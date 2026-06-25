Solaris не будут выпускать на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге — вместо него запустят производство Omoda

«АГР Холдинг» завершил выпуск автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в городе Сестрорецке Санкт-Петербурге, сообщают «Ведомости». В 2026 году предприятие готовится к запуску производства автомобилей китайского бренда Omoda. Ранее завод собирал машины из оставшихся машинокомплектов Hyundai и Kia.

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В 2026-м дилерам отгружали автомобили, выпущенные в 2025 году

Как сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с бизнесом «АГР Холдинг», в 2026 году производство автомобилей Solaris на площадке в Сестрорецке (Санкт-Петербург) не возобновлялось. Дилерам отгружали автомобили, выпущенные ещё в 2025 году.

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По словам источников издания, поставки Solaris продолжаются, однако складских запасов хватит лишь до октября–ноября.

Сроки начала производства автомобилей Omoda неизвестны

Источники «Ведомостей» утверждают, что сейчас предприятие готовят к запуску сборки автомобилей Omoda, входящего в группу Chery. Сроки начала производства пока не раскрываются.

Ранее Chery уже перенесла выпуск автомобилей Omoda с калининградского «Автотора» на производственные площадки «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. В 2026 году на бывшем заводе General Motors в Шушарах компания начала выпускать кроссоверы нового бренда Jeland.

Срок выкупа завода Hyundai истёк в январе

Hyundai продала оба своих завода в Санкт-Петербурге структурам «АГР Холдинг» в январе 2024 года за 10 тыс. рублей, сохранив право обратного выкупа в течение двух лет. Срок действия договора завершился в январе 2026 года.

После ухода южнокорейской компании на предприятии наладили выпуск автомобилей под брендом Solaris — фактически это модели Hyundai и Kia с новыми названиями. По данным аналитического агентства «Автостат», за январь–май 2026 года в России было продано 9543 автомобиля Solaris — на 15% больше, чем годом ранее.

По мнению аналитиков, чьи слова приводят «Ведомости», продолжать выпуск автомобилей из комплектующих, требующих поставок из других стран, экономически невыгодно из-за логистических и санкционных рисков.