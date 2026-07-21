Миллиарды долларов на чужих играх: история Valve

Миллиарды долларов на чужих играх: история ValveКак создатель культовых игр перепрошил бизнес и превратил Steam в свой главный продукт
Valve — американский разработчик компьютерных игр и владелец Steam, одной из крупнейших платформ их цифровой дистрибуции. Компания началась с двух бывших сотрудников Microsoft, которые выпустили фантастический шутер и превратили маленькую студию в звезду игровой индустрии. За следующие десятилетия Valve заставила игроков одновременно любить себя за великие игры и ненавидеть за отменённые проекты, неудачные устройства и многолетнее молчание — но именно её решения несколько раз меняли правила всего рынка.
Содержание
- Как два сотрудника Microsoft рискнули всем ради первой игры
- Как Valve находила будущие хиты за пределами компании
- Как Valve избавилась от дисков и сделала Steam новой нормой
- Как Valve отказалась от начальников — и получила право на дорогие ошибки
- Как Valve научилась делать устройства на собственных ошибках
- Как Steam превратил чужие игры в многомиллиардный бизнес Valve
Как два сотрудника Microsoft рискнули всем ради первой игры
История Valve начинается с двух сотрудников Microsoft, которые решили, что небольшая студия способна изменить компьютерные игры. Гейб Ньюэлл к середине 1990-х провёл в корпорации 13 лет и участвовал в разработке Windows. Майк Харрингтон до прихода в Microsoft уже создавал игры, а внутри корпорации работал над операционной системой Windows NT.
Возможность Гейб Ньюэлл увидел там, где Microsoft её почти не замечала. Техасская id Software небольшой командой выпустила Doom и Quake — игры, которые распространялись новым способом и собирали вокруг себя сообщества игроков и авторов модификаций.
Майк Харрингтон давно хотел открыть собственную игровую студию. В 1996 году он взял в Microsoft длительный оплачиваемый отпуск — саббатикал — и использовал его, чтобы решить, готов ли оставить стабильную карьеру ради собственного бизнеса. Тогда же он окончательно договорился с Ньюэллом, который тоже собирался уйти из корпорации и заняться играми.
«Майк решил использовать этот перерыв, чтобы понять: остаться в Microsoft или отправиться в большое новое приключение».
В том же году партнёры уволились из Microsoft и основали Valve в Киркленде, штат Вашингтон. Первые расходы они покрывали сами: Харрингтон с женой и Ньюэлл вложили в компанию несколько сотен тысяч долларов. Свою долю Харрингтон финансировал в том числе за счёт накоплений и опционов Microsoft.
Для первой игры студия лицензировала у id Software движок Quake и значительно его переработала. В конце 1996 года партнёры нашли издателя — Sierra On-Line, одну из крупнейших американских компаний на рынке компьютерных игр. Она взялась финансировать часть разработки, продвигать проект и выпускать его на дисках.
Началась работа над Half-Life — научно-фантастическим шутером о последствиях неудачного эксперимента в исследовательском комплексе Black Mesa. По мере роста команды и бюджета Valve продолжала вкладывать в игру собственные деньги. К осени 1997 года студия подготовила версию, которую рассчитывала выпустить в ноябре. Однако тестирование показало: удачные эпизоды не складывались в цельную игру.
«Первую версию игры Valve пришлось выбросить».
Вместо того чтобы отправить сырой продукт в магазины, Valve отложила релиз почти на год и существенно всё переделала. Разработчики отказались от привычных сюжетных роликов: события происходили перед глазами игрока, а исследовательский комплекс воспринимался как единое пространство. Учёные паниковали, охранники пытались выжить, военные действовали сообща.
Спустя 25 лет Ньюэлл объяснил, почему Valve предпочла отложить почти готовую игру, а не выпустить её в срок: «Опоздание — это ненадолго. Отстой — навсегда».
«Зачем тратить четыре года жизни на создание чего-то, в чём нет ничего нового?».
Half-Life вышла в ноябре 1998 года и сразу выделила Valve среди десятков студий, выпускавших шутеры. Игра не прерывала действие сюжетными роликами: катастрофа, паника учёных и атака военных разворачивались прямо перед игроком, который всё время сохранял управление. Half-Life получила более 50 наград «Игра года» и доказала, что шутер может держаться не только на стрельбе, но и на истории, атмосфере и поведении персонажей. Тогда же сформировался один из главных принципов компании: почти готовый продукт можно выбросить или переделать, если он не предлагает ничего нового.
Как Valve находила будущие хиты за пределами компании
Ещё до выхода Half-Life Valve начала искать новые игры среди любительских модификаций. В начале 1998 года компания наняла Робина Уокера и Джона Кука — авторов Team Fortress, командного боевика, созданного как модификация популярного шутера Quake.
В июне 1999 года два разработчика-энтузиаста — Мин Ли и Джесс Клифф — выпустили первую бета-версию Counter-Strike, модификации Half-Life с короткими раундами между террористами и спецназом. Уже через год Valve получила права на проект, пригласила обоих авторов в компанию и выпустила Counter-Strike как самостоятельную коммерческую игру.
«Valve сыграла ключевую роль в продвижении Counter-Strike и помогла ей стать тем феноменом, которым она является сегодня».
Valve получала не только права на успешный проект, но и команду, которая его создала: эти люди уже знали аудиторию, понимали механику и успели проверить её на практике. Позже компания распространила этот подход на студенческие команды и независимые студии. В 2005 году Valve целиком наняла команду из шести студентов, создавших Narbacular Drop — экспериментальную головоломку с порталами. Два года спустя эта механика легла в основу Portal — одной из самых известных игр Valve.
Valve продолжила искать перспективные проекты за пределами компании. Независимая студия Turtle Rock Studios несколько лет разрабатывала для Valve игры серии Counter-Strike, а затем предложила концепцию кооперативного шутера, в котором четверо игроков вместе отбивались от толп заражённых. Valve профинансировала разработку, а в январе 2008 года приобрела студию и выпустила проект под названием Left 4 Dead.
Через год компания обратилась к другому автору, уже собравшему вокруг своей игры большую аудиторию. Разработчик под псевдонимом IceFrog руководил DotA Allstars — популярной любительской модификацией Warcraft III, где две команды сражались за уничтожение базы соперника. Valve наняла IceFrog и поручила ему превратить эту модификацию в самостоятельную игру Dota 2.
«У кого-то появлялась сильная идея, а Valve предлагала ресурсы, чтобы вывести её на следующий уровень».
В многопользовательских проектах Valve постепенно закрепила ещё один принцип: релиз становился не концом разработки, а началом многолетнего развития. Игры получали обновления и инструменты для авторов карт и модификаций. Позже вокруг отдельных серий появились рынки виртуальных предметов и крупные профессиональные турниры.
«Игра выйдет, а затем мы продолжим её дорабатывать».
Слайдер: Миллиарды долларов на чужих играх: история Valve
Как Valve избавилась от дисков и сделала Steam новой нормой
В начале 2000-х обновлять сетевые игры было неудобно: исправления и новые версии приходилось искать и устанавливать вручную, а пользователи с разными версиями игры не могли подключиться к одному серверу. Разработчикам было трудно одновременно распространять обновления и бороться с новыми способами обхода защиты. Кроме того, доступ к массовой аудитории по-прежнему зависел от издателей, производителей дисков и розничных сетей.
Valve решила создать собственный сервис, который будет автоматически обновлять игры и доставлять их пользователям через интернет. Проект получил название Steam. В 2002 году компания впервые представила его на конференции разработчиков GDC.
«Отказавшись от расходов на распространение физических копий, разработчики смогут использовать возможности широкополосного доступа, чтобы улучшить обслуживание пользователей и повысить рентабельность», — говорилось в анонсе Steam.
Steam должен был дать Valve прямой канал распространения игр и обновлений. После периода тестирования 12 сентября 2003 года компания выпустила клиент для широкой аудитории. С его помощью Valve могла автоматически доставлять обновления, распространять новый контент и поддерживать работу сетевых сервисов. Для пользователей удобство было неочевидным: Steam требовал регистрации, установки дополнительной программы и подключения к серверам для активации или обновления игры там, где раньше было достаточно установленной с диска копии.
Первым серьёзным испытанием для Steam стал выпуск Half-Life 2 16 ноября 2004 года. Даже покупателям коробочной версии требовалось установить клиент и активировать игру через интернет. В день релиза серверы Steam не справились с нагрузкой, поэтому часть пользователей не могла запустить уже оплаченную игру. Для них Steam выглядел не как полезный сервис, а как обязательная проверка перед запуском уже купленной игры.
Для Valve обязательный клиент одновременно становился новым каналом дистрибуции. Компания могла продавать игры напрямую, выпускать обновления и проверять лицензии без производства нового тиража дисков. В 2005 году Steam перестал быть витриной только для игр Valve: первой сторонней игрой стала Rag Doll Kung Fu, следом в сервисе появилась Darwinia. В последующие годы платформа получила распродажи, достижения, облачные сохранения, мастерскую модификаций, пользовательские отзывы, возвраты и персональные рекомендации.
«Если стоять на месте и не делать того, что позволит оставаться ценным в будущем, тебя очень быстро оставят позади».
Покупатели получили единую библиотеку, из которой игры можно было повторно устанавливать на новом компьютере. Разработчикам Steam позволял продавать проекты по всему миру без производства дисков и отдельных договорённостей с розничными сетями. Так возник сетевой эффект: расширение каталога привлекало новых пользователей, а рост аудитории делал площадку привлекательнее для разработчиков и издателей.
В 2011 году Ньюэлл объяснял, что Valve пыталась бороться с пиратством не ограничениями, а более удобным сервисом. По его словам, легальный продукт проигрывает пиратскому, если выходит позже, недоступен в отдельных странах или продаётся только в обычных магазинах. Steam менял этот сценарий: игру можно было купить, загрузить и обновить через один сервис. Клиент, который сначала мешал запускать купленные игры, со временем сделал легальную покупку удобнее пиратской.
«Самый простой способ остановить пиратство — не применять антипиратские технологии, а предложить людям сервис лучше того, который они получают от пиратов».
Как Valve отказалась от начальников — и получила право на дорогие ошибки
В 2012 году в открытом доступе появился справочник Valve для новых сотрудников. В нём компания описывала себя как «плоскую» организацию без традиционной управленческой иерархии. Сотрудники могли самостоятельно выбирать проекты, а столы в офисе стояли на колёсах, чтобы человек мог переместить рабочее место к нужной команде. Столы на колёсах воплощали основной принцип Valve буквально: сотрудник сам решал, где его работа принесёт больше пользы.
«Сотрудники голосуют за проекты ногами — или колёсами своих столов», — справочник Valve для новых сотрудников, 2012 год
В такой системе проект нельзя было запустить одним распоряжением сверху. Чтобы собрать команду, автору идеи нужно было убедить коллег присоединиться. Это позволяло быстро объединяться вокруг перспективного прототипа, но создавало и обратный риск: работа, не получившая поддержки внутри компании, могла остаться без исполнителей.
Отсутствие формальных начальников не означало отсутствия влияния. Бывшая сотрудница аппаратного подразделения Valve Джери Эллсуорт называла структуру компании «псевдоплоской» и рассказывала о неформальном круге влиятельных работников. По её словам, небольшие команды могли самостоятельно принимать решения, но по мере роста компании такая модель работала хуже. Формального начальника у проекта могло не быть, но его судьба всё равно зависела от поддержки авторитетных коллег.
«На самом деле внутри компании существует скрытый слой влиятельного руководства».
На репутацию компании влияли и регулярные переносы релизов. Среди игроков даже появилось шутливое понятие Valve Time: объявленная Valve дата могла заметно отличаться от фактической.
Частный статус давал Valve больше свободы для экспериментов: компания не зависела от квартальной отчётности и ожиданий фондового рынка. Однако не все проекты оказывались успешными. Карточная игра Artifact вышла в 2018 году, но быстро потеряла значительную часть аудитории. В 2021-м Valve прекратила её дальнейшую разработку и сделала обе версии игры бесплатными.
Не стала массовой и инициатива Steam Machines — линейка игровых компьютеров разных производителей, работавших на операционной системе SteamOS. В 2019 году компания распродала остатки оригинального Steam Controller и прекратила его производство. Коммерческого прорыва эти устройства не совершили, но помогли Valve развить SteamOS, управление через Steam Input, интерфейс для телевизоров и поддержку игр в Linux. Впоследствии компания объединила эти наработки в Steam Deck.
Как Valve научилась делать устройства на собственных ошибках
Компания развивала SteamVR — платформу для запуска и поддержки игр в виртуальной реальности, вместе с производителем электроники HTC работала над VR-шлемом Vive, а в 2019 году выпустила собственное устройство того же типа — Valve Index. 23 марта 2020 года появилась Half-Life: Alyx — первая за много лет новая игра серии и одновременно демонстрация возможностей виртуальной реальности. Valve вернулась к Half-Life тогда, когда виртуальная реальность позволила предложить непривычный игровой опыт.
«Нужно было понять, какая из наших игр лучше всего соответствует сильным сторонам виртуальной реальности».
В конце февраля 2022 года Valve начала поставлять Steam Deck. Устройство выглядело как портативная консоль, но оставалось полноценным компьютером: к нему можно было подключать периферию, переходить в режим рабочего стола и при желании устанавливать другую операционную систему.
«Покупая Steam Deck, вы покупаете компьютер. На него можно установить что угодно».
Однако успех Steam Deck определили не отдельные характеристики, а сочетание нескольких разработок Valve. Компания объединила в одном устройстве SteamOS, систему управления Steam Input, интерфейс, адаптированный для небольшого экрана, и Proton — слой совместимости, позволяющий запускать многие windows-игры в Linux.
Первые Steam Machines выпускали разные производители, поэтому устройства отличались конфигурациями, ценами и качеством пользовательского опыта. В случае со Steam Deck Valve сама контролировала и аппаратную часть, и операционную систему. Покупателю предлагали одно понятное устройство и простое обещание: игры из его библиотеки Steam теперь можно взять с собой. В ноябре 2023 года компания выпустила версию с OLED-экраном и увеличенным временем автономной работы, сохранив совместимость с той же библиотекой игр.
В ноябре 2025 года Valve представила новую Steam Machine, обновлённый Steam Controller и автономный VR-шлем Steam Frame. Контроллер поступил в продажу 4 мая 2026 года. 22 июня 2026 года Valve запустила продажи Steam Machine через систему регистрации и приглашений. К июлю 2026 года Steam Frame ещё не поступил в продажу, а Valve не объявила точную дату запуска.
В отличие от первой линейки, новую Steam Machine разработала сама Valve: это единый компактный компьютер со SteamOS, который компания называет более чем в шесть раз производительнее Steam Deck.
«Мы хотим предложить пользователям максимально простой способ играть на компьютере».
Valve снова пытается перенести библиотеку Steam в гостиную — на этот раз не через десятки партнёрских компьютеров, а через устройство, которое контролирует сама.
«Сначала нам нужно выпустить собственное устройство — возможно, оно покажет путь остальным».
Слайдер: Миллиарды долларов на чужих играх: история Valve
Как Steam превратил чужие игры в многомиллиардный бизнес Valve
Valve остаётся частной компанией и не публикует подробную финансовую отчётность. На сайте Steamworks — официальной платформы Valve для разработчиков и издателей — компания указывает более 132 млн активных пользователей в месяц, однако не сообщает, за какой период рассчитан этот показатель. Одновременно Steam пользуются десятки миллионов человек.
Базовая комиссия Steam составляет 30%. С выручки конкретной игры сверх 10 млн $ Valve удерживает 25%, а сверх 50 млн — 20% $. Компания также зарабатывает на собственных играх, внутриигровых покупках и комиссиях с торговой площадки, но размеры этих доходов не раскрывает.
По оценке Alinea Analytics, в первой половине 2026 года валовой объём продаж игр в Steam достиг 11,1 млрд $. Это оценка внешней аналитической компании, а не финансовые данные Valve. Кроме того, речь идёт не о доходе владельца платформы: полученные от покупателей деньги распределяются между разработчиками, издателями, Valve, платёжными системами и налоговыми органами.
Масштаб Steam даёт разработчикам доступ к огромной аудитории, но одновременно усиливает их зависимость от правил магазина, алгоритмов рекомендаций и размера комиссии. В 2021 году студия Wolfire Games подала против Valve антимонопольный иск. Истцы утверждают, что Valve ограничивает конкуренцию в распространении компьютерных игр и вынуждает разработчиков поддерживать сопоставимые цены на других площадках. Valve отвергает эти обвинения. В ноябре 2024 года суд разрешил вести дело от имени группы примерно из 32 тысяч разработчиков. По состоянию на июль 2026 года разбирательство продолжается.
«Большинство разработчиков почти не могут выбирать: им приходится продавать игры в Steam и выполнять требования Valve».
Спор касается не только размера комиссии. За два десятилетия Steam объединил библиотеку игр, списки друзей, модификации, достижения, облачные сохранения и историю покупок. Поэтому конкурентам Valve недостаточно открыть магазин с более низкой комиссией: им приходится убеждать пользователей покупать игры за пределами уже накопленной библиотеки и привычной экосистемы. Valve решила старую проблему распространения компьютерных игр, но в результате сама стала одним из главных каналов доступа к этому рынку.
Valve начинала как небольшая студия, создававшая научно-фантастический шутер. В итоге её главным продуктом стала инфраструктура, через которую миллионы людей покупают, запускают и обновляют игры. Монтировка стала символом Valve. Steam — рычагом, с помощью которого компания изменила рынок компьютерных игр.