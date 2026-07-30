Яндекс анонсировал универсального ИИ-агента для бизнеса: нейросеть сможет автоматизировать до 50% офисных задач

Yandex B2B Tech анонсировала запуск универсального ИИ-агента для бизнеса. Компания рассчитывает, что он сможет выполнять до 30–50% повседневных задач офисных сотрудников — от работы с документами до подготовки отчетов и обработки информации. Запустить сервис планируют до конца сентября 2026 года.

ИИ возьмет на себя рутинные задачи специалистов

Новая нейросеть рассчитана на менеджеров, бухгалтеров, аналитиков, маркетологов, специалистов по закупкам и других офисных работников.

Например, ИИ сможет составлять краткие итоги рабочих встреч, пересказывать длинные документы, сравнивать предложения поставщиков, выбирать подходящий вариант по заданным критериям, заполнять договоры по шаблону и готовить закрывающие документы.

Нейросеть будет выполнять задачи самостоятельно и оповестит сотрудника, когда работа завершится. В Яндексе рассказали, что агенту также можно будет поручать повторяющиеся ежедневные задачи , например, готовить отчет по обращениям в службу поддержки.

ИИ получит доступ к рабочим сервисам

Кроме того, пользователи смогут разрешить нейросети работать от своего имени в корпоративных системах. Например, сервис сможет взаимодействовать с CRM-системами, почтой, внутренними базами знаний и другими рабочими инструментами.

При этом компания сможет ограничить права доступа нейросети : все важные действия потребуют подтверждения. Работу агента можно будет контролировать: сотрудник увидит, какие данные использовал ИИ и какие вполнял задачи.

Компании смогут настроить ИИ под свои рабочие процессы

Разработчики предусмотрели возможность создавать для нейросети собственные сценарии работыбез дополнительного программирования агента. Пользователю достаточно описать нужный навык простыми словами и указать источники данных, с которыми должен работать ИИ.

Также пользователям будут доступны шаблоны навыков из каталога — например, для финансовых и HR-задач. Готовые решения помогут настроить агента под конкретное направление работы без необходимости создавать сценарий самостоятельно.