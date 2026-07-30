Ozon опубликовал финансовые результаты за II квартал 2026 года: чистая прибыль выросла в 28 раз — до 10 млрд ₽

Чистая прибыль Ozon во II квартале 2026 года выросла в 28 раз и составила 10,1 млрд рублей — против 359 млн рублей в том же квартале прошлого года, следует из финансовой отчётности компании. Выручка маркетплейса выросла почти вдвое — до 334,2 млрд рублей. Ключевым драйвером роста стал сегмент E-commerce, где количество заказов увеличилось на 73%.

Рост выручки Ozon обеспечили услуги для продавцов, расширение ассортимента и финтех

По итогам II квартала 2026 года финансовые показатели маркетплейса выросли. Выручка Ozon составила 334,2 млрд руб, что на 47% больше, чем в прошлом году. Рост обеспечили три направления:

Выручка от оказания услуг увеличилась на 50% до 210,8 млрд рублей благодаря популярности информационных, маркетинговых и логистических услуг среди продавцов;

Выручка от продажи товаров прибавила 35% до 77,7 млрд рублей за счёт расширения ассортимента, особенно в категории товаров повседневного спроса;

Процентная выручка Финтеха увеличилась на 56% до 45,7 млрд рублей благодаря развитию продуктовой линейки кредитных продуктов.

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Чистая прибыль Ozon увеличилась в 28 раз

Валовая прибыль Ozon за II квартал увеличилась на 22,4 млрд рублей до 79,9 млрд рублей за счёт роста выручки и инициатив по контролю издержек. Доля валовой прибыли от оборота сохранилась на стабильном уровне — 6,1%.

Увеличение чистой прибыли в 28 раз — с 359 млн рублей до 10,1 млрд рублей — обеспечил рост операционной прибыли. Операционная прибыль Ozon за II квартал 2026 года составила 31,3 млрд рублей, что на 54% больше, чем годом ранее. Этот уже пятый прибыльный квартал для Ozon.

Скорректированный показатель EBITDA прибавил 48% и достиг 57,9 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,3 п.п. до 4,4% от оборота.

В целом за I полугодие 2026 года выручка Ozon выросла на 48% до 635,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 49% до 106,7 млрд рублей.

Количество заказов на Ozon выросло на 73%, аудитория почти достигла 70 млн

По итогам II квартала оборот сегмента e-commerce вырос на 37% до 1,31 трлн рублей. Ключевой драйвер — рост количества заказов: их число увеличилось на 73% до 934 млн. Количество активных покупателей достигло 69,2 млн, прибавив 14% год к году.

Выручка сегмента увеличилась на 45% до 273,8 млрд рублей. Рост произошёл за счёт увеличения выручки от услуг маркетплейса и общего оборота платформы.

Скорректированный показатель EBITDA в е-commerce составил 38,2 млрд рублей. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности маркетплейса достиг 38,5 млрд рублей.

Финтех-сегмент нарастил выручку на 50% до 69,7 млрд рублей

Выручка финтех-сегмента Ozon увеличилась на 50% год к году до 69,7 млрд рублей — за счёт роста кредитного и транзакционного бизнесов. Скорректированный показатель EBITDA сегмента составил 19,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 18,8 млрд рублей.

Активы, приносящие процентные доходы, выросли на 19% за квартал до 947,8 млрд рублей в связи с наращиванием кредитного портфеля и вложений в долговые ценные бумаги. Привлечённые средства клиентов увеличились на 22% до 755,9 млрд рублей благодаря развитию сберегательных продуктов.

Контекст

Акции Ozon отреагировали на публикацию отчётности уверенным ростом. 30 июля бумаги маркетплейса прибавили 5%. В ходе торгов акции достигали 3189 рублей на максимуме.

В I квартале 2026 года финансовые результаты Ozon также показывали положительную динамику. Компания вышла из убытка, получив чистую прибыль 4,5 млрд рублей против убытка 7,9 млрд годом ранее. Выручка маркетплейса выросла на 49% — до 300,9 млрд рублей.