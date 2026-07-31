В России разработали единые правила эксплуатации и ПДД для роботов-доставщиков — скорость роверов ограничат

Минэкономразвития направило в правительство проект постановления, которое установит трёхлетний экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 35 регионах, сообщает «Коммерсант». Документ согласован с Минтрансом, Минпромторгом, МВД, ФСО и регионами. В нём прописаны единые правила движения: роботам-доставщикам (роверам) запретят выезжать на узкие тротуары, обяжут уступать дорогу пешеходам, разрешат заезжать в здания и подниматься на лифтах.

На тротуарах роботы смогут ездить не быстрее 10 км/ч, на велодорожках — до 25 км/ч

По умолчанию роботы должны двигаться по велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч. При отсутствии велоинфраструктуры им разрешат ездить по тротуарам, но не быстрее 10 км/ч. Сквозное движение по тротуарам шириной менее метра запретят. При отсутствии тротуара допускается выезд на обочину для объезда препятствия. Если робот создаёт помеху пешеходам, он обязан снизить скорость до минимума или остановиться.

Отдельно в документе прописали правила пересечения проезжей части по пешеходному переходу. За два метра до дороги и при выезде на неё скорость робота не должна превышать 6 км/ч. Робот также обязан отслеживать сигналы светофора, а при наличии на перекрёстке регулировщика — выбрать другой маршрут.

Кроме того, роверам разрешили заезжать в здания и подниматься на лифтах.

Роботы-доставщики должны будут иметь звуковой сигнал

Технические требования к устройствам остаются прежними:

длина — не более 110 см,

ширина — не более 80 см,

масса без груза — не более 120 кг,

электродвигатель — не мощнее 4 кВт.

Обязательны светоотражатели, опознавательные фонари и номера в формате «буква — четыре цифры». В финальной редакции добавили требование о наличии звукового сигнала для привлечения внимания на дороге.

При ДТП владелец робота обязан предоставить полиции запись с бортовой камеры

В проекте подробно описан порядок действий при авариях. Если столкновение мелкое, ущерба «железу» или здоровью нет, а участники конфликта не имеют претензий к владельцу робота, место аварии можно покинуть.

При наличии пострадавших или ущерба диспетчер компании-владельца робота обязан отправить на место аварии своего представителя и вызвать ГИБДД. Владелец ровера должен предоставить полиции все данные, включая запись с бортовой камеры — момент аварии и 10 секунд до и после.

Если робот сломался прямо на дороге, компания обязана незамедлительно убрать его в безопасное место. При систематических нарушениях правил экспериментального правового режима (ЭПР) полиция может приостановить эксплуатацию устройств.

В эксперименте будут участвовать Яндекс и «Сберлогистика»

В финальной версии документа к ЭПР помимо Яндекса присоединилась «Сберлогистика». Ни в Яндексе, ни в Сбере на запрос «Коммерсанта» не ответили.

По словам директора департамента цифрового развития Минэкономики Владимира Волошина, эксперимент охватывает большое число регионов намеренно: роверам предстоит работать в разных климатических условиях, типах застройки и уровнях трафика. Каждый регион-участник ЭПР также сможет дополнительно установить собственные требования к стоянке роботов.

Контекст

Движение роботов-доставщиков сейчас регулируется только региональными документами — федеральных правил не существует. Все работающие в России роверы принадлежат Яндексу — их суммарный флот превышает 1 тыс. штук. В мае 2025 года «Яндекс» предложил проект федерального ЭПР с правилами движения для роботов.

К концу трёхлетнего эксперимента парк роверов должен вырасти до 12 тыс. единиц. Московские власти ранее прогнозировали рост флота до 20 тыс. роботов в столице к 2030 году.