Volkswagen представил бюджетный ID.Cross — электрокар оказался увеличенной копией ID.Polo

Volkswagen представил бюджетный электрический кроссовер ID.Cross, который во многом повторяет компактный ID.Polo. Обе модели построены на единой платформе и похожи как внешне, так и по оснащению. Продажи новинки в Европе стартуют осенью, а стоимость составит около €28 тыс. (примерно 2,5 млн рублей).

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Запас хода ID.Cross — 436 км

Базовые версии Volkswagen ID.Cross оснащаются электромоторами мощностью 116 или 135 л.с. и аккумулятором ёмкостью 37 кВт·ч. Запас хода достигает 316 км.

Топовая версия комплектуется электродвигателем на 211 л.с. и батареей ёмкостью 52 кВт·ч — её хватает до 436 км пути без подзарядки.

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Внутри электрокара — большой экран и кресла с массажем

В салоне Volkswagen ID.Cross установлены 12,9-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. На руле и центральной консоли предусмотрены физические кнопки, а передние кресла поддерживают функцию массажа.

Также в список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг внимания водителя.

Официальные продажи Volkswagen ID.Cross стартуют осенью в Европе по цене около €28 тыс. (примерно 2,5 млн рублей).