В Volkswagen отказались закрывать заводы ради экономии — вместо этого компания вдвое сократит модельный ряд

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что концерн не планирует закрывать заводы в Германии в рамках программы сокращения расходов, сообщает Bild am Sonntag. Компания уже сократила производственные издержки на немецких предприятиях в среднем на 20%, сообщил Блюм. Следующим этапом оптимизации станет сокращение модельного ряда почти вдвое.

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Спрос на автомобили Volkswagen остаётся устойчивым — но прибыли не хватает

В интервью Bild am Sonntag глава Volkswagen Оливер Блюм признал, что компания «зарабатывает на автомобилях слишком мало», несмотря на устойчивый спрос со стороны покупателей.

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Компания намерена продолжить программу оптимизации, однако рассчитывает повысить эффективность без закрытия заводов в Германии. Одной из ключевых мер станет сокращение модельного ряда примерно вдвое. Какие именно модели снимут с производства и как это повлияет на работу предприятий, компания пока не раскрывает.

Необходимость изменений в Volkswagen объясняют ростом издержек на домашнем рынке и усилением конкуренции в Китае — одном из ключевых рынков для немецкого автопроизводителя.

За прошлый год компании уже удалось сократить средние производственные затраты на немецких заводах на 20%. При этом Volkswagen не уточняет, какие именно меры позволили добиться такого результата.

СМИ сообщали о возможном закрытии четырёх предприятий Volkswagen

9 июля Reuters сообщил, что Volkswagen может закрыть сразу четыре производственные площадки — в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и на заводе Audi в Неккарзульме.

Агентство сообщило, что компания рассматривала сокращение до 100 тыс. сотрудников к 2030 году — вдвое больше, чем предусмотрено текущими планами.

С 2022 года выручка Volkswagen на российском рынке сократилась почти в 17 раз

В марте «Ведомости» со ссылкой на финансовую отчётность компаний писали, что автопроизводители из других стран сильнее прочих отраслей пострадали после ухода с российского рынка. Совокупно за 2022–2025 годы их недополученная выручка составила около $215 млрд.

Крупнейшие потери среди иностранных компаний понёс Volkswagen: