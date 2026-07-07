Продажи гибридов в России подскочили в 2,3 раза: в лидерах — кроссоверы Voyah, Evolute и Geely

В первой половине 2026 года в России продали 30 730 автомобилей с подзаряжаемыми гибридными установками, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, это на 132% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Сегмент гибридов занимает уже 5% всего легкового авторынка страны.

Объём продаж за первое полугодие — 30 тыс. гибридов

По данным Сергея Целикова, в июне 2026 года в России продали 6149 подключаемых гибридов — это соответствует 5,3% от общего объема продаж новых автомобилей (116,3 тыс.).

При этом за первые шесть месяцев текущего года доля гибридов зафиксировалась на отметке в 5% всего легкового авторынка в РФ — продажи составили 30 730 единиц. По отношению к первому полугодию 2025 года спрос вырос на 132%.

Все три лидера сегмента гибридных авто официально доступны в России

С начала года в тройку самых популярных гибридов вошли три кроссовера:

Voyah Free — 6184 проданных машин. Evolute i-Space — 4429; Geely EX5 EM-i — 3796.

Все три модели-лидера официально продаются в российских дилерских центрах.

Контекст

Согласно данным Минпромторга, за первые шесть месяцев 2026 года в России продали почти 680 тыс. автомобилей — это на 12% больше, чем за первое полугодие 2025-го.

Из общего числа доля новых электромобилей и гибридов выросла с 5,4% до 8%. Электрокаров продали 4928 экземпляров (+7,9%), 48,3% из них — российского производства.