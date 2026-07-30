Hyundai представила бюджетный электрокроссовер Neira — по цене 1,5 млн ₽

Hyundai выпустит трёхрядный семиместный электрокроссовер Neira. Как сообщает издание Autocar India, автомобиль будет ориентирован на рынок Юго-Восточной Азии. По предварительным данным, стоимость будущей модели может составить около 1,5 млн рублей в пересчёте с индийских рупий.

Основой Hyundai Neira стал автомобиль Kia

Автоэксперты предполагают, что Neira представляет собой версию автомобиля Kia Carens Clavis с логотипом Hyundai. При этом официально компании об этом пока не объявляли.

Салон Hyundai Neira почти полностью повторяет Kia Carens Clavis. Отличия ограничиваются чёрной отделкой сидений и символ Hyundai в виде четырёх точек на руле.

Запас хода новинки может достигать 490 км

Технические характеристики концепта Hyundai пока не раскрыла. При этом ожидается, что Neira оборудуют силовой установкой от Kia Carens Clavis. В зависимости от комплектации, мощность автомобиля может достигать 171 л.с., а запас хода на одном заряде — 490 км.

Первым рынком для Neira станет Индонезия, затем модель может официально выйти и в Индии.

Контекст

После ухода Hyundai из России в 2024 году бывший завод компании в Санкт-Петербурге перешёл под контроль «АГР Холдинг». На предприятии наладили выпуск автомобилей из оставшихся машинокомплектов под брендом Solaris — фактически это были модели Hyundai и Kia.

Hyundai сохраняла право обратного выкупа завода в течение двух лет, однако срок действия соглашения истёк в начале 2026 года. В конце июня стало известно, что предприятие готовят к запуску производства автомобилей китайского бренда Omoda, входящего в группу Chery.