«Формула-1» перенесла Гран-при из Бахрейна в Малайзию — соревнования пройдут с 2 по 4 октября

Этап Гран-при «Формулы-1» состоится в Малайзии вместо Бахрейна. Как сообщила пресс-служба чемпионата, соревнования пройдут на трассе Сепанг со 2 по 4 октября. Гран-при Бахрейна отменили ещё весной, а теперь для этапа выбрали новую площадку.

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Этап «Формулы-1» вернётся в Малайзию спустя восемь лет

Гран-при в Малайзии пройдёт с 2 по 4 октября — между этапами в Баку (26 сентября) и Сингапуре (11 октября). Гонки состоятся на автодроме Сепанг — он принимал этапы «Формулы-1» с 1999 по 2017 год.

При этом официально заезд получит название «Гран-при Бахрейна в Малайзии», так что формально это будет бахрейнский этап, только на территории другой страны

В самом Бахрейне гонки планировали провести ещё в апреле, однако в марте руководство «Формулы-1» отменило этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Контекст

26 июля в Венгрии прошёл очередной этап чемпионата мира «Формулы-1». Победу одержал британский пилот McLaren Ландо Норрис.

При этом в личном зачёте по итогам всех прошедших заездов лидирует итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли — по итогам 14 гонок он набрал 219 очков. За ним следуют британцы Льюис Хэмилтон со 169 очками и Джордж Расселл со 160 баллами.

Следующий этап чемпионата F1 состоится 21–23 августа в Нидерландах.