Цукерберг увеличил расходы Meta* на ИИ до $130 млрд — инвесторы ждут, когда вложения в нейросети окупятся

Meta* опубликовала финансовые итоги за II квартал. Выручка компании составила $47,5 млрд, а расходы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта достигли $130 млрд в год, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы негативно оценили масштаб будущих вложений и отсутствие четкого плана их окупаемости. На фоне квартальной отчетности акции корпорации поползли вниз.

Meta увеличила расходы на развитие ИИ, вызвав обеспокоенность инвесторов

По данным The Wall Street Journal, во II квартале выручка Meta* достигла $47,5 млрд против ожидаемых рынком $44,8 млрд, однако инвесторов больше заинтересовала динамика расходов компании на развитие искусственного интеллекта.

Расходы Meta* на ИИ за квартал выросли на 55% и достигли $42 млрд. Одновременно свободный денежный поток — средства, которые остаются после покрытия текущих расходов и инвестиций — сократился до $784 млн против $8,5 млрд годом ранее.

Компания также повысила нижнюю границу годовой инвестиционной программы на $5 млрд — до $130 млрд. Основная часть средств связана с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта: строительством дата-центров и увеличением вычислительных мощностей.

Инвесторы ждут от Meta* ответа, когда окупятся вложения в компанию

Как отмечает The Wall Street Journal, во время разговора с инвесторами Meta* не представила конкретных планов по использованию дополнительных вычислительных мощностей и оценке будущей отдачи от инвестиций в ИИ.

Для рынка ключевым вопросом стала не сама сумма расходов, а то, насколько быстро компания сможет превратить вложения в новый источник дохода Однако Meta* не дала инвесторам четких обещаний.

Цукерберг делает ставку на продажу ИИ-моделей и сервисов

Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания планирует зарабатывать на искусственном интеллекте не только через собственные IT-продукты, но и через продажу ИИ-технологий другим компаниям.

По его словам, корпорация хочет развивать направление готовых ИИ-моделей и приложений, а не просто предоставлять доступ к вычислительным мощностям.

Одним из будущих проектов могут стать ИИ-агенты — программы, которые способны самостоятельно выполнять задачи пользователя.

Meta* рассчитывает, что в будущем ИИ-решения станут отдельным направлением бизнеса, однако о сроках появления значительных доходов от этих продуктов инвесторы пока не узнали.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ