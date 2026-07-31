Тяжёлый люкс: 9 бронированных автомобилей для CEO

Премиальные бронированные автомобили — отдельный класс машин для первых лиц государства и бизнеса. Представительский салон здесь соседствует с бронекапсулой, аварийным выходом и защитой от взрыва, а цены достигают сотен тысяч евро и иногда превышают миллион. Покупкой расходы не заканчиваются: тяжёлой машине нужны специальное обслуживание, подготовленный водитель, охраняемое хранение и резервный транспорт. В обзоре — девять моделей мирового рынка, их стоимость, классы защиты и особенности, которые превращают люкс в средство выживания.

Как устроены бронированные автомобили

Есть два способа получить премиальный бронированный автомобиль. Первый — купить заводскую защищённую версию, которую автопроизводитель изначально проектирует вместе с бронекапсулой, усиленным шасси, тормозами и специальными системами. Так устроены защищённые модели Mercedes-Benz, BMW, Audi и AURUS.

Второй вариант — передать готовый автомобиль специализированному ателье. Так бронируют Range Rover, Rolls-Royce, Bentley, Cadillac и другие модели, для которых производитель не выпускает подходящей защищённой версии. Заказчик получает больше свободы при выборе уровня брони и оборудования, но качество машины зависит от исполнителя, испытаний готовой конструкции, условий гарантии и дальнейшего обслуживания.

Единой мировой классификации бронированных автомобилей нет. Защищённые версии Mercedes-Benz, BMW и Audi сертифицируют по европейскому стандарту VPAM-BRV с классами от VR1 до VR10. В России действует собственная шкала БР, а устойчивость машины к взрыву оценивают отдельно — например, по стандарту VPAM-ERV.

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Сравнивать обозначения из разных систем напрямую нельзя. Чем выше класс внутри одной шкалы, тем более мощные боеприпасы используют при испытаниях, но VR10 не означает универсальную защиту от любых угроз. Этот индекс описывает баллистическую стойкость, а взрывостойкость и дополнительные защищённые зоны оценивают отдельно.

Не каждое обозначение рядом с бронированной машиной относится ко всему автомобилю. EN 1063 показывает, какие попадания выдерживает стекло, а уровень III-A может описывать защиту бронепанелей или установленного пакета. Это ещё не означает, что машина целиком прошла испытания вместе с дверями, крышей, полом и уязвимыми стыками.

Собственные шкалы ателье вроде A4–A12 требуют такой же осторожности. За крупной цифрой может скрываться внутреннее обозначение компании, которое нельзя автоматически приравнять к заводским классам VR или российским БР. Поэтому важен не только индекс, но и документы на конкретную машину: что именно испытывали, какие зоны защищены и на какие угрозы рассчитана конструкция.

Максимальный класс тоже не всегда лучший выбор. Повышение уровня защиты обычно увеличивает массу автомобиля и нагрузку на подвеску, тормоза и силовую установку. Поэтому броню подбирают под конкретные угрозы, маршруты и сценарии использования, а не по принципу «чем больше цифра, тем безопаснее».

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Дисклеймер. Это не рейтинг по цене или уровню защиты. У заводских версий обычно известны класс брони, масса и конструкция, а стоимость постзаводской переделки зависит от базовой модели, защитного пакета и специального оборудования. Поэтому часть цен относится к конкретным предложениям, а часть доступна только по запросу.

Цены приведены по открытым предложениям на разных рынках и не образуют единой шкалы: для одних автомобилей они указаны с НДС, для других — без НДС. Рублёвые суммы рассчитаны по курсу на дату публикации материала.

В список вошли заводские бронеавтомобили и премиальные модели, которые дорабатывают специализированные ателье. Они показывают, каким бывает этот класс машин: от представительских седанов с водителем до внедорожников для сложных маршрутов.

AURUS Senat Long

Источник: aurusmotors.com/aurus_limousine

Цена: 1,56 млн €, около 140 млн ₽

Класс защиты: БР5 по ГОСТ 34282, заводская броня

Снаряжённая масса: 6,16 т

Российский AURUS Senat Long выпускает сам автопроизводитель с заводской защитой. Удлинённый седан рассчитан на поездки с водителем и официальные мероприятия, где руководителю нужен просторный задний ряд.

Бронекапсула встроена в силовую структуру кузова. В оснащение входят аварийный выход, боестойкие колёса, интерком, пожаротушение и противовзрывная защита днища и крыши.

Публичного заводского прайса на бронированную версию нет. Цена от официального дилера — предварительный ориентир.

Mercedes‑Benz S 680 GUARD 4MATIC

Источник: mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-personalisation/guard/

Цена: 874,65 тыс. € с НДС, около 78,4 млн ₽

Класс защиты: VR10 по VPAM‑BRV

Масса: 4,18 т

Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC — полноценная заводская защищённая версия: кузов, бронекапсулу, шасси и специальные системы проектируют как единый комплекс. Модель рассчитана прежде всего на представительские поездки с персональным водителем.

Защита согласована с конструкцией кузова, подвеской, тормозами и электроникой. Среди ключевых решений — система пожаротушения, аварийная подача свежего воздуха и шины run‑flat: они позволяют покинуть опасную зону даже при повреждении колёс.

Цена взята из актуального предложения нового автомобиля. Конечная сумма зависит от отделки салона и дополнительного оборудования.

BMW 760i xDrive Protection

Источник: press.bmwgroup.com/global/photo/compilation/T0426598EN/the-first-ever-bmw-i7-protection-the-new-bmw-7-series-protection

Цена: 815,15 тыс. € с НДС, около 73,1 млн ₽

Класс защиты: VR9 по VPAM; остекление уровня VPAM 10, заводская броня

Масса: 3,97 т

BMW 760i xDrive Protection — заводская защищённая «семёрка» для поездок руководителя с водителем. Подруливающая задняя ось помогает тяжёлому седану маневрировать в городе и сохраняет возможность самостоятельного управления.

Основа конструкции — Protection Core: это бронированная пассажирская ячейка, встроенная в кузов. В оснащение входит интерком, который позволяет общаться с людьми снаружи, не открывая двери и окна. Также предусмотрены дополнительная подача воздуха, аварийный выход и защищённый топливный бак.

Цена дана по публичному предложению нового автомобиля. Итоговая сумма зависит от отделки заднего ряда и набора дополнительных систем.

Audi A8 L Security

Источник: audi.com/en/photos/album/audi-a8-a8-l-1977

Цена: 598,7 тыс. € без НДС, около 53,7 млн ₽

Класс защиты: VR9, заводская броня

Масса: 3,8 т

Audi A8 L Security — заводская защищённая версия флагманского седана Audi для поездок руководителя с водителем. Длинная колёсная база оставляет достаточно места для работы и отдыха на заднем ряду.

Защитную конструкцию собирают на заводе как единый комплекс, а заявленный класс относится к готовому автомобилю. В описании выставленного на продажу экземпляра указаны система пожаротушения и аварийный выход, который помогает покинуть машину, если двери заклинило.

Текущая цена относится к конкретному автомобилю 2024 года, а не к открытому заводскому прайсу. Комплектация и ограниченное предложение делают её ориентиром для этой машины, а не для всех A8 L Security.

Range Rover SV LWB (L460)

Источник: rangerover.com/en-us/range-rover/sv.html

Цена: по запросу

Класс защиты: A4–A9 по внутренней шкале Alpine, постзаводское бронирование

Масса: не раскрывается

Range Rover SV LWB после выпуска бронирует американское ателье Alpine Armoring. Модель подходит для поездок с водителем по маршрутам, где важны полный привод, высокий клиренс и просторный второй ряд.

Ателье Alpine Armoring устанавливает баллистическую сталь, композиты и многослойные стёкла, сохраняя штатный кузов и интерьер. Стыки дверей и стоек закрывают дополнительными элементами, чтобы сохранить непрерывность защитного контура. Из опций доступны run-flat, защита топливного бака и выхлопа от саботажа.

Фиксированную цену готового автомобиля Alpine не публикует. Она зависит от базовой версии Range Rover, уровня защиты и дополнительного оборудования.

Rolls‑Royce Phantom

Источник: alpineco.com/vehicles-we-armor/armored-rolls-royce-phantom

Цена: по запросу

Класс защиты: A4–A9 по внутренней шкале Alpine, постзаводское бронирование

Масса: не раскрывается

Rolls-Royce Phantom бронирует после выпуска Alpine Armoring. Автомобиль рассчитан прежде всего на формальные представительские поездки с персональным водителем.

Защиту устанавливают с сохранением штатного кузова и интерьера, используя баллистическую сталь, композиты, многослойные стёкла и систему перекрытия стыков дверей и стоек. Усиленные тормоза, защита выхлопа, пожаротушение, интерком и другие системы доступны как дополнительные опции.

Alpine не публикует фиксированную цену готового автомобиля. Она зависит от стоимости базового Rolls-Royce Phantom, выбранного уровня защиты и набора дополнительных систем.

Bentley Flying Spur

Источник: alpineco.com/vehicles-we-armor/armored-bentley-flying-spur

Цена: по запросу

Класс защиты: A4–A9 по внутренней шкале Alpine, постзаводское бронирование

Масса: не раскрывается

Bentley Flying Spur бронирует после выпуска Alpine Armoring, в том числе в версиях Speed и Mulliner. Седан подходит как для поездок с водителем, так и для руководителя, который предпочитает периодически садиться за руль сам.

В защитный пакет входят броневые панели и многослойное остекление; стыки дверей и стоек закрывают специально, чтобы исключить уязвимости. Отдельно можно заказать защиту выхлопа от саботажа, усиленные тормоза, интерком и шины run‑flat.

Фиксированной цены бронированного Flying Spur нет. Итог зависит от исходной версии, уровня защиты и перечня дополнительного оборудования.

Mercedes‑AMG G 63

Источник: inkasarmored.com/armored-suv-based-on-mercedes-g63-amg/

Цена: по запросу

Класс защиты: по заявлению INKAS, круговая защита до уровня BR6; постзаводское бронирование

Масса: не раскрывается

Mercedes-AMG G 63 в этой версии бронирует канадское ателье INKAS. Стандартный, не удлинённый кузов подходит руководителям, которым нужен премиальный автомобиль для плохих дорог и сложных маршрутов.

В базовый комплекс защиты входят бронирование дверей, пола и крыши, баллистические перекрытия, защита аккумулятора и топливного бака, усиленные петли и система run-flat. Броневые элементы перекрывают стыки дверей — это закрывает уязвимые зоны. По заявлению INKAS, машина имеет круговую защиту до уровня BR6, а пол выдерживает одновременный взрыв двух гранат DM51.

Цена внедорожника рассчитывается индивидуально и публично не раскрывается. На неё влияют исходная комплектация, оборудование салона и дополнительные защитные системы.

Cadillac Escalade ESV

Источник: alpineco.com/vehicles-we-armor/armored-cadillac-escalade-esv

Цена: по запросу

Класс защиты: A4–A12 по внутренней шкале Alpine, постзаводское бронирование

Масса: не раскрывается



Cadillac Escalade ESV бронирует после выпуска ателье Alpine Armoring. Длинная база, три ряда сидений и большой салон позволяют разместить руководителя, водителя и сотрудников охраны в одной машине.

Диапазон пакетов у этой модели шире, чем у седанов компании. Для Escalade доступны усиленные подвеска и тормоза, защита бака и аккумулятора, интерком, аварийный выход и система run-flat; конкретный набор зависит от заказа. Главное преимущество — большой салон остаётся функциональным даже после серьёзной переделки.

Alpine не публикует фиксированную стоимость готового автомобиля. Итоговая цена зависит от версии Cadillac Escalade ESV, уровня защиты и выбранных опций.

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Сколько стоит владение бронированным автомобилем

Покупка бронированного автомобиля — только первая крупная трата. Mercedes-Benz S 680 GUARD весит около 4,18 т, а AURUS Senat Long — 6,16 т. Такая масса меняет требования почти ко всему: от топлива и шин до сервиса и подготовки водителя.

Топливо. Бронекапсула, многослойные стёкла и специальное оборудование увеличивают расход. Точный расход зависит от модели, двигателя и маршрута, но тяжёлый автомобиль в любом случае обходится в эксплуатации дороже обычной представительской версии.

Ходовая часть, тормоза и шины. Дополнительная масса повышает нагрузку на подвеску и тормоза. Машине также нужны специальные шины, которые позволяют продолжить движение после повреждения. Стоимость и сроки замены зависят от конструкции конкретной модели и бронепакета.

Обслуживание и хранение. Для ремонта могут потребоваться подъёмники повышенной грузоподъёмности, специалисты по защитным системам и детали под заказ. При постзаводском бронировании нужно заранее выяснить, какие узлы обслуживает официальный сервис, а за какие отвечает ателье. К расходам добавляются страхование и охраняемая стоянка.

Водитель. Для управления тяжёлым бронеавтомобилем нужна специальная водительская подготовка. Оценка маршрута, обнаружение слежки, эвакуация, тактическая медицина и функции телохранителя зависят от роли водителя в конкретной программе защиты. В опубликованной в США вакансии Control Risks для executive protection driver был указан оклад 100–115 тыс. $ в год. Это единичный пример, а не ориентир для всего рынка, но он показывает масштаб расходов на персонал.

Резервный транспорт. Если бронеавтомобиль входит в постоянную программу защиты, обычное такси не станет ему равноценной заменой. На время ремонта и обслуживания компании может понадобиться вторая защищённая машина или заранее организованный резервный транспорт.

Перепродажа. Публичных данных об остаточной стоимости таких автомобилей мало. На цену влияют возраст, состояние бронепакета, история обслуживания и наличие документов на защиту. Без подтверждённых испытаний и полного комплекта бумаг дорогая переделка при продаже может превратиться не в преимущество, а в проблему.