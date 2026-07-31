В 2ГИС появилась афиша мероприятий — пользователи смогут искать концерты и выставки на карте города

Геосервис 2ГИС добавил афишу мероприятий на карту города, сообщили Russian Business в компании. Теперь пользователи могут увидеть в приложении концерты, спектакли, выставки, экскурсии и кино прямо в приложении. События находятся в разделе «Афиша» на главном экране. Новая функция на данный момент доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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2ГИС предлагает выбрать событие и построить к нему маршрут

В приложении 2ГИС появилась афиша событий, интегрированная в карту города. Пользователи могут посмотреть, какие мероприятия проходят рядом с ними, выбрать событие по месту проведения — например, рядом с домом, по пути или в конкретном районе.

Для поиска доступны фильтры:

по дате — сегодня, завтра или выходные;

по типу события — концерты, лекции, выставки и другие форматы;

по стоимости.

«Раньше пользователь находил мероприятие в одном сервисе, искал площадку в другом и только потом строил маршрут. Мы объединили этот путь в 2ГИС», — рассказала Russian Business менеджер мобильных продуктов в 2ГИС Анастасия Ляпина.

В пресс-службе сервиса также пояснили: если в одном и том же месте проходит несколько мероприятий, то они будут собраны вместе в карточке площадки, и не будут отображаться как отдельные объекты на карте.

В будущем компании смогут указывать свои мероприятия

Афиша встроена в интерфейс 2ГИС: открыть её можно, прокрутив главный экран приложения. В карточке мероприятия пользователь может посмотреть расписание, описание, место проведения и стоимость, а также построить маршрут до площадки.

Для покупки билета на событие сервис перенаправляет пользователя на сайт партнёра — Afisha.ru. В дальнейшем список партнёров геосервиса может расшириться. Кроме того, компании смогут самостоятельно добавлять свои мероприятия на карту города.

Новая функция доступна в актуальной версии 2ГИС для мобильных приложений на iOS и Android, а также в веб-версии сервиса.

Контекст

2ГИС последовательно встраивает в карты инструменты для решения повседневных задач. Ранее компания добавила в геосервис несколько функций, которые расширяют возможности пользователей: