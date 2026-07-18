Как поисковая строка превратилась в бизнес на $400 млрд: история Google

История Google началась не с гаража, хотя без гаража её тоже могло не быть. Всего за несколько минут демонстрации технология убедила инвестора выписать чек на $100 тыс. ещё до появления самой компании. Позже Google изменила поиск, рекламу, смартфоны, видео и работу с данными. Теперь ей предстоит решить задачу сложнее всех предыдущих — встроить искусственный интеллект, не разрушив бизнес, который десятилетиями приносил сотни миллиардов долларов.

Несколько минут презентации — и чек на $100 тыс.: как студенты Стэнфорда запустили Google

Будущие основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились летом 1995 года в Стэнфордском университете. Пейджа уже приняли в аспирантуру, но он ещё выбирал между несколькими учебными заведениями и приехал знакомиться с кампусом. Экскурсию для будущих студентов проводил Брин, который тогда учился на втором курсе аспирантуры.

Первая встреча не стала началом красивой дружбы. По воспоминаниям основателей Google, во время экскурсии они постоянно спорили, хотя о чём именно — публично не рассказывали. Через несколько месяцев Пейдж всё-таки начал учиться в Стэнфорде. А в 1996 году они с Брином уже вместе работали над BackRub — исследовательской системой поиска информации в интернете, которая позже превратилась в Google.

Многие поисковики того времени ранжировали страницы прежде всего по тексту и совпадениям с запросом. Пейдж предложил дополнительно учитывать структуру связей между сайтами: каждую ссылку на страницу можно было считать своего рода рекомендацией. Чем авторитетнее ресурс, с которого она вела, тем больший вес получала такая рекомендация.

Название BackRub, которое буквально переводится как «массаж спины», отсылало к обратным ссылкам (backlinks), которые анализировала система. В рамках BackRub они разработали алгоритм PageRank, а затем создали поисковик Google. Название произошло от математического термина googol — единицы со ста нулями. Он должен был передавать масштаб информации, которую основатели собирались упорядочить.

«Мы вообще не собирались создавать поисковик. Я начал собирать ссылки в интернете просто потому, что почти никто не изучал их структуру». Ларри Пейдж Cооснователь Google

Проект быстро начал потреблять слишком много вычислительных ресурсов Стэнфорда. Серверы собирали из недорогих деталей, а оборудование размещали в университетских комнатах. Разноцветный корпус для одного из первых серверов собрали из деталей конструктора Lego.

Домен google.com зарегистрировали в сентябре 1997 года. Летом 1998 годагода основатели показали поисковик сооснователю производителя компьютерных систем Sun Microsystems Энди Бехтольшайму. Бехтольшайм выслушал презентацию буквально несколько минут и сразу выписал чек на 100 тыс. $ на имя Google Inc. Проблема заключалась в том, что такой компании ещё не существовало. Чтобы получить деньги, в сентябре 1998 года Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали компанию Google Inc. и арендовали гараж в доме Сьюзен Воджицки в Менло-Парке. С основателями её познакомил общий знакомый, а сдача помещения помогала ей оплачивать ипотеку. Вместе с Пейджем и Брином над поисковиком работал аспирант Стэнфорда Крейг Сильверстайн — первый сотрудник Google. Позже Сьюзен Воджицки стала одним из первых сотрудников Google и много лет руководила YouTube.

Истории о создании технологических компаний часто начинаются с гаража. Однако Google придумали в Стэнфорде, а гараж стал офисом уже созданной компании. Главный актив Google тогда находился не в гараже, а на университетских серверах — алгоритм, который лучше конкурентов понимал, какие страницы заслуживают первых мест в выдаче.

«Моя комната была офисом, а комната Ларри — дата-центром. Потом мы сняли гараж и две спальни — почти половину дома». Сергей Брин Сооснователь Google

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Как Google нашла деньги рядом с поисковой строкой

В первые годы Google быстро набирала пользователей, но зарабатывала в основном на лицензировании поисковой технологии и предоставлении поиска другим сайтам. Эти доходы не могли обеспечить компании масштабный рост. Основатели не хотели продавать места в обычной поисковой выдаче. Если оплата начинала влиять на позиции страниц, пользователи уже не могли доверять результатам — главному преимуществу сервиса.

«Мы ожидаем, что поисковые системы, финансируемые за счёт рекламы, неизбежно будут смещены в пользу рекламодателей и против интересов пользователей». Ларри Пейдж и Сергей Брин Сооснователи Google

Источник дохода нашли рядом с результатами поисковой выдачи.В 2000 году Google запустила AdWords — сервис текстовых объявлений, связанных с запросом пользователя. Человек искал авиабилеты, компьютер или юридические услуги и рядом с результатами видел предложение компании, которая продавала нужный товар или услугу.

Рекламные объявления выглядели сдержанно и отделялись от результатов поиска. Первоначально рекламодатели платили за количество показов. В 2002 году Google перевела AdWords на модель оплаты за переход: деньги списывались, только когда пользователь нажимал на объявление. Его позиция зависела не только от ставки, но и от того, насколько полезным и релевантным система считала предложение. Так AdWords превратился в главный источник дохода Google. Через автоматизированный интерфейс рекламу можно было запустить без долгих переговоров с менеджером. Поэтому сервис подходил и крупным корпорациям, и небольшим магазинам, и частным специалистам.

«Мы зарабатываем, улучшая качество рекламы, а не увеличивая количество объявлений на странице. Для обычного медиабизнеса это работает наоборот». Эрик Шмидт Генеральный директор Google в 2001–2011 годах

В 2003 году Google запустила AdSense for Content. Владельцы сайтов могли размещать на своих страницах объявления Google и получать большую часть денег, которые платили рекламодатели за переходы. Реклама Google вышла за пределы собственного поисковика и начала появляться на сайтах партнёров.

Алгоритм уже работал как большой бизнес, а сама Google всё ещё управлялась как стартап основателей. В 2001 году генеральным директором Google стал Эрик Шмидт, ранее руководивший американской ИТ-корпорацией Novell. Шмидт отвечал за операционное управление и развитие бизнеса, а Пейдж и Брин сохраняли контроль над продуктами, технологиями и ключевыми решениями.

К 2004 году реклама приносила Google почти всю выручку. Бесплатный поиск стал своего рода входом в бизнес: люди искали то, что им нужно, компании платили за возможность показать им свои предложения, а Google делала поиск всё удобнее и привлекала ещё больше пользователей. Получился самоускоряющийся бизнес: качественный поиск приводил пользователей, пользователи привлекали рекламодателей, а рекламные деньги позволяли Google дальше улучшать продукт.

Как Google получила $1,67 млрд и не отдала власть инвесторам

В августе 2004 года Google провела первичное размещение акций. Компания выбрала формат модифицированного голландского аукциона: инвесторы указывали, сколько акций хотят купить и какую максимальную цену готовы заплатить. Такой подход должен был сделать распределение акций между инвесторами более прозрачным и ограничить возможность инвестиционных банков отдавать бумаги привилегированным клиентам.

Цена размещения составила $85 за акцию. В рамках IPO инвесторам продали около 19,6 млн бумаг общей стоимостью $1,67 млрд. Часть акций выпустила сама Google, а часть продали акционеры, владевшие ими до выхода компании на биржу. После комиссий и расходов Google получила около $1,16 млрд. Капитализацию компании оценили примерно в $23 млрд.

В документ для инвесторов перед выходом на биржу Пейдж и Брин включили письмо под названием «Руководство владельца для акционеров Google». Основатели предупреждали будущих инвесторов, что компания будет принимать решения с расчётом на годы, вкладываться в рискованные проекты и временами жертвовать краткосрочной прибылью.

«Мы будем ориентироваться на долгосрочный результат, а не пытаться показывать ровную прибыль в каждом квартале». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Сохранить контроль над компанией основателям помогала структура акций. Публичным инвесторам продавали акции класса A с одним голосом на бумагу. Основатели и другие прежние акционеры сохраняли акции класса B, каждая из которых давала десять голосов. Благодаря этому Пейдж, Брин и руководство Google могли привлекать деньги на бирже, не передавая внешним инвесторам контроль над стратегическими решениями.

«Google — необычная компания. Мы не собираемся становиться обычной». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Google не собиралась жить по правилам Уолл-стрит, но отлично умела зарабатывать. По итогам 2004 года выручка Google достигла $3,19 млрд, почти 98% из неё принесла реклама. В компании работал 3 021 человек.

Рекламная выручка и деньги, привлечённые на бирже, позволили Google вкладываться в продукты, которые не сразу приносили доход. Компания развивала Gmail, запустила Google Maps и Chrome, а в 2006 году купила YouTube. Google постепенно переставала быть только поисковиком и строила систему сервисов, через которые пользователи получали доступ к информации.

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Google вышла за пределы поисковой строки

1 апреля 2004 года Google запустила Gmail. Многие восприняли новость за первоапрельскую шутку . Компания обещала 1 ГБ памяти — более чем в сто раз больше, чем предлагали многие бесплатные почтовые сервисы. Письма можно было искать, группировать в цепочки и хранить вместо того, чтобы постоянно удалять старые сообщения.

В феврале 2005 года Google запустила картографический сервис Google Maps. Через несколько месяцев появился Google Earth — сервис со спутниковыми снимками и трёхмерной моделью планеты. Позже к картам добавили мобильные приложения, навигацию, панорамы улиц и данные о пробках.

В октябре 2006 года Google договорилась купить YouTube за $1,65 млрд акциями. Видеосервис существовал меньше двух лет, быстро набирал аудиторию, но ещё почти не зарабатывал.

«Идеальная поисковая система понимает, что именно вы имеете в виду, и даёт именно то, что вам нужно». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Google сохранила бренд YouTube и позволила сервису развиваться относительно самостоятельно. YouTube превратился в одну из крупнейших видеоплатформ мира и одно из главных рекламных направлений Google. Ставка оправдалась: YouTube превратился в одну из крупнейших видеоплатформ мира и важнейших частей бизнеса Google. По итогам 2025 года его совокупная выручка от рекламы и подписок превысила $60 млрд.

В 2007 году Google договорилась купить разработчика рекламных технологий DoubleClick за $3,1 млрд. Сделку закрыли в 2008 году после проверок американских и европейских регуляторов. Сделка расширила влияние компании на рынке медийной рекламы. Google получила технологии, с помощью которых сайты, агентства и рекламодатели размещали рекламу, покупали показы и оценивали результаты кампаний.

Компания привлекала аудиторию через поиск и YouTube, продавала рекламодателям показы, предоставляла сервисы для покупки рекламы и помогала сайтам управлять рекламными местами. Она привлекала аудиторию через поиск и YouTube, продавала рекламу, предоставляла инструменты для её покупки и помогала сайтам размещать объявления. Контроль сразу над несколькими звеньями рекламного рынка приносил Google миллиарды, но со временем стал основанием для антимонопольных расследований.

Как Google захватила мобильные экраны

К середине 2000-х Google зависела от платформ, которые контролировали другие компании. Пользователи открывали поиск через чужие браузеры и операционные системы, а производитель устройства мог сделать сервис конкурента вариантом по умолчанию. Начавшийся переход на смартфоны создавал новый риск: производитель устройства или операционной системы мог выбрать другой поисковик и перекрыть Google доступ к аудитории.

В 2005 году Google купила небольшой стартап Android Inc. Его команда разрабатывала операционную систему для мобильных устройств. GGoogle сделала основную часть Android открытой и разрешила производителям бесплатно использовать её на своих устройствах. Одновременно компания создала систему партнёрств с производителями смартфонов, операторами и разработчиками приложений.

«Для многих людей телефон большую часть жизни становится главным компьютером. Мы смотрели на эти технологии и понимали: здесь можно сделать гораздо больше». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Первым серийным смартфоном на Android стал T-Mobile G1, созданный HTC и вышедший в 2008 году. В том же году появился Android Market — будущий Google Play. Производители получили альтернативу iOS, которую Apple оставляла только для собственных устройств, а Google — место для поиска, карт, почты и других сервисов на смартфонах.

Компания, которая редко изобретала первой: история Apple Инвесторы научили гаражный проект зарабатывать, совет директоров выгнал основателя, а преемник доказал, что бизнес больше своего создателя Читайте также

Открытая модель ускорила распространение Android. Samsung, HTC, Motorola, LG и десятки других компаний могли адаптировать Android для своих смартфонов. Производители совместимых устройств заключали соглашения с Google и получали доступ к Google Play и фирменным приложениям компании. Google не брала с производителей плату за каждую установленную копию Android. Главная выгода заключалась в другом: всё больше владельцев смартфонов пользовались поиском и другими сервисами компании.

«Модель Google — сначала создать прорывной продукт, а зарабатывать на нём позже». Энди Рубин Руководитель разработки Android

В сентябре 2008 года Google выпустила браузер Chrome. Его создавали как быстрый и устойчивый браузер для новой эпохи веб-приложений. Одновременно Chrome снижал зависимость Google от браузеров конкурентов. Компания получила собственный канал доступа к поиску и возможность активнее влиять на развитие веб-технологий.

«Интернет становится лучше, когда в нём больше выбора и инноваций. Chrome — ещё один вариант, который, как мы надеемся, поможет сделать интернет лучше». Сундар Пичаи и Линус Апсон Руководители разработки Chrome

Сундар Пичаи. Как эмигрант из Индии за 11 лет прошёл путь от продакт-менеджера до CEO Google Управление компанией ему доверили сами основатели — Ларри Пейдж и Сергей Брин Читайте также

Android и Chrome выглядели бесплатными продуктами, но укрепляли рекламный бизнес. Чем больше устройств работало с поиском, Chrome, YouTube и другими сервисами Google, тем больше пользовательских запросов и просмотров проходило через её продукты — и тем шире становились возможности рекламного бизнеса.

Затем Google попыталась дополнить Android собственным производителем устройств и одновременно защитить платформу патентами Motorola. В 2011 году Google договорилась купить производителя смартфонов Motorola Mobility за $12,5 млрд. Сделку закрыли в 2012 году.

В 2014 году смартфонный бизнес Motorola продали Lenovo за $2,91 млрд. До этого Google отдельно продала подразделение Motorola Home за $2,35 млрд, а после сделки с Lenovo сохранила большинство патентов. Поэтому разница между ценой покупки и суммой продажи смартфонного бизнеса не равна прямому убытку Google. Под управлением компании Motorola так и не смогла заметно изменить расстановку сил на рынке смартфонов.

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От поиска к бессмертию: на что Google тратила рекламные миллиарды

В 2011 году Шмидт уступил пост генерального директора Ларри Пейджу, а сам стал исполнительным председателем совета директоров. Пейдж хотел ускорить принятие решений, закрыть второстепенные и дублирующие сервисы и сосредоточить ресурсы на нескольких крупных направлениях.

«Большинство компаний медленно приходят в упадок, потому что лучшим результатом для них становится победа над конкурентом, который делает примерно то же самое». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Пейдж требовал искать не небольшие улучшения, а решения, способные изменить результат в десять раз. Google вкладывалась в автономный транспорт, робототехнику, медицину, носимую электронику, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Часть наиболее рискованных проектов развивала отдельная лаборатория Google X.

«Если делать то же самое, что и остальные, и улучшать результат лишь на 10%, трудно добиться чего-то по-настоящему значительного». Ларри Пейдж Сооснователь Google

В Google X разрабатывали беспилотные автомобили, воздушные шары для передачи интернета, умные очки Google Glass и воздушные ветряные турбины.

Очки Google Glass стали главным символом этой эпохи. Устройство выводило информацию перед глазами, реагировало на голосовые команды и позволяло снимать видео. Проект вызвал большой интерес, но устройство стоило $1,5 тыс., имело ограниченное время работы и не предлагало большинству пользователей очевидного повседневного сценария. Встроенная камера также вызывала опасения за приватность: окружающие не всегда понимали, ведётся ли запись. Массовым потребительским продуктом Glass так и не стали. В 2015 году Google прекратила продажи тестовой потребительской версии Glass, но ещё несколько лет развивала очки для корпоративных клиентов.

В 2014 году Google приобрела британскую лабораторию DeepMind. Официальную сумму сделки стороны не раскрывали. DeepMind занималась искусственным интеллектом и позднее создала систему AlphaGo и модель AlphaFold для предсказания структуры белков. В 2023 году DeepMind объединили с исследовательским подразделением Google Brain в Google DeepMind.

Рекламная выручка позволяла Google годами финансировать проекты, которые ещё не приносили денег. Часть экспериментов закрывали, а наиболее перспективные со временем превращали в отдельные бизнесы. Управлять такой системой становилось всё сложнее: поиск, видео, мобильные платформы, беспилотные технологии и медицинские разработки требовали разных команд, правил и сроков окупаемости. В 2015 году эту проблему попытались решить созданием холдинга Alphabet.

«Мы всегда старались смотреть на долгий срок и делать ставки на технологии, которые со временем могут оказать значительное влияние». Ларри Пейдж Сооснователь Google

Зачем Google создала над собой Alphabet

В августе 2015 года Ларри Пейдж объявил о создании холдинга Alphabet, который объединил проекты, далёкие от основного интернет-бизнеса Google. Их начали выделять в отдельные компании с собственными руководителями. . Внутри Google остались поиск, реклама, YouTube, Android, Chrome, карты и другие основные интернет-продукты.

Сундар Пичаи стал генеральным директором Google. Пейдж возглавил Alphabet, Сергей Брин занял пост президента холдинга.

Новая структура должна была отделить прибыльный интернет-бизнес Google от проектов с другими задачами, командами и сроками окупаемости. Руководители отдельных компаний получали больше самостоятельности и отвечали за собственные результаты, а Пейдж и Брин распределяли между ними капитал. В отчётности доходы и прибыль Google можно было показывать отдельно от расходов на автономный транспорт, медицинские исследования и другие долгосрочные проекты.

Беспилотное направление позднее превратилось в Waymo. Медицинские и биотехнологические проекты развивали Verily и Calico. Компания Sidewalk Labs занималась городскими технологиями, но позднее её расформировали, а часть проектов передали Google. Некоторые из проектов закрыли или сильно сократили, а Waymo со временем стала самым заметным проектом Alphabet за пределами основного бизнеса Google.

Реструктуризация не означала, что Google продолжит финансировать любой продукт. Основной бизнес тоже избавлялся от сервисов, которые не оправдали ожиданий. В 2018 году компания объявила о закрытии потребительской версии Google+. Компания признала, что 90% пользовательских сеансов длились меньше пяти секунд. Google встроила социальную сеть в другие свои сервисы и пыталась быстро нарастить аудиторию, но Google+ так и не стала полноценным конкурентом Facebook.

В декабре 2019 года Пейдж и Брин отошли от повседневного управления. Пичаи возглавил одновременно Google и Alphabet. Основатели сохранили места в совете директоров и акции класса B с расширенными правами голоса, а значит — значительное влияние на стратегические решения.

«Мы никогда не цеплялись за руководящие должности, если видели, что компанией можно управлять лучше». Ларри Пейдж и Сергей Брин Сооснователи Google

Как Google выросла за пределы поисковой строки

Пичаи пришёл в Google в 2004 году и начал с развития панели Google Toolbar. Позже он возглавил Chrome и Chrome OS, а в 2013 году получил под управление Android. Его повышение совпало с переходом Google от эпохи экспериментов к управлению уже сложившейся системой крупных продуктов.

YouTube превратился из видеохостинга в медиасистему с авторами, музыкой, платными подписками и интернет-телевидением. Компания запустила YouTube Premium, YouTube Music и YouTube TV.

Google развивала подписное направление через Google One и строила собственную линейку устройств Pixel. Покупка производителя фитнес-браслетов и умных часов Fitbit расширила присутствие Google в носимой электронике. Корпоративные приложения объединили под брендом Google Workspace, а инфраструктурные и облачные сервисы развивали внутри Google Cloud.

Google Cloud годами требовала крупных инвестиций и долго оставалась убыточной. Однако рост спроса на облачные вычисления и корпоративные ИИ-сервисы, а также контроль расходов превратили Google Cloud в крупный прибыльный бизнес.

По итогам 2025 года выручка Alphabet впервые превысила 400 млрд $ и достигла 402,8 млрд $. Рекламная выручка составила 294,7 млрд $, Google Cloud — 58,7 млрд $. Операционная прибыль облачного направления составила 13,9 млрд $.

Google научилась зарабатывать не только на рекламе, но зависимость никуда не исчезла: в 2025 году рекламные продукты дали почти три четверти выручки Alphabet. Подписки, облачные сервисы, устройства и корпоративные решения превратились в заметные источники выручки. Со временем искусственный интеллект стал общей технологической основой поиска, облаков, YouTube, Android и устройств Google.

«Мы перейдём от мира mobile first к миру AI first». Сундар Пичаи Генеральный директор Google и Alphabet

Как ChatGPT заставил Google ускориться

Google десятилетиями занималась искусственным интеллектом. Но выход ChatGPT от компании OpenAI в конце 2022 года резко ускорил гонку. Он показал альтернативу привычной поисковой выдаче: вместо списка ссылок пользователь мог задать вопрос обычным языком и получить готовый связный ответ. Для Google это стало прямой угрозой бизнесу, построенному вокруг поиска и рекламы.

В начале 2023 года Google представила чат-сервис Bard. Запуск быстро обернулся репутационным провалом: в рекламном примере обнаружили фактическую ошибку. В тот день акции Alphabet снижались в ходе торгов почти на 9%, хотя распродажу связывали не только с ошибкой, но и с опасениями, что Google отстаёт от Microsoft и OpenAI.

Весной 2023 года Google объединила DeepMind и исследовательское подразделение Google Brain. Новую организацию Google DeepMind возглавил Демис Хассабис — сооснователь DeepMind и один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта. В ней собрали две ведущие исследовательские команды компании и работу над фундаментальными моделями.

В декабре 2023 года Google представила Gemini — семейство мультимодальных моделей, способных обрабатывать текст, изображения, аудио, видео и программный код. В феврале 2024 года Bard переименовали в Gemini, объединив название чат-сервиса и семейства моделей.

«Образ близнецов отлично подходил проекту. Ими стали бывшие команды Brain и DeepMind, которые начали вместе работать над амбициозной мультимодальной моделью». Джефф Дин Главный научный сотрудник Google

Google начала встраивать генеративный ИИ в поиск, Gmail, Workspace, Android, Chrome, YouTube и Google Cloud. В поиске появились AI Overviews — краткие ответы над традиционной выдачей. В 2025 году компания начала разворачивать AI Mode — отдельный режим для сложных запросов, уточняющих вопросов и диалога.

«ИИ станет самым глубоким технологическим сдвигом нашей жизни — масштабнее перехода к персональным компьютерам или мобильным устройствам. Он сделает для доступности информации больше, чем интернет». Сундар Пичаи Генеральный директор Google и Alphabet

Для Google это рискованный поворот. Раньше поиск показывал список ссылок и рекламу рядом с ними. Теперь пользователь может получить готовый ответ прямо в выдаче и не перейти ни по одной ссылке. Компании нужно одновременно защищать рекламную выручку, сохранять трафик сайтов и создавать продукт, который не проиграет новым ИИ-сервисам.

Гонка обходится дорого. Капитальные расходы Alphabet в 2025 году составили $91,4 млрд. Основная часть этих денег пошла на техническую инфраструктуру — серверы, сетевое оборудование, строительство и оснащение дата-центров.

Поиск снова превратился в площадку для экспериментов. Только теперь на кону — рекламный бизнес, который ежегодно приносит Alphabet сотни миллиардов долларов.

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