macOS не надежнее Windows: пользователи системы от Apple чаще сталкиваются с киберугрозами, чем аудитория Microsoft

Пользователи устройств на macOS чаще сообщали о столкновении с киберугрозами, чем владельцы Windows, показало исследование «Лаборатории Касперского». За последний год с фишинговыми атаками столкнулись 12% пользователей macOS против 9% пользователей Windows, а с мошенническими схемами — 16% против 13% соответственно. При этом пользователи Windows чаще применяют базовые правила цифровой безопасности и дополнительные инструменты защиты.

Пользователи macOS чаще сталкиваются с фишингом и мошенничеством

Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищённых операционных систем, пользователи этой платформы чаще сообщали о столкновении с различными киберугрозами, сообщают в «Лаборатория Касперского».

За последний год владельцы устройств на macOS чаще сталкивались с угрозами:

фишинговые атаки — 12% пользователей macOS против 9% пользователей Windows;

— 12% пользователей macOS против 9% пользователей Windows; мошеннические схемы, включая инвестиционные — 16% против 13%;

— 16% против 13%; нарушение конфиденциальности — 11% против 8%;

— 11% против 8%; кража личных данных — 12% против 7%.

Исследователи отметили, что уровень безопасности зависит не только от встроенных механизмов защиты операционной системы, но и от поведения самих пользователей.

Владельцы Windows чаще используют меры цифровой защиты

Пользователи Windows чаще придерживаются базовых правил цифровой гигиены и используют дополнительные средства защиты. Так, подозрительные письма и ссылки не открывают 62% пользователей Windows против 51% пользователей macOS. Дополнительные защитные решения также чаще используют владельцы устройств на Windows — 42% против 35% пользователей macOS.

Разница между пользователями двух операционных систем заметна и в подходах к защите паролей и учётных записей.

Пользователи Windows чаще:

создают уникальные пароли для каждой учётной записи — 38% против 35% у пользователей macOS;

используют сложные пароли — 52% против 45%;

включают двухфакторную или многофакторную аутентификацию — 51% против 46%.

Для безопасного хранения учётных данных «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать менеджеры паролей. Такие инструменты позволяют хранить данные в зашифрованном виде, использовать автозаполнение и синхронизацию между устройствами.

Одна из главных киберугроз для пользователей macOS — методы социальной инженерии

В «Лаборатории Касперского» считают, что распространённое мнение о большей безопасности macOS не означает полной защиты от современных атак.

«Многие по-прежнему считают, что macOS более безопасна, чем другие операционные системы <...> Однако ландшафт киберугроз стремительно меняется», — отметил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Сергей Пузан.

По его словам, злоумышленники всё чаще используют фишинг, методы социальной инженерии и атаки на цепочки поставок, которые могут затрагивать пользователей разных операционных систем.