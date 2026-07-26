«Ключевая ставка» — самый понятный термин ЦБ: остальные формулировки вызывают у россиян вопросы

Термин «ключевая ставка» оказался самым понятным для россиян среди формулировок, которые Банк России использует в своих сообщениях. Согласно исследованию «Выберу.ру», правильно объяснить термин смогли 78% участников опроса, тогда как «проинфляционные риски» — лишь 19%. Больше половины россиян при чтении новостей о решениях ЦБ обращают внимание исключительно на изменение ставки, не изучая пояснения регулятора.

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«Инфляция» и «ставка по кредитам» — наиболее понятные россиянам термины

Термин «ключевая ставка» оказался наиболее знаком россиянам среди экономических понятий из сообщений Банка России. Значение ключевой ставки смогли объяснить 78% участников исследования. Ещё 22% сообщили, что только примерно понимают, о чём идёт речь.

На втором месте по уровню понимания оказался термин «инфляция»: его значение правильно объяснили 71% респондентов. Ещё 29% слышали это понятие, но не смогли объяснить его простыми словами.

Термин «ставки по кредитам и вкладам», который напрямую связан с решениями Банка России, оказался понятен 68% участников опроса.

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«Проинфляционные риски» стали самым сложным термином для россиян

Сложнее всего россиянам дались формулировки, которые используются в экономических обзорах и комментариях регулятора.

Значение термина «денежно-кредитная политика» понимают 43% участников опроса;

Термин «инфляционные ожидания» смогли объяснить 36%;

Понятие «охлаждение экономики» правильно интерпретировали 31%;

Смысл выражения «проинфляционные риски» понимают только 19% респондентов.

При этом участники исследования часто воспринимали сложные экономические формулировки буквально. Например, среди тех, кто неправильно объяснил термин «охлаждение экономики», 39% решили, что речь идёт о начале экономического кризиса. Ещё 27% связали его только со снижением цен, 18% — с сокращением производства, а 16% затруднились ответить.

С термином «инфляционные ожидания» у респондентов также возникли сложности:

42% считают, что это прогноз официальной инфляции Банка России;

24% связывают показатель с ожиданиями банков;

19% считают, что речь идёт только о курсе рубля;

15% признались, что никогда не интересовались значением этого выражения.

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При чтении новостей о решениях Банка России большинство россиян (61%) чаще всего обращают внимание только на итоговое изменение ключевой ставки.

23% полностью читают пояснения регулятора,

10% изучают комментарии экспертов,

6% вообще не следят за публикациями ЦБ.

Наиболее высокий уровень понимания терминологии Банка России продемонстрировали россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них большинство предложенных терминов правильно объяснили 49% участников опроса.

Лучше всего в формулировках регулятора ориентируются сотрудники финансовых организаций: среди них большинство терминов правильно объяснили 76% респондентов. Второе место заняли представители торговли — 69%, третье — IT-специалисты с показателем 64%. Реже всего экономические термины понимали представители творческих профессий.

Россияне стали видеть, что решения ЦБ влияют на их личные финансы

В «Выберу.ру» отметили, что россияне стали чаще воспринимать решения Банка России как фактор, который может влиять на их повседневные финансовые действия.

«Год назад самые популярные экономические термины почти в полтора раза чаще воспринимались как профессиональная лексика, доступная только специалистам. Сегодня же всё больше людей стремятся разобраться в причинах изменения ставок, динамике цен и логике решений регулятора», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По её словам, финансовая грамотность заключается не только в знании определений, но и в понимании связи между экономическими процессами и личными решениями — например, оценке условий банковских продуктов и управлении расходами.