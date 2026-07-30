Россияне смогут регистрироваться на иностранных сайтах только по номеру телефона — с инициативой выступило Минцифры

Минцифры предложило обязать иностранные сайты, работающие в России, авторизовывать пользователей только по номеру телефона, сообщают «Ведомости». Документ также предусматривает хранение данных о регистрации и входах в аккаунты в течение трёх лет. В министерстве подчёркивают, что пакет инициатив пока находится на стадии обсуждения.

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Владельцы сайтов должны будут предоставлять данные об аккаунтах — по запросу

Правительство анонсировало подготовку третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством весной 2026 года, сообщал «Интерфакс». Законопроект планируют внести в Госдуму осенью. Владельцы иностранных интернет-ресурсов должны будут:

регистрировать и авторизировать российских пользователей на сайте только по номеру телефона;

хранить сведения о регистрации пользователей, авторизации и удалении учётных записей в течение трёх лет,

передавать госорганам данные об аккаунтах по запросу — для обеспечения безопасности,

не передавать персональные данные получателя в SMS-рассылках.

Пока неизвестно, какие именно ресурсы попадут под новый закон

Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что говорить о том, какие именно нормы войдут в окончательную редакцию документа, пока преждевременно.

Пока что неясно, какие именно иностранные ресурсы попадут под новые требования. По словам экспертов издания, большинство крупных зарубежных платформ уже официально не работают в России, а легальную деятельность продолжают лишь немногие иностранные сервисы.

Эксперты сомневаются, что иностранные платформы смогут выполнить новые требования

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что зарубежным компаниям будет сложно выполнить новые требования. Международным сервисам придётся создавать отдельную систему авторизации для российских пользователей или передавать эти функции локальному юрлицу.

Эксперты также отметили, что требование предоставлять сведения о регистрации и авторизации предполагает интеграцию с системой оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Источники «Ведомостей» считают, что большинство иностранных компаний вряд ли пойдут на выполнение подобных требований.

Контекст

10 июня 2026 года Госдума приняла закон «Антифрод 2.0», который вводит новые меры борьбы с мошенничеством. С 2027 года банки будут обязаны компенсировать клиентам деньги, похищенные после взлома онлайн-банка.

Перед переводом организации смогут проверять устройство клиента на наличие вредоносных программ, а при выявлении угрозы блокировать операцию. Закон также ограничивает количество банковских карт: один человек сможет оформить не более 20 карт во всех банках.

Госдума приняла закон «Антифрод 2.0»: банки будут компенсировать потери от мошенников — но лишь при взломе аккаунта Операторов связи также обязали компенсировать ущерб, если они не выполнят требования по защите абонента Читайте также

Кроме того, операторы связи будут нести финансовую ответственность, если не защитят абонентов от мошеннических звонков. Правила взаимодействия банков и операторов связи разработают позже.