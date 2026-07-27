72% автомобилистов испытывают стресс за рулём — чаще всего из-за незнакомых дорог и непредсказуемых водителей

72% автомобилистов сталкиваются со стрессом во время вождения, выяснили финансовый маркетплейс «Сравни» и СберСтрахование. У большинства автолюбителей напряжение возникает ситуативно и зависит от обстоятельств на дороге. Чаще всего стресс вызывают незнакомые маршруты и непредсказуемое поведение других участников движения.

Парковка, узкие дворы и пешеходы — чаще всего вызывают напряжение у водителей

Самыми распространёнными причинами стресса за рулём стали поездки по незнакомым маршрутам и агрессивные или непредсказуемые манёвры других автомобилистов — каждый из этих вариантов выбрали по 18% респондентов.

Также напряжения напряжение у автомобилистов вызывают ситуации:

пробки и плотный городской поток (12%);

дальние поездки по трассе (12%);

плохая погода и ограниченная видимость (9%).

Одинаково стрессовыми для водителей оказались ещё три ситуации — каждую из них назвали по 6% опрошенных:

поездки по узким дворам и парковка;

движение рядом с пешеходными переходами или велосипедистами;

ситуации, когда приходится спешить за рулём.

Водители заранее готовятся к поездкам, чтобы чувствовать себя увереннее

Чтобы снизить напряжение за рулём, автомобилисты используют разные практические меры. Так, 17% респондентов заранее планируют маршрут и рассчитывают время в пути.

Ещё 13% обращают внимание на комфорт в салоне автомобиля — например, поддерживают удобную температуру и порядок. По 8% водителей отметили регулярное техническое обслуживание, проверку состояния машины перед поездкой, использование навигатора и наличие современных систем безопасности.

Больше половины водителей сталкивались с неожиданными ситуациями на дороге

За последние три года 58% автомобилистов хотя бы раз сталкивались с непредвиденными ситуациями во время поездок. Среди них чаще всего водители отмечали:

лёгкие ДТП без пострадавших (назвали 13% респондентов);

аварии с серьёзными повреждениями автомобиля (8%);

нарушения ПДД, которые привели к штрафам (8%);

По 4% опрошенных указали следующие ситуации: поломки автомобиля в пути, повреждение машины из-за падения веток и других объектов, противоправные действия третьих лиц, ДТП с участием пешеходов и велосипедистов.