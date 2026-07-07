СОРМ для экспедиторов в 2026 году: какие данные передавать ФСБ и как организовать взаимодействие

СОРМ для экспедиторов в 2026 году: какие данные передавать ФСБ и как организовать взаимодействиеЭкспедиторы должны хранить сведения об оказываемых услугах и обеспечить взаимодействие своих информационных систем с ФСБ
Правила хранения и предоставления информации экспедиторами действуют с 1 сентября 2025 года. С 1 марта 2026 года применяется требование о подаче заявления в ФСБ: после включения сведений в реестр транспортно-экспедиционной деятельности на это отводится 45 календарных дней. В материале Russian Business разберём, кого касаются новые обязанности, какие данные необходимо хранить, как организуется техническое взаимодействие с ФСБ и из чего складываются расходы на внедрение.
Содержание
- Коротко о СОРМ для экспедиторов
- Что такое СОРМ для экспедиторов и кому он нужен
- Чем требования к экспедиторам отличаются от СОРМ операторов связи
- Какие данные нужно хранить и предоставлять экспедиторам
- Для чего собирают данные об экспедиторах
- Сколько стоит внедрение
- Штрафы, риски исключения из реестра и типичные ошибки
- Как организовать взаимодействие с ФСБ
- Частые вопросы о СОРМ для экспедиторов
Коротко о СОРМ для экспедиторов
- «СОРМ для экспедиторов» и «СОРМ-ТЭД» — неофициальные названия порядка взаимодействия экспедиторов с государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающими безопасность России.
- Требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги. Основное значение имеют фактические функции и содержание договоров, а не основной вид деятельности компании.
- После размещения сведений об экспедиторе в реестре заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами подаётся в ФСБ не позднее 45-го календарного дня.
- Информация об экспедиционных услугах хранится на территории России в полном объёме в течение трёх лет после окончания исполнения договора транспортной экспедиции.
- Предоставление сведений организуется посредством круглосуточного удалённого доступа к оборудованию и программно-техническим средствам экспедитора. Конкретные условия подключения устанавливаются в индивидуальном плане мероприятий, который разрабатывают уполномоченное подразделение ФСБ и экспедитор.
- Единого государственного тарифа на внедрение нет. Расходы зависят от состава информационных систем, объёма хранимых данных и технических условий, включённых в план мероприятий.
Что такое СОРМ для экспедиторов и кому он нужен
СОРМ для экспедиторов, или СОРМ-ТЭД, — условное название порядка взаимодействия экспедиторов с органами Федеральной службы безопасности (ФСБ). Термин не закреплён в нормативных актах, однако получил распространение среди участников рынка.
Основные обязанности экспедиторов установлены Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». В 2025 году в него внесли изменения, которые закрепили требования к хранению и предоставлению информации, используемым программно-техническим средствам и размещению баз данных на территории России.
Порядок выполнения этих требований раскрывают два постановления Правительства РФ от 29 августа 2025 года:
Точка отсчёта: включение в реестр или начало деятельности
Правила хранения информации и взаимодействия экспедиторов с уполномоченными органами действуют с 1 сентября 2025 года. Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог» начал работу 1 марта 2026 года. В реестр должны быть включены организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по договорам транспортной экспедиции. Если компания только перевозит груз по договору перевозки и не оказывает экспедиционные услуги, требование о включении в реестр на неё не распространяется.
Экспедиторы, которые работали до 1 марта 2026 года, должны были направить уведомление для включения в реестр не позднее 30 апреля 2026 года. При начале транспортно-экспедиционной деятельности после 1 марта уведомление подаётся до начала оказания услуг.
После размещения сведений об экспедиторе в реестре начинается отсчёт срока для обращения в ФСБ. Заявление о начале взаимодействия необходимо подать не позднее 45-го календарного дня со дня включения сведений в реестр.
Как экспедиторы взаимодействуют с ФСБ
Не позднее 45-го календарного дня после включения сведений в реестр экспедитор должен подать в орган ФСБ заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами.
После регистрации заявления руководитель органа ФСБ в течение 30 рабочих дней назначает подразделение, которое будет взаимодействовать с экспедитором с использованием программно-технических средств.
До начала технических работ компании стоит провести аудит информационных систем: определить источники данных, проверить размещение баз на территории России, сроки хранения информации, права доступа и возможность предоставления предусмотренных законом сведений.
Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывают план мероприятий по внедрению программно-технических средств. На это отводится три месяца со дня регистрации заявления. В плане указываются в числе прочего срок ввода средств в эксплуатацию и технические условия их подключения к пункту управления подразделения ФСБ.
После утверждения плана экспедитор выполняет предусмотренные в нём технические работы. В зависимости от согласованных условий может потребоваться доработка действующих информационных систем, настройка каналов связи, установка дополнительных программно-технических средств и средств защиты информации.
До ввода программно-технических средств в эксплуатацию необходимо проверить, что обязательные сведения хранятся в полном объёме, доступны в течение установленного срока хранения и защищены от несанкционированного доступа.
Чем требования к экспедиторам отличаются от СОРМ операторов связи
Требования к экспедиторам отличаются от тех, которые действуют для операторов связи. Операторы связи устанавливают специализированные программно-аппаратные комплексы СОРМ, через которые обеспечивается доступ уполномоченных органов к необходимой информации.
Для экспедиторов единый типовой комплекс не предусмотрен. Взаимодействие организуется с использованием оборудования и программно-технических средств в информационных системах самого экспедитора.
Конкретный порядок подключения определяется индивидуально. Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывают план мероприятий, в котором фиксируются сроки ввода программно-технических средств в эксплуатацию и технические условия подключения.
Какие данные нужно хранить и предоставлять экспедиторам
Постановление Правительства РФ № 1317 определяет состав сведений, которые экспедиторы должны хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам. Часть информации прямо перечислена в документе, а часть зависит от того, какие данные компания фактически фиксирует в своих информационных системах при оказании экспедиционных услуг.
Основные категории данных:
- Сведения о клиентах. Идентификатор пользователя, имя физического лица или наименование организации, паспортные и регистрационные данные, адрес, телефон, электронная почта, ИНН и государственные регистрационные номера.
- Регистрация и вход в информационные системы. Дата и точное время регистрации или авторизации, сетевые адреса и порты клиента и информационного сервиса, изменения регистрационных данных и прекращение регистрации.
- Договор и груз. Номер, дата и предмет договора транспортной экспедиции, наименование, категория, вес и сведения об опасности груза.
- Участники и операции с грузом. Данные о лицах, привлечённых к исполнению договора, а также сведения о приёме, обработке, погрузке, хранении, разгрузке, передаче и выдаче груза.
- Маршрут и транспорт. Маршрут следования, вид транспорта и сведения электронного мониторинга геолокации, если компания фактически ведёт такой мониторинг.
- Платежи и иная информация. Назначение, сумма и валюта платежа, платёжное средство, сведения о корреспонденте, а также другая информация об экспедиционных услугах, которая размещена в информационных системах компании.
Данные необходимо хранить на территории России и защищать от несанкционированного доступа. Срок хранения составляет три года со дня окончания исполнения договора транспортной экспедиции.
Какие сведения вправе запрашивать ФСБ
Объём предоставляемой информации определяется Федеральным законом № 87-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 1317. В документе перечислены основные категории сведений о клиентах, договорах, грузах, маршрутах, привлечённых лицах, операциях и платежах.
Подпункт «к» пункта 3 постановления № 1317 распространяет требования и на другую информацию об экспедиционных услугах, которая фактически размещена в информационных системах экспедитора.
Технический порядок доступа к сведениям, точки подключения и условия взаимодействия закрепляются в плане мероприятий, который разрабатывают уполномоченное подразделение ФСБ и экспедитор. Такой план не должен расширять состав информации за пределы требований закона и постановления.
Источники данных
Сведения, необходимые для выполнения требований, могут храниться в разных системах и сервисах компании:
- учётной программе;
- системе управления перевозками;
- электронном документообороте;
- на сайте и в личном кабинете клиента;
- складской системе;
- платёжных сервисах;
- базах данных подрядчиков.
Если единой информационной системы нет, компании необходимо определить, где хранится каждый блок данных и кто отвечает за его полноту и актуальность.
Часть сведений может вноситься вручную, если такой порядок позволяет выполнить требования к составу, срокам хранения и предоставлению информации. При большом количестве договоров ручной учёт повышает риск пропусков, ошибок и расхождений между системами.
Для чего собирают данные об экспедиторах
Согласно постановлению Правительства РФ от 29 августа 2025 года № 1318, взаимодействие экспедиторов с ФСБ организуется для проведения оперативно-разыскных мероприятий и выполнения задач в сфере безопасности. Для этого уполномоченным органам предоставляется доступ к предусмотренной законом информации об участниках перевозки, грузе, маршруте, платежах и операциях с грузом.
«ГосЛог», электронные перевозочные документы и взаимодействие с ФСБ выполняют разные функции. В «ГосЛоге» ведётся реестр участников транспортно-экспедиционной деятельности и объединяются государственные информационные системы в сфере логистики. Электронные перевозочные документы фиксируют сведения о перевозке. Техническое взаимодействие с ФСБ организуется через оборудование и программно-технические средства, используемые экспедитором.
Сколько стоит внедрение
Регистрация в реестре экспедиторов бесплатна, однако подготовка информационных систем и дальнейшее техническое взаимодействие с ФСБ оплачиваются за счёт экспедитора.
В расходы могут входить:
- аудит договоров, процессов и информационных систем;
- доработка учётной программы, системы управления перевозками, электронного документооборота и личного кабинета;
- покупка или аренда программного решения;
- серверы либо российская облачная инфраструктура;
- организация хранения данных;
- настройка каналов связи и защиты доступа;
- установка и проверка программно-технических средств;
- техническая поддержка и обновления.
По оценке соучредителя и коммерческого директора транспортной компании «КарКарыч» Алексея Кандарова, для малого и среднего бизнеса покупка и внедрение специализированного программного модуля может стоить от 150 тыс. до 1 млн рублей. Снизить единовременную нагрузку, по его словам, помогают аренда программного обеспечения на облачном хостинге и рассрочка от разработчика.
Партнёр и руководитель группы практик «Разрешение споров» юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин считает, что называть единую стоимость внедрения пока преждевременно. Итоговые расходы будут зависеть от индивидуального плана мероприятий и технических условий, согласованных с ФСБ.
Штрафы, риски исключения из реестра и типичные ошибки
Размеры штрафов за нарушение требований
С 1 марта 2026 года действуют части 3–10 статьи 11.14.3 КоАП РФ, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.
За работу без включения в реестр экспедиторов предусмотрен штраф:
- для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
При повторном нарушении штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.
За неисполнение обязанностей по хранению и предоставлению информации, выполнению требований к оборудованию и программно-техническим средствам, а также размещению баз данных и технических средств на территории России предусмотрен штраф для ИП и юридических лиц в размере от 0,1 до 0,3% выручки за предшествующий год, но не менее 500 тыс. рублей.
При повторном нарушении штраф составляет от 1 до 3% выручки, но не менее 1 млн рублей.
Для расчёта учитывается выручка от реализации всех товаров, работ и услуг, а не только доход от транспортно-экспедиционной деятельности. Индивидуальные предприниматели по статье 11.14.3 КоАП РФ несут ответственность как юридические лица.
Могут ли экспедитора исключить из реестра
Единичное нарушение правил хранения информации или взаимодействия с ФСБ не влечёт автоматического исключения из реестра.
Одно из требований к экспедитору — отсутствие в течение года двух и более фактов привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных статьями 2.1, 2.2 или 4 Федерального закона № 87-ФЗ.
Если Ространснадзор выявит несоответствие установленным требованиям, экспедитору направят уведомление. В течение десяти рабочих дней необходимо представить сведения или документы, подтверждающие устранение нарушения либо отсутствие оснований для претензий.
Если подтверждение не поступит в установленный срок, сведения об экспедиторе могут исключить из реестра. Право осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность утрачивается со дня исключения соответствующей записи.
Типичные ошибки
К основным рискам относятся некорректные форматы данных, пропуски обязательных полей, отсутствие тестирования, недостаточная проверка сведений и несвоевременное обновление информации, отмечает управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
Ошибки также возникают, когда данные распределены между несколькими программами, филиалами и подрядчиками. До начала технического взаимодействия необходимо сверить сведения в договорах, учётных системах, документах на груз и электронных перевозочных документах, если компания их использует.
Автоматизация может снизить количество расхождений, но конкретный способ ведения и передачи данных зависит от информационных систем экспедитора и технических условий, согласованных с ФСБ.
Как организовать взаимодействие с ФСБ
На основе требований законодательства и комментариев опрошенных Russian Business экспертов мы подготовили инструкцию для экспедиторов, которая поможет выполнить требования закона.
- Определить характер деятельности. Сначала анализируются договоры и фактические функции компании. Организация перевозки, оформление документов, хранение и другие услуги, связанные с грузом, могут относиться к транспортно-экспедиционной деятельности.
- Проверить сведения в реестре. Транспортно-экспедиционная деятельность осуществляется после включения организации или ИП в реестр «ГосЛога».
- Уточнить срок подачи заявления. Заявление о начале взаимодействия с уполномоченными органами подаётся в ФСБ не позднее 45-го календарного дня со дня размещения сведений об экспедиторе в реестре.
- Подать заявление. В документе указываются сведения об экспедиторе и сообщается о начале взаимодействия с уполномоченными органами.
- Назначить уполномоченного подразделения. Руководитель органа ФСБ определяет такое подразделение в течение 30 рабочих дней после регистрации заявления.
- Подготовить информационные системы. Компании необходимо определить источники данных, проверить размещение баз на территории России, сроки хранения информации и возможность предоставления установленных сведений.
- Разработать план мероприятий. Уполномоченное подразделение ФСБ совместно с экспедитором разрабатывает план внедрения программно-технических средств. В нём указываются срок ввода средств в эксплуатацию и технические условия подключения.
- Выполнить технические работы. Состав работ зависит от утверждённого плана и может включать доработку действующих систем, настройку каналов связи, установку программно-технических средств и средств защиты информации.
- Проверить готовность. До ввода программно-технических средств в эксплуатацию проверяются полнота хранимых сведений, соблюдение сроков хранения и защита данных от несанкционированного доступа.
Частые вопросы о СОРМ для экспедиторов
Правила не устанавливают отдельной обязанности сохранять всю переписку и телефонные разговоры. Хранению подлежат сведения, перечисленные в постановлении Правительства РФ № 1317, а также другая информация об экспедиционных услугах, которая фактически размещена в информационных системах экспедитора. Поэтому значение имеет не сам формат общения с клиентом, а то, какие сведения из переписки фиксируются в системах компании и связаны с исполнением договора транспортной экспедиции.
Изменения в данных об экспедиционных услугах необходимо отражать в информационных системах компании так, чтобы сохранялись их полнота и актуальность. Конкретный порядок корректировки и повторного предоставления сведений зависит от технических условий взаимодействия с ФСБ. Если изменились сведения о самом экспедиторе, размещённые в реестре, обновлённую информацию нужно направить в Ространснадзор в течение трёх рабочих дней.
Отдельных отсрочек и упрощённого порядка для субъектов малого и среднего предпринимательства законодательство не устанавливает. Размер компании может повлиять на стоимость и технический способ реализации требований, но не отменяет обязанность соблюдать их.
Закон не обязывает использовать конкретную учётную программу. При этом экспедитор должен обеспечить хранение установленного объёма сведений и техническое взаимодействие с ФСБ. Возможность вести часть данных вручную зависит от того, позволяет ли такой способ выполнить требования к полноте, срокам хранения и предоставлению информации, а также от технических условий, согласованных с ФСБ.
Единого обязательного комплекта оборудования для всех экспедиторов не установлено. Конкретное техническое решение определяется индивидуальным планом мероприятий, который экспедитор разрабатывает совместно с уполномоченным подразделением ФСБ. В зависимости от действующей ИТ-инфраструктуры компании может потребоваться доработка существующих систем, установка программного модуля или дополнительного оборудования. Приобретать решение до получения технических условий рискованно: оно может не соответствовать согласованному плану.
Каждая организация или ИП, которые самостоятельно оказывают транспортно-экспедиционные услуги, обязаны выполнять требования к хранению и предоставлению информации, а также к техническому взаимодействию с уполномоченными органами. Договор между экспедитором и субэкспедитором может распределять обязанности по сбору, хранению и передаче сведений. Однако такое распределение не освобождает каждого участника от собственных обязанностей, установленных законом.
Соблюдение требований к хранению и предоставлению информации контролирует Ространснадзор и его территориальные органы. Проверки могут быть документарными и выездными. Техническое взаимодействие организует уполномоченное подразделение ФСБ. Оно участвует в разработке плана мероприятий и определении условий подключения программно-технических средств.