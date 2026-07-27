Больше половины предпринимателей готовы вернуться в наём: каждый пятый уже совмещает своё дело и работу по трудовой

Больше половины предпринимателей готовы вернуться в наём: каждый пятый уже совмещает своё дело и работу по трудовойГлавные проблемы бизнеса — рост налоговой нагрузки и дорогие кредиты
Более половины российских предпринимателей — 58% — допускают возврат к наёмному труду, следует из совместного опроса инвестиционной платформы «Доля Роста», бухгалтерского сервиса Кнопка и агентства Modifiers. Для сравнения: в 2019 году вернуться в наём допускали лишь 21% опрошенных. Главной проблемой бизнеса в 2026 году предприниматели назвали рост налоговой нагрузки, а главным страхом — падение выручки и нестабильность экономики.
Только 42% опрошенных заявили, что не вернутся в наём
Только 42% опрошенных твёрдо заявили, что не вернутся в наём, сообщается в исследовании инвестиционной платформы «Доля Роста», бухгалтерского сервиса Кнопка и агентства Modifiers. Остальные 58% либо допускают такую возможность, либо уже совмещают предпринимательство с наёмной работой:
- 23% — иногда думают о возврате наёмным топ-менеджером;
- 22,6% — уже совмещают бизнес и наемный труд;
- 11,7% — готовы вернуться в наём.
Рост налогов, неопределённость и дорогие кредиты стали главными проблемами бизнеса в 2026 году
Предприниматели назвали три главные проблемы, с которыми столкнулись в 2026 году:
- рост налогообложения — 18,4%;
- неопределённость и сложность долгосрочного планирования — 17,9%;
- дорогие кредиты и займы — 12,6%.
Сильнее всего российские предприниматели опасаются:
- падения выручки и нестабильности экономики — 38%;
- усиления контроля и давления со стороны государства — 32,7%;
- снижения спроса на товары и услуги — 16,3%.
При этом рост конкуренции пугает лишь 1% опрошенных, а выгорание и потерю мотивации не выбрал ни один из 402 участников исследования.
Почти 40% предпринимателей справляются со страхами за счёт личной стойкости и опыта
Со страхами предприниматели справляются преимущественно самостоятельно. На личную стойкость, опыт и внутренние качества указали 39,3% участников опроса. Ещё 16,3% используют сервисы, автоматизацию и цифровые инструменты. 9,7% честно признались, что им ничего не помогает — они справляются через стресс.
Сооснователь и CEO бухгалтерского сервиса Кнопка Андрей Завьялов предупреждает, что опора исключительно на собственную стойкость становится риском, когда владелец в одиночку держит на себе продажи, людей, налоги и учёт. По его словам, устойчивость бизнеса определяется не только упорством собственника, но и качеством системы вокруг него.
Упорство и психологическая устойчивость — главные качества для предпринимателя, считают опрошенные
Главными качествами для успеха в бизнесе предприниматели считают:
- упорство — 11%;
- психологическую устойчивость — 10,7%;
- устойчивость к неопределённости — 9,5%;
- смелость — 9,3%.
При этом 4% респондентов с иронией назвали важным качеством «слабоумие», ещё 3,2% — самоиронию.