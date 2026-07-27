72% автомобилистов испытывают стресс за рулём — чаще всего из-за незнакомых дорог и непредсказуемых водителей

72% автомобилистов испытывают стресс за рулём — чаще всего из-за незнакомых дорог и непредсказуемых водителейДвижение по узким дворам и парковка также вызывают тревогу у водителей
72% автомобилистов сталкиваются со стрессом во время вождения, выяснили финансовый маркетплейс «Сравни» и СберСтрахование. У большинства автолюбителей напряжение возникает ситуативно и зависит от обстоятельств на дороге. Чаще всего стресс вызывают незнакомые маршруты и непредсказуемое поведение других участников движения.
Парковка, узкие дворы и пешеходы — чаще всего вызывают напряжение у водителей
Самыми распространёнными причинами стресса за рулём стали поездки по незнакомым маршрутам и агрессивные или непредсказуемые манёвры других автомобилистов — каждый из этих вариантов выбрали по 18% респондентов.
Также напряжения напряжение у автомобилистов вызывают ситуации:
- пробки и плотный городской поток (12%);
- дальние поездки по трассе (12%);
- плохая погода и ограниченная видимость (9%).
Одинаково стрессовыми для водителей оказались ещё три ситуации — каждую из них назвали по 6% опрошенных:
- поездки по узким дворам и парковка;
- движение рядом с пешеходными переходами или велосипедистами;
- ситуации, когда приходится спешить за рулём.
Водители заранее готовятся к поездкам, чтобы чувствовать себя увереннее
Чтобы снизить напряжение за рулём, автомобилисты используют разные практические меры. Так, 17% респондентов заранее планируют маршрут и рассчитывают время в пути.
Ещё 13% обращают внимание на комфорт в салоне автомобиля — например, поддерживают удобную температуру и порядок. По 8% водителей отметили регулярное техническое обслуживание, проверку состояния машины перед поездкой, использование навигатора и наличие современных систем безопасности.
Больше половины водителей сталкивались с неожиданными ситуациями на дороге
За последние три года 58% автомобилистов хотя бы раз сталкивались с непредвиденными ситуациями во время поездок. Среди них чаще всего водители отмечали:
- лёгкие ДТП без пострадавших (назвали 13% респондентов);
- аварии с серьёзными повреждениями автомобиля (8%);
- нарушения ПДД, которые привели к штрафам (8%);
По 4% опрошенных указали следующие ситуации: поломки автомобиля в пути, повреждение машины из-за падения веток и других объектов, противоправные действия третьих лиц, ДТП с участием пешеходов и велосипедистов.