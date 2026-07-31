В 2ГИС появилась афиша мероприятий — пользователи смогут искать концерты и выставки на карте города

В 2ГИС появилась афиша мероприятий — пользователи смогут искать концерты и выставки на карте городаФункция доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске
Геосервис 2ГИС добавил афишу мероприятий на карту города, сообщили Russian Business в компании. Теперь пользователи могут увидеть в приложении концерты, спектакли, выставки, экскурсии и кино прямо в приложении. События находятся в разделе «Афиша» на главном экране. Новая функция на данный момент доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
2ГИС предлагает выбрать событие и построить к нему маршрут
В приложении 2ГИС появилась афиша событий, интегрированная в карту города. Пользователи могут посмотреть, какие мероприятия проходят рядом с ними, выбрать событие по месту проведения — например, рядом с домом, по пути или в конкретном районе.
Для поиска доступны фильтры:
- по дате — сегодня, завтра или выходные;
- по типу события — концерты, лекции, выставки и другие форматы;
- по стоимости.
«Раньше пользователь находил мероприятие в одном сервисе, искал площадку в другом и только потом строил маршрут. Мы объединили этот путь в 2ГИС», — рассказала Russian Business менеджер мобильных продуктов в 2ГИС Анастасия Ляпина.
В пресс-службе сервиса также пояснили: если в одном и том же месте проходит несколько мероприятий, то они будут собраны вместе в карточке площадки, и не будут отображаться как отдельные объекты на карте.
В будущем компании смогут указывать свои мероприятия
Афиша встроена в интерфейс 2ГИС: открыть её можно, прокрутив главный экран приложения. В карточке мероприятия пользователь может посмотреть расписание, описание, место проведения и стоимость, а также построить маршрут до площадки.
Для покупки билета на событие сервис перенаправляет пользователя на сайт партнёра — Afisha.ru. В дальнейшем список партнёров геосервиса может расшириться. Кроме того, компании смогут самостоятельно добавлять свои мероприятия на карту города.
Новая функция доступна в актуальной версии 2ГИС для мобильных приложений на iOS и Android, а также в веб-версии сервиса.
Контекст
2ГИС последовательно встраивает в карты инструменты для решения повседневных задач. Ранее компания добавила в геосервис несколько функций, которые расширяют возможности пользователей:
- Поиск работы на карте. В 2ГИС появилась линза «Работа», которая показывает актуальные вакансии в разных районах города.
- Реалистичный 3D-рельеф. В геосервисе появился режим, который показывает горы и перепады высот на карте так, как они выглядят в реальной местности. Функция доступна в регионах популярных горнолыжных курортов, включая Сочи, Шерегеш, Золотую долину, Манжерок, Домбай, Архыз и Эльбрус.
- «Лента друзей». Раздел объединяет отзывы, оценки, фотографии и видео друзей и авторов, на которых подписан пользователь.
- Режим навигации «Шаг за шагом». С помощью функции можно продолжать движение по маршруту при нестабильном сигнале спутников.