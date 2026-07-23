Минцифры предупредило о проблемах с доступом к российским сайтам — сбои возможны в Chrome, Edge и Safari

Минцифры предупредило о возможных ошибках при открытии российских сайтов в браузерах Chrome, Edge и Safari из-за отзыва сертификатов безопасности. Ведомство рекомендовало пользователям установить российский сертификат, который позволит сохранить защищённый доступ к онлайн-магазинам, банкам и маркетплейсам.

Зарубежные браузеры могут показывать ошибки при открытии сайтов

Некоторые российские сайты могут некорректно работать в зарубежных браузерах из-за отзыва сертификатов безопасности иностранными удостоверяющими центрами, сообщили в Минцифры.

Ведомство рекомендует скачать сертификаты Минцифры через портал «Госуслуги» и установить их на устройство. Они позволят сохранить защищённое подключение к российским сайтам, включая онлайн-магазины, банки, маркетплейсы и другие сервисы.

В Минцифры сообщили, что пользователи «Яндекс Браузера» не сталкиваются с ограничениями со стороны иностранных удостоверяющих центров, поскольку в браузере уже встроен российский сертификат безопасности.

GlobalSign начал отзывать сертификаты российских организаций

В конце июня международный удостоверяющий центр GlobalSign инициировал новый этап отзыва TLS-сертификатов, которые используются для работы доменов российских организаций.

Первая волна отзыва сертификатов началась 13 июня. При этом в Минцифры ранее отмечали, что не больше 5% российских сайтов использует сертификаты, выданные GlobalSign.

TLS-сертификаты используются для подтверждения безопасности соединения между пользователем и сайтом. Их отзыв может привести к появлению ошибок при попытке открыть ресурс через браузеры, которые доверяют иностранным удостоверяющим центрам.