании необходимо определить источники данных, проверить размещение баз на территории России, сроки хранения информации и возможность предоставления установленных сведений. Разработать план мероприятий. Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывает план внедрения программно-технических средств. В нём указываются срок ввода средств в эксплуатацию и технические условия подключения. Выполнить технические работы. Состав работ зависит от утверждённого плана и может включать доработку действующих систем, настройку каналов связи, установку программно-технических средств и средств защиты информации. Проверить готовность. До ввода программно-технических средств в эксплуатацию проверяются полнота хранимых сведений, соблюдение сроков хранения и защита данных от несанкционированного доступа.