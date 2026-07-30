В работе War Thunder произошёл сбой 30 июля — игроки не могут подключиться к серверам

Пользователи War Thunder массово жалуются на сбой в работе онлайн-игры, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Первые сообщения о неполадках начали поступать после 13:00 по московскому времени, а к 14:45 количество жалоб превысило 730. Игроки сообщают, что не могут подключиться к серверам.

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Пользователи не могут авторизоваться в своих аккаунтах

War Thunder — бесплатная многопользовательская онлайн-игра, посвящённая боевой технике, авиации и флоту. Проект разрабатывает студия Gaijin Entertainment.

По данным сервиса мониторинга сбоев, 91% пользователей сообщают об общем сбое в работе игры. Игроки сообщают, что при запуске War Thunder отсутствует соединение с сервером, из-за чего невозможно авторизоваться и начать игру.

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Большинство проблем возникло у пользователей устройств на ОС Windows

Около 57% жалоб приходится на пользователей устройств с Windows. Ещё 33,3% обращений поступило от владельцев Android-устройств, а 8,1% — от пользователей iOS.

Больше всего сообщений о сбое поступило от пользователей из Челябинской области, Москвы, Московской области, Краснодарского края и Иркутской области.

Причины сбоя и сроки восстановления работы игры на момент публикации не сообщили.