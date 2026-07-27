Ван Чуаньфу. Как химик без денег на оборудование построил автомобильную империю BYD

Ван Чуаньфу построил карьеру на решениях, которые окружающим казались слишком рискованными: ушёл из государственной системы, вошёл в незнакомый автопром и закрыл проект стоимостью более 200 млн юаней, когда понял, что ошибся. Сегодня Forbes оценивает состояние бизнесмена примерно в 15 млрд $, а он по-прежнему ночует рядом с предприятиями BYD, носит корпоративную форму и работает семь дней в неделю. Богатство изменило масштаб его возможностей, но так и не объяснило ему, кем нужно стать.

Сделай знания своей опорой, которую никто не отнимет

Ван Чуаньфу вырос в бедной деревне провинции Аньхой. Когда он был подростком, умерли оба родителя. Старший брат бросил учёбу и пошёл работать, чтобы Ван смог продолжить образование. Для семьи это был шанс вырваться из бедности, для самого Вана — единственный капитал, который невозможно было отнять. Старший брат много лет оплачивал учёбу младшему, пока тот строил научную карьеру.

«Мне очень повезло: благодаря учёбе я изменил свою судьбу и нашёл направление, которому посвятил жизнь».

В университете Ван выбрал физическую химию металлургических процессов — не самую престижную и уж точно не самую простую специальность. После магистратуры он остался в Пекинском исследовательском институте цветных металлов и быстро вырос от инженера до заместителя руководителя подразделения.

Когда Вану было 27 лет, институт учредил в Шэньчжэне аккумуляторную компанию Shenzhen Bige Battery и назначил его генеральным директором. Он по-прежнему работал внутри государственной системы, но теперь отвечал не только за исследования, а за производство, деньги и людей.

К 27 годам у него уже была карьера, которой многие могли бы позавидовать. Оставалось только продолжать делать то, что он умел лучше всего.

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Перестань воспринимать стабильность как единственно возможный путь

Ван уже два года руководил аккумуляторным предприятием, знал рынок и видел его ограничения изнутри. Управлять чужой компанией ему становилось тесно — всё чаще он думал о том, как построить собственную.

Шэньчжэнь только подталкивал к этому решению. В начале 1990-х город жил совсем по другим правилам, чем Пекин. Здесь открывались новые производства, инженеры уходили в бизнес, а технические знания всё чаще превращались в компании. Рынок мобильных телефонов стремительно рос, вместе с ним увеличивался спрос на аккумуляторы, которые Китай по-прежнему в основном закупал в Японии.

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Родственники и друзья уговаривали Вана не бросать стабильную работу. Собственного капитала и влиятельных связей у него не было. Но за два года управления аккумуляторной компанией он успел разобраться в технологии, рынке и производстве лучше многих конкурентов.

Ван видел, что выпуск аккумуляторов — не авантюра, а сложная инженерная задача, которую можно решить. Он собрал команду из 20 человек и запустил производство.

«Когда я приехал в Шэньчжэнь из Пекина, мне показалось, что я попал в другой мир. Если бы не Шэньчжэнь, у меня, вероятно, не возникло бы идеи начать своё дело — и не было бы сегодняшней BYD».

Экономь на процессе, но не на знаниях

Самым простым способом запустить производство никель-кадмиевых аккумуляторов была покупка автоматической японской линии стоимостью в десятки миллионов юаней. Таких денег у BYD не было. Поэтому Ван разбил производство на отдельные операции, часть оборудования спроектировал вместе с инженерами, а дорогую автоматику заменил ручным трудом и простыми приспособлениями. Собственная линия обошлась компании примерно в 1 млн юаней.

Освоив никель-кадмиевые аккумуляторы, BYD взялась за литийионные — и здесь дешёвой сборки оказалось недостаточно. Первые образцы работали нестабильно, а сотрудники устраняли отдельные дефекты, не понимая их первопричин. Тогда Ван создал центральное исследовательское подразделение, нанял магистров и докторов наук и потребовал разобраться в технологии на уровне химических процессов.

Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр стоил более 3,7 млн юаней — больше стартового капитала всей компании. Работать с прибором никто не умел, поэтому Ван пригласил профессора Университета Цинхуа. Для молодой компании покупка выглядела почти безрассудством, но позволила искать причины дефектов, а не бесконечно устранять их последствия.

Более стабильные аккумуляторы принесли BYD первый крупный заказ Motorola. Позже к клиентам добавились Nokia и Siemens.

«Некоторые говорят, что мы сжигаем деньги на исследованиях и оборудовании. Но, по-моему, вкладывать деньги в разработки — не сжигать их, а сохранять».

Не принимай решения на основе чужих страхов

После успеха в аккумуляторном бизнесе Ван начал искать более крупный рынок для технологий BYD. Китайский авторынок стремительно рос, но местные компании слишком сильно отставали от зарубежных в производстве двигателей внутреннего сгорания. Ван решил не тратить время на эту гонку и сделать ставку на электротранспорт, где главным элементом становилась батарея — продукт, который BYD уже знала лучше многих.

Компания решила купить небольшого убыточного автопроизводителя Qinchuan. Для инвесторов это решение выглядело почти безрассудным. Они напоминали, что у Вана нет водительских прав и опыта в автомобильной отрасли, а покупка завода похожа на попытку затащить акционеров в казино.

Ван провёл день на телефоне и не успел нормально поесть. Вернувшись в гостиницу, он заказал лапшу, но едва потянулся за палочками — телефон снова зазвонил. Управляющий гонконгского фонда пригрозил продать все акции BYD, если сделку не отменят.

Ван снова и снова объяснял свою логику, но отступать не собирался. Он считал, что Китай вряд ли быстро догонит мировых лидеров в производстве двигателей внутреннего сгорания. Переход на электротранспорт давал возможность начать новую игру — уже в сфере, где BYD чувствовала себя гораздо увереннее.

Несмотря на сопротивление инвесторов, сделку Ван не отменил. BYD заплатила около 270 млн юаней за 77% Qinchuan. Вместе с компанией Ван получил завод, готовую модель и лицензию на выпуск автомобилей. Через два года компания представила седан F3 — свою первую массовую модель.

«Остаток жизни я посвящу автомобилям — и заниматься буду транспортом на новой энергии».

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Не знаешь, как устроено, — разбери до винтика

Первый самостоятельно разработанный автомобиль BYD под рабочим названием 316 показали дилерам. Их реакция оказалась разгромной: автомобиль выглядел устаревшим и почти не имел шансов на рынке. К тому моменту компания уже потратила на пресс-формы более 200 млн юаней. Продолжать проект означало увеличивать убытки, а остановить — признать ошибку.

«Я мучился всю ночь и принял очень тяжёлое решение: закрыть проект 316. Мы не умели делать автомобили и не могли разрабатывать их за закрытыми дверями — нужно было учиться у лучших компаний».

BYD купила больше десятка популярных моделей, чтобы инженеры разбирали их и изучали устройство каждой детали. Больше всего сотрудники боялись трогать дорогой Mercedes-Benz. Тогда Ван взял ключ и поцарапал кузов. После этого автомобиль перестал казаться неприкосновенным символом чужого превосходства и стал просто сложным механизмом, который можно разобрать и собрать заново.

Следующая модель BYD F3 стала массовым успехом: спустя 14 месяцев после полноценного выхода на рынок компания выпустила 100-тысячный автомобиль. Ошибка стоимостью более 200 млн юаней превратилась в плату за вход в новую отрасль.

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Не позволяй деньгам решать, кем тебе быть

Состояние Вана росло, но образ жизни почти не менялся. Он часто ночует в служебном жилье в Шэньчжэне, носит форму BYD, ест простую еду и сам водит машину. Один из бывших крупных акционеров говорил, что основатель практически полностью подчинил свою жизнь компании.

Скромный быт помогает Вану оставаться рядом с производством, но почти не оставляет границы между работой и остальной жизнью. В одном из ранних интервью предприниматель рассказывал, что трудится семь дней в неделю и получает от работы больше удовольствия, чем от путешествий. Со временем он стал проводить в BYD большую часть своей жизни.

«На Западе жизнь стоит на первом месте, а работа — на втором. В Китае работа стоит на первом месте, а жизнь — на втором. По крайней мере, так было у моего поколения. Я действительно люблю работать: целый день осматривать достопримечательности мне было бы неинтересно».

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