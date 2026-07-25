macOS не надежнее Windows: пользователи системы от Apple чаще сталкиваются с киберугрозами, чем аудитория Microsoft

macOS не надежнее Windows: пользователи системы от Apple чаще сталкиваются с киберугрозами, чем аудитория MicrosoftРаспространённое мнение о большей безопасности macOS не означает полной защиты от современных атак, указывают аналитики
Пользователи устройств на macOS чаще сообщали о столкновении с киберугрозами, чем владельцы Windows, показало исследование «Лаборатории Касперского». За последний год с фишинговыми атаками столкнулись 12% пользователей macOS против 9% пользователей Windows, а с мошенническими схемами — 16% против 13% соответственно. При этом пользователи Windows чаще применяют базовые правила цифровой безопасности и дополнительные инструменты защиты.
Пользователи macOS чаще сталкиваются с фишингом и мошенничеством
Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищённых операционных систем, пользователи этой платформы чаще сообщали о столкновении с различными киберугрозами, сообщают в «Лаборатория Касперского».
За последний год владельцы устройств на macOS чаще сталкивались с угрозами:
- фишинговые атаки — 12% пользователей macOS против 9% пользователей Windows;
- мошеннические схемы, включая инвестиционные — 16% против 13%;
- нарушение конфиденциальности — 11% против 8%;
- кража личных данных — 12% против 7%.
Исследователи отметили, что уровень безопасности зависит не только от встроенных механизмов защиты операционной системы, но и от поведения самих пользователей.
Владельцы Windows чаще используют меры цифровой защиты
Пользователи Windows чаще придерживаются базовых правил цифровой гигиены и используют дополнительные средства защиты. Так, подозрительные письма и ссылки не открывают 62% пользователей Windows против 51% пользователей macOS. Дополнительные защитные решения также чаще используют владельцы устройств на Windows — 42% против 35% пользователей macOS.
Разница между пользователями двух операционных систем заметна и в подходах к защите паролей и учётных записей.
Пользователи Windows чаще:
- создают уникальные пароли для каждой учётной записи — 38% против 35% у пользователей macOS;
- используют сложные пароли — 52% против 45%;
- включают двухфакторную или многофакторную аутентификацию — 51% против 46%.
Для безопасного хранения учётных данных «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать менеджеры паролей. Такие инструменты позволяют хранить данные в зашифрованном виде, использовать автозаполнение и синхронизацию между устройствами.
Одна из главных киберугроз для пользователей macOS — методы социальной инженерии
В «Лаборатории Касперского» считают, что распространённое мнение о большей безопасности macOS не означает полной защиты от современных атак.
«Многие по-прежнему считают, что macOS более безопасна, чем другие операционные системы <...> Однако ландшафт киберугроз стремительно меняется», — отметил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Сергей Пузан.
По его словам, злоумышленники всё чаще используют фишинг, методы социальной инженерии и атаки на цепочки поставок, которые могут затрагивать пользователей разных операционных систем.
«Существует огромное количество семейств вредоносного ПО, ориентированного только на macOS. Поэтому на любом устройстве с подключением к интернету, независимо от того, на какой операционной системе оно работает, должна быть установлена защита от широкого спектра киберугроз», — добавил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Сергей Пузан.