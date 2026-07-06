Глава Xbox объявила о крупнейшей реструктуризации в истории компании — сокращение затронет 3200 сотрудников

Генеральный директор Xbox Аша Шарма объявила о крупнейшей реструктуризации за всю историю игрового подразделения Microsoft. В течение 2027 финансового года (до 30 июня 2027-го) компания сократит 3200 сотрудников, из которых половина — 1600 человек — потеряют работу уже сейчас. Кроме того, сразу четыре игровые студии покинут состав Xbox и перейдут под новое управление.

В Xbox признали наличие проблем в бизнесе

6 июля 2026 года глава компании Xbox Аша Шарма опубликовала в социальных сетях официальное письмо сотрудникам. Шарма признала, что бизнес столкнулся с финансовыми трудностями и нуждается в полном пересмотре стратегии. По её словам, маржинальность Xbox сегодня в 3–10 раз ниже, чем у конкурентов. Глава Xbox назвала нынешний период самым серьёзным кризисом рынка игрового оборудования за всю его историю.

Хотя игровая подписка Game Pass, мультиплатформенный выпуск игр и расширение портфеля контента обеспечили компании значительный рост, направления развивались медленнее, чем рассчитывала Microsoft.

Часть студий Xbox станет независимой — другие перейдут к новым владельцам

В рамках реструктуризации разработчики игр Compulsion Games и Double Fine Productions выйдут из состава Xbox и продолжат работу в статусе независимых студийи.

Студии Ninja Theory и Undead Labs уже договорились о переходе к новому владельцу — он предоставит финансирование для разработки игр Senua и State of Decay 3.

Руководство компании-разработчика игр Arkane начало уже начало вести об к совету , в ходе которых станут известны дальнейшие планы студии.

Сокращения коснулись практически всех игровых студий Microsoft:

Activision,

Bethesda/ZeniMax,

Blizzard,

King,

Mojang,

Xbox Game Studios.

При этом руководство подчёркивает, что ни одна из ранее анонсированных игр или проектов Xbox не будет отменена.

Структуру компании упростят — управленцев станет меньше

Одной из целей реформы станет упрощение организационной структуры. По словам главы Xbox, в отдельных подразделениях решения проходят через 14 управленческих уровней, а платформенные команды выросли на 40%.

Компания намерена сократить число управленческих уровней до 3 или — максимум — 5 уровней. Также Xbox планирует уменьшить расходы на внешних подрядчиков примерно на 50%, унифицировать сервисы и упростить программную инфраструктуру.

В компании появится новый операционный директор

Впервые в истории Xbox будет создана должность главного операционного директора, который будет отвечать за финансовые результаты направлений контента, платформы, оборудования и сервисов. Должность займёт Хелен Чианг, ранее руководившая Mojang и развитием франшизы Minecraft. Она будет напрямую подчиняться CEO компании Аше Шарме.

Несмотря на масштабные изменения, Xbox не намерена сокращать инвестиции в игровой бизнес. В этом году компания сохранит рекордный объём вложений, но сосредоточится на более приоритетных направлениях. Глава Xbox уверена, что реструктуризация позволит вернуть бизнес к росту уже в 2027 году.