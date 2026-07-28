От «народного автомобиля» до гаража с Bentley и Lamborghini: история Volkswagen

История Volkswagen несколько раз могла закончиться: война, зависимость от одной машины, кризис 1970-х и болезненный переход на электромобили. Каждый раз компанию спасала не удача, а готовность полностью менять собственную бизнес-модель. Именно поэтому сегодня Volkswagen одновременно продаёт Lamborghini, Škoda и снова пытается создать массовый автомобиль.

Как идея народного автомобиля стала Volkswagen

В начале 1930-х Volkswagen был не брендом, а идеей автомобиля, который сможет позволить себе рядовой немец. Само слово переводится как «народный автомобиль». О такой машине в Германии говорили ещё с начала XX века, но даже самые доступные серийные модели оставались слишком дорогими для большинства жителей страны.

Разработать «народный автомобиль» взялся Фердинанд Порше — к тому моменту один из самых известных конструкторов Европы. Он работал в австрийской компании Austro-Daimler и в немецкой Daimler-Benz, проектировал дорожные и гоночные машины, а в 1931 году открыл собственное бюро в Штутгарте. Над идеей доступного автомобиля инженер размышлял больше десяти лет, но первые попытки запустить такую модель в производство заканчивались неудачей.

В январе 1934 года Фердинанд Порше изложил новый проект в служебной записке, направленной в Имперское объединение германской автомобильной промышленности (RDA): «Полноценный практичный автомобиль для четырёх взрослых, обычного размера, но сравнительно лёгкий».

Разработку поручили бюро Порше, а после испытаний прототипов инженерная идея выросла в государственную программу по созданию народного автомобиля. Для выпуска такой машины начали строить новый завод и город вокруг него — будущий Вольфсбург.

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В 1937 году появилась компания, созданная для подготовки производства немецкого народного автомобиля, а год спустя она получила название Volkswagenwerk. Так идея народного автомобиля превратилась в имя новой компании.

Будущим покупателям предложили копить на машину с помощью сберегательных марок, которые нужно было вклеивать в специальные карточки. К концу Второй мировой войны к программе присоединились 336 638 человек. Обещанного автомобиля не получил никто.

Начало Второй мировой войны перечеркнуло планы массового гражданского производства. За годы войны предприятие собрало 66 285 транспортных средств, но гражданских KdF-Wagen (предсерийных Volkswagen Käfer) среди них было лишь 630. К весне 1945 года предприятие было серьёзно повреждено бомбардировками, военные заказы прекратились, а массовый выпуск «народного автомобиля» так и не начался.

Источник: https://www.volkswagen-group.com/en/volkswagen-chronicle-17351/1934-to-1937-the-german-peoples-car-as-a-communal-project-of-the-german-automotive-industry-17353

Как британцы вернули Volkswagen к жизни

После войны завод перешёл под управление британской военной администрации. В августе 1945 года она заказала 20 тыс. автомобилей для оккупационных служб и медицинских учреждений. Восстановлением производства занялся 29-летний майор британской армии Айвен Хёрст.

«Моя задача была предельно простой: приехать в Вольфсбург, найти завод и взять его под контроль. Мне даже не сказали, что это завод Volkswagen». Айвен Хёрст Майор британской армии

Появление заказа ещё не означало, что предприятие способно его выполнить. Не хватало почти всего — стали, угля, комплектующих, энергии, жилья и рабочих. На заводе оставались около 6 тыс. человек, но из-за тяжёлых бытовых условий и высокой текучести собрать устойчивую команду было сложно.

Хёрст заново выстраивал производство, а британская администрация обеспечивала заводу доступ к дефицитному сырью и комплектующим. Серийный выпуск начался 27 декабря 1945 года, и до конца месяца предприятие успело собрать 55 машин. В марте следующего года производство достигло тысячи автомобилей в месяц и оставалось примерно на этом уровне до начала 1948-го.

Британцы создали систему контроля качества, склад запчастей и школу подготовки механиков, а затем начали строить сеть дилеров и сервисных центров. В октябре 1947 года Volkswagen отправил первые автомобили на экспорт.

8 октября 1949 года британская администрация передала опеку над компанией федеральному правительству ФРГ, а управление — земле Нижняя Саксония. К этому моменту завод выпускал около 4 тыс. машин в месяц и насчитывал примерно 10 тыс. сотрудников. Предприятие, которое четыре года назад могло пойти под демонтаж, снова стало автомобильной компанией.

Как Volkswagen продал Америке машину по своим правилам

После восстановления производства основой бизнеса Volkswagen стал Type 1 — автомобиль, получивший позднее прозвище Beetle (в переводе с английского — жук) из-за своей округлой формы, напоминающей жука. В 1950-е он стал самым продаваемым автомобилем в Западной Германии, а Volkswagen — крупнейшим немецким автоэкспортёром.

Экономичность, надёжность и простота ремонта помогли Beetle выйти далеко за пределы немецкого рынка. Особенно важными стали США, где на фоне огромных местных седанов немецкая машина выглядела непривычно маленькой и странной.

В конце 1950-х Volkswagen привлёк нью-йоркское рекламное агентство Doyle Dane Bernbach (DDB), известное своим новаторским подходом к рекламе и приглашённое, чтобы заново представить Volkswagen на американском рынке. Поначалу арт-директор Хельмут Кроне хотел рекламировать Beetle по правилам американского автопрома.

«Мне казалось, с этой уродливой маленькой машиной нужно поступить так: как можно быстрее сделать её максимально американской». Хельмут Кроне Арт-директор (1959–1996) рекламного агентства Doyle Dane Bernbach

Но в итоге агентство сознательно отказалось от попытки «сделать» из Beetle типичный американский автомобиль и выбрало противоположную стратегию: вместо маскировки его особенностей — их демонстрацию. Причина была в том, что стандартная реклама больших американских машин просто не работала бы для Volkswagen: Beetle не мог конкурировать с ними по мощности, размеру или престижу, зато выигрывал в экономичности, простоте и честности конструкции. В DDB поняли, что именно эти «недостатки» можно превратить в сильные стороны и выстроить на них доверие к бренду.

Рекламная кампания превратила особенности машины в аргументы для покупки и помогла Beetle стать в США не только автомобилем, но и символом индивидуальности и контркультуры.

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Как Golf спас Volkswagen от банкротства

Успех Beetle стал для Volkswagen источником стабильности и одновременно ловушкой. Компания десятилетиями модернизировала модель, но сохраняла её базовую конструкцию с задним расположением двигателя и воздушным охлаждением. Новые Type 3, Type 4 и K70 не смогли повторить успех главного бестселлера.

К началу 1970-х Beetle всё сильнее уступал более современным моделям конкурентов. Только в США продажи Volkswagen сократились примерно с 570 тыс. автомобилей в 1970 году до менее чем 486 тыс. два года спустя. Зависимость от одного стареющего продукта превратилась в угрозу для всей компании.

«Мы были компанией одного продукта, а старый Beetle уже не продавался». Фердинанд Пиёх Председатель правления Volkswagen

Ответом на кризис стала полностью новая линейка автомобилей. Volkswagen отказался от прежней заднемоторной конструкции и перешёл на передний привод и двигатели с жидкостным охлаждением. Сначала компания выпустила Passat, затем компактный Golf, а вскоре и Polo. Именно Golf стал главной моделью нового поколения: с поперечно расположенным двигателем, просторным салоном и полноценным багажником.

Появившись в 1974 году, уже в 1975-м Golf возглавил немецкий рынок новых автомобилей, а год спустя группа увеличила продажи более чем на 15% и вышла из кризиса. Компания перестала зависеть от одного продукта и заложила основу для дальнейшего роста.

Зачем Volkswagen собрал под одной крышей марки от Škoda до Lamborghini

После успеха Golf Volkswagen продолжил расширять собственную линейку. В 1973 году появился Passat — более просторный семейный автомобиль среднего класса, в 1975 году — компактный Polo, рассчитанный на покупателей, которым была нужна недорогая городская машина. Вместе эти модели закрывали разные сегменты рынка и показали, что автомобили для разных аудиторий можно создавать на общей инженерной базе.

Следующим шагом стало объединение под одной крышей других автомобильных брендов через покупки и контрольные пакеты акций: компания последовательно приобретала доли в Audi, Seat и Škoda, пока не получила над ними полный контроль.

Немецкая Audi принесла концерну современные инженерные разработки и позволила занять более высокий ценовой сегмент. Испанская Seat усилила позиции Volkswagen в Южной Европе и получила роль более эмоциональной массовой марки. Чехословацкая Škoda, напротив, стала для Volkswagen инструментом выхода в сегмент доступных и практичных автомобилей в Восточной и Центральной Европе: после прихода в группу Škoda сохранила собственное имя, но получила доступ к технологиям, системе контроля качества и международной дилерской сети концерна.

«Каждая марка должна работать как самостоятельный бизнес с собственным характером и рынком, но при этом использовать общие технологии группы». Карл Хан Председатель правления Volkswagen AG

Volkswagen построил концерн, в котором бренды не конкурировали друг с другом напрямую, а закрывали разные сегменты рынка. Общие платформы, двигатели и инженерные решения снижали стоимость разработки, а каждая марка сохраняла собственный дизайн, характер и аудиторию. Позже Volkswagen перенёс эту модель и в премиальный сегмент, приобретя Bentley, Lamborghini и Bugatti.

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Как Volkswagen превращает народный автомобиль в электрокар

Volkswagen начал переход к электромобилям с попытки повторить собственный исторический трюк: создать общую техническую основу, на которой можно выпускать десятки моделей разных марок. Для этого концерн разработал электрическую платформу MEB и запустил линейку ID — от компактного ID.3 до кроссоверов ID.4 и ID.5.

Но одного нового привода оказалось недостаточно. Современный автомобиль превратился в цифровую систему, где программное обеспечение отвечает за интерфейс, обновления, электронных помощников и работу отдельных узлов. Volkswagen пытался объединить разработку софта для всего концерна внутри собственного подразделения Cariad, однако проекты затягивались, а первые электромобили сталкивались с техническими сбоями и критикой интерфейсов.

«Различия между автомобилями, их конкурентоспособность и впечатления покупателей на 90% будут зависеть от программного обеспечения». Герберт Дисс Бывший председатель правления Volkswagen Group

Первые модели ID показали и другую проблему: покупатели не всегда готовы менять привычные кнопки, рычаги и т.п. при переходе на электромобили. Сенсорные панели и функции, спрятанные в меню, вызвали недовольство, поэтому Volkswagen начал возвращать физические кнопки и упрощать интерфейсы. В новых моделях компания решила сохранить экран для сложных настроек, а часто используемые функции снова сделать доступными без поиска по меню.

Одновременно концерн сокращает издержки и производственные мощности в Германии. Соглашение с профсоюзами предусматривает уменьшение штата более чем на 35 тыс. человек к 2030 году и снижение годовой мощности заводов на 734 тыс. автомобилей. Эти меры должны высвободить ресурсы для разработки электромобилей и программного обеспечения.

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Проверкой новой стратегии стал ID. Polo — электрическое продолжение одной из самых массовых моделей Volkswagen. В отличие от первых автомобилей семейства ID, компания использовала знакомое название, вернула физические кнопки и сделала ставку на понятный интерфейс. Продажи в Германии стартовали весной 2026 года, а в июле базовая версия стала доступна за €24 995.

С ID. Polo Volkswagen пытается вернуться к собственной исходной идее — выпускать технологичный автомобиль для массового покупателя. Только теперь компании приходится одновременно осваивать электропривод, создавать программное обеспечение и перестраивать огромную производственную систему, которую она собирала десятилетиями.

Источник: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/the-id3-a-new-era-begins-5327