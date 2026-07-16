Спрос на российские электромобили вырос в 2,5 раза — самой ожидаемой новинкой рынок называет отечественный «Атом»

Спрос на российские электромобили за последние 2 года вырос в 2,5 раза, а количество объявлений о продаже — вдвое, сообщили Russian Business в Авито Авто. Одновременно в стране на 33% увеличилось число зарядных станций для электрокаров и гибридов. Следующим этапом развития рынка может стать запуск серийного производства электромобиля «Атом», который ожидается в 2026 году.

Продажи гибридов в России подскочили в 2,3 раза: в лидерах — кроссоверы Voyah, Evolute и Geely По итогам первого полугодия 2026-го доля гибридов на российском рынке достигла 5% Читайте также

Количество зарядных станций в России увеличилось на 30%

За последние два года количество зарядных станций для электрокаров и гибридов в России выросло на 33%. Почти половина (46%) всех публичных электрозаправок сосредоточена в пяти регионах:

Москва — 16% всей инфраструктуры;

Московская область — 15%;

Санкт-Петербург — 6%;

Краснодарский край — 5%;

Татарстан — 4%.

В среднем на одну зарядную станцию в РФ приходится порядка 10 электромобилей. Нагрузка существенно различается: если в Москве на одну станцию приходится 18 машин, то в Татарстане — около 6.

Доля электрокаров и гибридов среди новых автомобилей превысила 5%

С 2024 по 2026 год количество объявлений о продаже российских электромобилей на Авито Авто выросло вдвое, а спрос на машины увеличился в 2,5 раза. Основные производственные площадки отечественных брендов сегодня расположены в Москве, Липецке и Калининграде.

По словам руководителя продаж направления «Новые автомобили» в Авито Артёма Хомутинникова, к апрелю 2026 года доля электрокаров и гибридов среди предложений новых автомобилей на платформе превысила 5%, увеличившись почти вдвое по сравнению с летом–осенью 2025 года.

«Мы видим, как развитие инфраструктуры сказывается и на рынке: в Москве их доля выше 10%, в Санкт-Петербурге — 8%. Достаточно высокий уровень их присутствия и в тёплых регионах, где климат более благоприятен к их эксплуатации: в Южном федеральном округе на них приходится больше 4%», — рассказал руководитель продаж направления «Новые автомобили» в Авито Артём Хомутинников.

Evolute — лидер среди российских электрокаров

Самой популярной моделью среди российских электромобилей стал кроссовер Evolute i-JOY — на него приходится почти 33% пользовательского интереса на Авито Авто. Средняя стоимость машины — 3 млн рублей.

Среди представленных на платформе российских электромобилей аналитики также выделили Evolute i-SKY, Амберавто A5, Eonyx M2 и Eonyx Profi Pickup.

Самой ожидаемой новинкой эксперты Авито Авто называют «Атом» — запуск его серийного производства ожидается в 2026 году. Пока его можно только предзаказать.