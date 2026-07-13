Новую часть Fallout создадут авторы культовой игры New Vegas — разработкой займётся студия Obsidian

Новую часть Fallout создадут авторы культовой игры New Vegas — разработкой займётся студия ObsidianДругих подробностей о проекте пока нет
Руководство Xbox поручило студии Obsidian Entertainment разработку новой части Fallout, сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. По его данным, за разработку игры будет отвечать геймдиректор Fallout: New Vegas Джош Сойер. Дата выхода продолжения пока неизвестна.
Obsidian отменила ряд проектов, чтобы сделать новый Fallout
Obsidian Entertainment, входящая в состав Xbox, проходит масштабную реструктуризацию. В рамках оптимизации компания сокращает сотрудников и отменяет часть игровых проектов.
По данным Джейсона Шрайера, студия уже прекратила разработку Avowed 2 и ещё нескольких неанонсированных игр. Освободившиеся ресурсы Obsidian планирует направить на создание новой части Fallout.
Разработку нового Fallout возглавит Джош Сойер
В 2010 году Obsidian Entertainment выпустила Fallout: New Vegas — многие фанаты до сих пор считают эту игру одной из лучших частей во франшизе.
Руководить созданием новой части будет Джош Сойер — геймдиректор New Vega. К разработке новой игры в роли помощника также присоединится Bethesda — студия, создавшая Fallout 3, Fallout 4 и Fallout 76.
Об игре больше ничего неизвестно
Проект находится ранней стадии разработки. Место действия игры, детали сюжета и точное название не разглашаются.
Примерная дата релиза также пока неизвестна.
Контекст
В июле 2026 года агентство Bloomberg сообщило, что руководство Microsoft из-за финансовых трудностей игрового подразделения пересматривает стратегию развития.
В частности, в Xbox планируют отказаться от активного продвижения игровой подписки Game Pass, которая не принесла ожидаемого количества пользователей. В частности, упор хотят сделать на создании эксклюзивов и консолей.