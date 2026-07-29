Эксперты назвали самый перспективный российский автобренд — VOLGA опередила Jeland и UMO

Эксперты назвали самый перспективный российский автобренд — VOLGA опередила Jeland и UMOМеньше всего голосов в опросе набрали «Атом» и Esteo
Экспертная аудитория назвала VOLGA самым перспективным из новых российских автомобильных брендов, следует из результатов опросов «Автостата». За марку проголосовал 31% респондентов. В то же время компания «Атом», электромобиль которой считается самой ожидаемой новинкой на российском рынке в своём сегменте, набрал всего 3% голосов.
VOLGA обогнала по количеству голосов Jeland и UMO — но незначительно
В 2026 году на российском рынке появились сразу пять новых отечественных брендов. Чтобы оценить их их рыночные перспективы, аналитики провели опрос. Результаты распределились следующим образом:
- VOLGA — 31%;
- Jeland — 25%;
- UMO — 18%;
- «Атом» — 3%;
- Esteo — 2%.
По мнению директора «Автостата» Сергея Целикова, «Атому» и Esteo ещё «придётся доказывать свою состоятельность».
21% участников опроса вовсе затруднились с выбором ответа.
Опрос проходил среди экспертной аудитории
Как уточнил Сергей Целиков, в опросе поучаствовали 1077 человек.
По его словам, более 70% подписчиков связаны с автобизнесом, поэтому аудиторию агентства «можно считать экспертной».
Контекст
Продажи автомобилей VOLGA в России стартовали 19 июня. В модельный ряд входят два кроссовера K40 и K50, а также седан C40. Бестселлер бренда — флагман K50.
В июле стало известно, что для моделей C50 и K50 готовят бронированные версии. Также бренд запустил собственные программы страховки и автокредитования.