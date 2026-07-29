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Эксперты назвали самый перспективный российский автобренд — VOLGA опередила Jeland и UMO

Меньше всего голосов в опросе набрали «Атом» и Esteo
29 июля 2026, 18:15
Время прочтения 2 минуты
Автомобиль VOLGA K50 на обочине
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

Экспертная аудитория назвала VOLGA самым перспективным из новых российских автомобильных брендов, следует из результатов опросов «Автостата». За марку проголосовал 31% респондентов. В то же время компания «Атом», электромобиль которой считается самой ожидаемой новинкой на российском рынке в своём сегменте, набрал всего 3% голосов.

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В 2026 году на российском рынке появились сразу пять новых отечественных брендов. Чтобы оценить их их рыночные перспективы, аналитики провели опрос. Результаты распределились следующим образом:

  1. VOLGA — 31%;
  2. Jeland — 25%;
  3. UMO — 18%;
  4. «Атом» — 3%;
  5. Esteo — 2%.

По мнению директора «Автостата» Сергея Целикова, «Атому» и Esteo ещё «придётся доказывать свою состоятельность».

21% участников опроса вовсе затруднились с выбором ответа.

Опрос проходил среди экспертной аудитории

Как уточнил Сергей Целиков, в опросе поучаствовали 1077 человек.

По его словам, более 70% подписчиков связаны с автобизнесом, поэтому аудиторию агентства «можно считать экспертной».

Контекст

Продажи автомобилей VOLGA в России стартовали 19 июня. В модельный ряд входят два кроссовера K40 и K50, а также седан C40. Бестселлер бренда — флагман K50.

В июле стало известно, что для моделей C50 и K50 готовят бронированные версии. Также бренд запустил собственные программы страховки и автокредитования.

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