77% россиян распознают ИИ в видео — при этом больше половины не могут отличить цифровой голос от настоящего

Россияне лучше всего распознают созданный искусственным интеллектом контент в видео, сообщает Kokoc Group. При этом пользователи испытывают трудности с определением ИИ-речи в голосовых сообщениях. Всё чаще признаком того, что контент создан человеком, люди считают не высокое качество, а наоборот — небольшие ошибки, запинки и несовершенства съёмки.

Респонденты определяют видео, созданные ИИ, благодаря нарушениям логики и физики

В ходе исследования участникам показывали тексты, изображения, аудио и видео, созданные человеком или нейросетями, и просили определить их происхождение.

Лучше всего респонденты справились с видео — авторство правильно определили 77% участников. По их словам, нейросети чаще всего выдают нарушения логики и физики: например, из кадра исчезают объекты, неправильно вращаются колёса, изображение не синхронизировано со звуком.

Чрезмерная вежливость — признак ИИ-сообщений

Тексты, созданные ИИ, правильно распознали 74% участников. Среди этой категории контента легче всего респонденты определяли нейросетевые сообщения в мессенджерах — с задачей справились 82% респондентов. Искусственный интеллект выдают чрезмерная вежливость и слишком «идеальное» оформление текста. Сообщения человека отличаются разговорным порядком слов и естественной манерой письма.

Авторство товарных карточек правильно определили 76% участников исследования. Наибольшие сложности вызвали информационные статьи — их смогли распознать правильно только 64% респондентов. Респонденты отметили, что в подобных текстах нейросети используют обобщённые формулировки, а человека отличают самоирония и критическое отношение к своим выводам.

Слишком реалистичные фотографии чаще принимают за генерацию

Распознать, сделано ли изображение человеком или ИИ, было сложнее — правильный ответ дали 65% респондентов. Художественные картины оказалось определить проще: их авторство правильно установили 68% участников. Респонденты обращали внимание на фактуру холста, следы кисти и историческую достоверность сюжета.

Реалистичные фотографии пейзажей вызвали больше затруднений — верно их происхождение определили только 61% участников. Авторы исследования объясняют: люди привыкли к качественной обработке снимков и всё чаще воспринимают слишком «идеальные» изображения как результат работы нейросети.

Отличить настоящий голос от синтезированного не смогли большинство респондентов

Наибольшие трудности возникли при распознавании аудио. Происхождение музыки правильно определили 75% участников исследования.

Гораздо большие трудности вызвало распознавание голоса. По словам участников, живую речь выдают паузы, дыхание и небольшие запинки. Нейросети же говорят слишком ровно, с идеальной дикцией и практически без естественных остановок. Тем не менее, отличить настоящий голос человека от синтезированного смогли только 44% респондентов.

Многие признались, что вообще не слышат разницы между человеческим и цифровым голосом.

Пользователи всё меньше доверяют «идеальному» контенту

Исследование показало, что представления пользователей о признаках качественного контента изменились.

Если раньше грамотный текст, идеальная картинка и аккуратная композиция воспринимались как достоинства, то теперь именно подобные признаки чаще вызывают подозрения на авторство ИИ. Опечатки, дрожащая камера, неровные линии на изображениях, небольшая хрипотца в голосе и другие несовершенства многие участники назвали свидетельством того, что контент создан человеком.

При этом респондентов раздражает не использование искусственного интеллекта само по себе, а попытки выдать созданный им контент за человеческий, особенно в рекламе, службах поддержки и других сервисах. Многие пользователи спокойно воспринимают использование ИИ для рутинных задач, но при обнаружении нейроконтента в музыке, живописи и личном общении теряют доверие к источнику.

Каждый пятый перестал быть уверенным, что сможет распознать ИИ

Около 30% участников исследования считают, что хорошо разбираются в признаках генерации и способны отличить нейросеть по техническим деталям.

Половина респондентов признали, что технологии развиваются быстрее, чем их способность распознавать ИИ. Ещё 20% после прохождения теста заявили, что больше не уверены, смогут ли вообще отличить контент, созданный человеком, от работы искусственного интеллекта.