Больше половины предпринимателей готовы вернуться в наём: каждый пятый уже совмещает своё дело и работу по трудовой

Более половины российских предпринимателей — 58% — допускают возврат к наёмному труду, следует из совместного опроса инвестиционной платформы «Доля Роста», бухгалтерского сервиса Кнопка и агентства Modifiers. Для сравнения: в 2019 году вернуться в наём допускали лишь 21% опрошенных. Главной проблемой бизнеса в 2026 году предприниматели назвали рост налоговой нагрузки, а главным страхом — падение выручки и нестабильность экономики.

Только 42% опрошенных заявили, что не вернутся в наём

Только 42% опрошенных твёрдо заявили, что не вернутся в наём, сообщается в исследовании инвестиционной платформы «Доля Роста», бухгалтерского сервиса Кнопка и агентства Modifiers. Остальные 58% либо допускают такую возможность, либо уже совмещают предпринимательство с наёмной работой:

23% — иногда думают о возврате наёмным топ-менеджером;

22,6% — уже совмещают бизнес и наемный труд;

11,7% — готовы вернуться в наём.

Рост налогов, неопределённость и дорогие кредиты стали главными проблемами бизнеса в 2026 году

Предприниматели назвали три главные проблемы, с которыми столкнулись в 2026 году:

рост налогообложения — 18,4%;

неопределённость и сложность долгосрочного планирования — 17,9%;

дорогие кредиты и займы — 12,6%.

Сильнее всего российские предприниматели опасаются:

падения выручки и нестабильности экономики — 38%;

усиления контроля и давления со стороны государства — 32,7%;

снижения спроса на товары и услуги — 16,3%.

При этом рост конкуренции пугает лишь 1% опрошенных, а выгорание и потерю мотивации не выбрал ни один из 402 участников исследования.

Почти 40% предпринимателей справляются со страхами за счёт личной стойкости и опыта

Со страхами предприниматели справляются преимущественно самостоятельно. На личную стойкость, опыт и внутренние качества указали 39,3% участников опроса. Ещё 16,3% используют сервисы, автоматизацию и цифровые инструменты. 9,7% честно признались, что им ничего не помогает — они справляются через стресс.

Сооснователь и CEO бухгалтерского сервиса Кнопка Андрей Завьялов предупреждает, что опора исключительно на собственную стойкость становится риском, когда владелец в одиночку держит на себе продажи, людей, налоги и учёт. По его словам, устойчивость бизнеса определяется не только упорством собственника, но и качеством системы вокруг него.

Упорство и психологическая устойчивость — главные качества для предпринимателя, считают опрошенные

Главными качествами для успеха в бизнесе предприниматели считают:

упорство — 11%;

психологическую устойчивость — 10,7%;

устойчивость к неопределённости — 9,5%;

смелость — 9,3%.

При этом 4% респондентов с иронией назвали важным качеством «слабоумие», ещё 3,2% — самоиронию.