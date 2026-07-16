Volkswagen представил бюджетный ID.Cross — электрокар оказался увеличенной копией ID.Polo

Volkswagen представил бюджетный ID.Cross — электрокар оказался увеличенной копией ID.PoloМодель станет самым доступным электрическим кроссовером бренда
Volkswagen представил бюджетный электрический кроссовер ID.Cross, который во многом повторяет компактный ID.Polo. Обе модели построены на единой платформе и похожи как внешне, так и по оснащению. Продажи новинки в Европе стартуют осенью, а стоимость составит около €28 тыс. (примерно 2,5 млн рублей).
Запас хода ID.Cross — 436 км
Базовые версии Volkswagen ID.Cross оснащаются электромоторами мощностью 116 или 135 л.с. и аккумулятором ёмкостью 37 кВт·ч. Запас хода достигает 316 км.
Топовая версия комплектуется электродвигателем на 211 л.с. и батареей ёмкостью 52 кВт·ч — её хватает до 436 км пути без подзарядки.
Внутри электрокара — большой экран и кресла с массажем
В салоне Volkswagen ID.Cross установлены 12,9-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. На руле и центральной консоли предусмотрены физические кнопки, а передние кресла поддерживают функцию массажа.
Также в список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг внимания водителя.
Официальные продажи Volkswagen ID.Cross стартуют осенью в Европе по цене около €28 тыс. (примерно 2,5 млн рублей).