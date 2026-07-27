Как Geely за пять лет построила китайский премиум: история Zeekr

Zeekr появился не в гараже, а внутри одного из крупнейших автоконцернов Китая. Geely дал новой марке технологии, производство и деньги, а взамен позволил работать быстрее собственных правил. За пять лет Zeekr вышел на биржу, отказался от ставки только на электромобили и снова оказался под полным контролем Geely.

Как Zeekr за семь месяцев вышел из презентации на дороги

За 35 лет Geely прошла путь от комплектующих для холодильников до собственной архитектуры для электромобилей. Компания начала выпускать автомобили в конце 1990-х, а к началу 2020-х разработала платформу SEA, на которой можно было строить модели разных размеров. На неё ушли четыре года и 18 млрд юаней.

Первым проектом на платформе SEA стал концепт Zero, представленный под брендом Lynk & Co — совместной марки Geely и Volvo. Машину готовили к серийному производству, но на рынок её решили вывести уже под новой премиальной маркой электромобилей. Zeekr с самого начала позиционировался как бренд, выпускающий только электромобили.

Не из гаража, а почти из холодильника: история Geely От деталей для холодильников — к Volvo, Daimler и собственным технологиям: как Geely прошла путь от дешёвых машин до глобального автоконцерна Подробнее

Новую марку возглавил Ань Цунхуэй, который к тому моменту проработал в Geely четверть века и руководил автомобильным подразделением концерна. Даже на высокой должности он продолжал регулярно приезжать на производство и лично обсуждать проблемы с рабочими. Теперь ему предстояло построить компанию, которая пользовалась бы заводами и технологиями Geely, но принимала решения быстрее большого концерна.

Zeekr учредили в марте 2021 года как отдельную компанию — начинать с чистого листа команде не пришлось. Zeekr могла пользоваться производственными мощностями, поставщиками и технологиями Geely, новая компания получила свободу в разработке моделей и программного обеспечения, продажах и работе с владельцами. Серийный проект Zero переименовали в Zeekr 001 и 15 апреля представили публике. Уже в октябре первые Zeekr 001 доехали до покупателей — через семь месяцев после создания компании.

«Zeekr развивался по заранее определённому плану и графику. Он не появился из ниоткуда и не был создан в ответ на успех новых автопроизводителей». Ань Цунхуэй Генеральный директор Zeekr в 2021–2025 годах, глава Geely Holding

Как Zeekr распродал первый автомобиль до начала поставок

На китайском рынке Zeekr начинал без собственной дилерской сети и узнаваемого имени. Компания решила работать с покупателями напрямую: принимать заказы через приложение и открывать собственные центры продаж, выдачи и обслуживания. До начала поставок команда проводила встречи с будущими владельцами и устраивала тестовые поездки. До конца года компания собиралась открыть два крупных центра и 60 компактных торговых пространств, а также пункты выдачи и обслуживания автомобилей.

«Успех — это удовлетворённость клиентов и признание бренда». Ань Цунхуэй Генеральный директор Zeekr в 2021–2025 годах, глава Geely Holding

До начала поставок Zeekr привлекла к тестированию автоблогеров, фотографов, специалистов компаний-поставщиков и будущих владельцев. С учётом обратной связи будущих владельцев команда внесла в Zeekr 001 больше 60 изменений: доработала автоматические двери, подсветку салона, кресла и аудиосистему. Перерисовать пришлось даже логотип на руле.

Спрос превысил ожидания компании. Ань Цунхуэй рассчитывал, что максимальную комплектацию выберут около 5% покупателей, однако её заказали 40%. Средняя стоимость заказанного автомобиля превысила 335 тысяч юаней — около 52,3 тысячи $ по тогдашнему курсу. К середине июня компания распродала весь объём Zeekr 001, который могла поставить до конца года.

Zeekr перестал принимать новые заказы с поставкой до конца 2021 года и предупредил следующих покупателей, что ждать автомобиль придётся до весны.

Источник: Wang Gang / China News Service / VCG / Getty Images

Как Zeekr исправил ошибку за 300 млн юаней

Zeekr обещал четыре-шесть раз в год обновлять программное обеспечение 001 и постепенно расширять его возможности. После начала поставок владельцы стали жаловаться на медленную мультимедийную систему: экран зависал, запуск иногда занимал больше минуты, голосовой помощник срабатывал без команды, а навигация тормозила. Возможностей установленного процессора Qualcomm 820A для новых функций уже не хватало.

В июле 2022 года Ань Цунхуэй объявил, что Zeekr бесплатно заменит его на более мощный Qualcomm Snapdragon 8155. Владельцы уже переданных автомобилей могли бесплатно заменить процессор в сервисных центрах. Специалисты снимали старый вычислительный блок и устанавливали новый. Замена оборудования занимала около 35 минут, обновление программного обеспечения — ещё примерно два часа.

«Внутри компании спорили, брать ли за обновление деньги. Бесплатная замена была заложена в первоначальный бюджет, и мы решили сохранить этот принцип». Ань Цунхуэй Генеральный директор Zeekr в 2021–2025 годах, глава Geely Holding

По словам Ань Цунхуэя, закупка оборудования, разработка программного обеспечения, логистика и сервисное обслуживание новой мультимедийной системы обошлись Zeekr более чем в 300 млн юаней. У конкурентов такая модернизация была платной — Nio брала за неё 9,6–12,6 тысячи юаней, а Voyah — до 12 999 юаней.

После замены мультимедийная система стала быстрее запускаться, а Zeekr смог добавить новые функции, включая голосового ИИ-помощника, с которыми прежний процессор уже не справлялся. Zeekr показал, что готов вкладываться не только в новые автомобили, но и в уже проданные.

Ли Шуфу. Как мальчик из китайской деревни основал Geely и купил Volvo Он пас скот за 0,15 юаня в день, а теперь владеет автоимперией Подробнее

Как Zeekr решил добавить Элвиса Пресли в формулу премиума

В сентябре 2021 года, когда Zeekr 001 уже представили и готовили к первым поставкам, Geely наняла автомобильного дизайнера Штефана Зилаффа, прежде руководившего дизайном Audi и Bentley. Ему поручили создать узнаваемый стиль следующих моделей Zeekr и дали около десяти недель, чтобы определить философию марки и отделить её дизайн от остальных проектов Geely.

«Мы начинали с нуля, без десятилетий истории, на которые можно было бы опереться. Это одновременно преимущество и недостаток». Штефан Зилафф Вице-президент по глобальному дизайну Geely Auto Group и руководитель дизайна Zeekr

Первой моделью, в которой команда Зилаффа могла показать собственное представление о Zeekr, стал минивэн 009. Если салон 001 строили прежде всего вокруг водителя, то в новой машине главным сделали пассажира второго ряда. Кнопки и подсветку спрятали в отделке, а основное внимание отдали задним креслам. Пространство должно было напоминать гостиничный номер или переговорную на колёсах.

«Мы хотели создать пространство, где человек чувствовал бы себя особенным — словно Элвис Пресли, когда садится в машину». Сержиу Лоурейру да Силва Руководитель дизайна интерьеров Zeekr

Над дизайном Zeekr работали около 125 человек. Один из глиняных макетов кроссовера X дизайнеры ради эксперимента раскрасили. В серийную палитру вошли молочно-белый Athens, сливочный Paris, холодный серый Berlin, бледно-розовый California, зелёный Hangzhou и глубокий синий Sydney Harbour. Яркие цвета помогали Zeekr отличаться от более сдержанных премиальных марок.

Источник: VCG / VCG / Getty Images

Как Zeekr расширил линейку и вышел в Европу

Для выхода в Европу компания выбрала две машины — X и 001. Готовить запуск Zeekr начала осенью 2022 года: для этого компания наняла Спироса Фотиноса, который 24 года проработал в Toyota и руководил развитием бренда Lexus. В Zeekr он возглавил европейское направление и называл себя сотрудником № 001.

«Когда я пришёл, не было ничего — только чистый лист. Машины уже существовали, но нам предстояло подготовить европейские версии, создать логистику, поставки запчастей, юридические лица, команду и налоговую структуру». Спирос Фотинос Генеральный директор Zeekr Europe

Летом 2023 года Zeekr открыл заказы в Швеции и Нидерландах: 001 стоил от 59 490 €, X — от 44 990 €. Первые поставки начались в декабре. Европейская команда перевела интерфейс и перестроила меню мультимедийной системы. Для местного рынка также перенастроили отклик педали акселератора, тормоза и рулевое управление, изменили водительские кресла. Параллельно Zeekr создавал систему поставок запчастей и сервисного обслуживания.

По словам Фотиноса, предложенное европейской командой изменение можно было согласовать с дизайнерами, разработчиками, поставщиками и заводом всего за две недели. Такую скорость он объяснял короткой цепочкой принятия решений внутри компании.

«У нас нет сложных процессов принятия решений, комитетов и комитетов над комитетами. Бизнес, разработка и дизайн движутся как единая команда». Спирос Фотинос Генеральный директор Zeekr Europe

Одновременно Zeekr расширял модельный ряд в Китае. Седан 007 стал первой моделью с батареей, разработанной самой компанией. Семейный кроссовер 7X с батареей Golden Battery мог заряжаться с 10 до 80% за 10,5 минуты. Поставки Zeekr выросли со 118,7 тыс. автомобилей в 2023 году до 222,1 тыс. в 2024-м.

Несмотря на расширение модельного ряда и выход на новые рынки, Zeekr сохранял первоначальную специализацию. В августе 2023 года Ань Цунхуэй заявил, что компания не собирается выпускать гибриды и продолжит развивать только электромобили.

Седан Geely проехал 2600 км без дозаправки — автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннеса Гибрид проехал почти на 500 км больше заявленного запаса хода Подробнее

Как Zeekr продал акции на 441 млн $

Zeekr собирался выйти на биржу ещё осенью 2023 года и рассчитывал сохранить оценку в 13 млрд $. Такую стоимость компания получила в феврале того же года, когда привлекла 750 млн $ от пяти инвесторов, включая производителя аккумуляторов CATL и основателя Mobileye Амнона Шашуа.

Перед размещением Zeekr провёл двухнедельную серию встреч с потенциальными инвесторами в Азии, Европе, США и на Ближнем Востоке. Однако участники рынка были готовы оценить компанию ниже 13 млрд $, а нестабильность финансовых рынков и растущие убытки дополнительно осложнили сделку. В результате IPO отложили.

«Капитал нужен нам не только для финансирования. Важно использовать его ресурсы, учиться и быстрее развиваться на глобальном рынке». Ань Цунхуэй Генеральный директор Zeekr в 2021–2025 годах, глава Geely Holding

10 мая 2024 года, спустя немногим более трёх лет после основания, Zeekr вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Компания увеличила размещение с первоначально запланированных 17,5 млн до 21 млн американских депозитарных акций, продала их по 21 $ и привлекла 441 млн $. В первый день торгов бумаги подорожали почти на 35%.

При размещении Zeekr получил оценку около 5,5 млрд $ — меньше половины от 13 млрд $, в которые компанию оценили после раунда финансирования в феврале 2023 года. Почти 70% размещения выкупили Geely Auto и стратегические партнёры компании. Материнский концерн приобрёл бумаги примерно на 270 млн $, производитель аккумуляторов CATL — на 19 млн $, а разработчик систем помощи водителю Mobileye — на 10 млн $. Несмотря на выход на биржу, контроль над Zeekr сохранился у Geely Auto.

Однако уже в августе 2024 года Zeekr пересмотрел одно из своих базовых решений. Через год после заявления об отказе от гибридов компания объявила о разработке собственной гибридной системы для крупных премиальных моделей. Она должна была сочетать движение на электротяге в городе с подключением бензинового двигателя на дальних маршрутах.

Источник: zeekrlife.com

Как Geely забрала Zeekr обратно

В сентябре 2024 года основатель Geely Ли Шуфу объявил переход от расширения портфеля брендов к их консолидации. Концерн собирался объединять ресурсы, устранять повторные вложения и разводить модели, конкурировавшие друг с другом.

«Без объединения пришлось бы мириться с внутренней конкуренцией и повторными вложениями в исследования, разработки и продажи. Это просто глупо. Общая конкурентоспособность Geely от этого точно не выросла бы». Гуй Шэнъюэ Генеральный директор Geely Automobile Holdings

Первым шагом стало объединение Zeekr и Lynk & Co. Zeekr получил 51% марки, а компании начали интегрировать исследования и разработки, закупки, производство, продажи и международный бизнес. По расчётам руководства, совместная работа могла сократить расходы на исследования и разработки на 10–20%, а затраты на материалы — на 5–8%. Сделку завершили 14 февраля 2025 года, после чего две марки вошли в единую Zeekr Group.

Следом Geely решила вернуть Zeekr под полный корпоративный контроль. 7 мая 2025 года, почти через год после выхода компании на биржу, концерн предложил выкупить акции у сторонних инвесторов и присоединить Zeekr к Geely Auto.

Пять ранних акционеров, включая производителя аккумуляторов CATL, венчурное подразделение Intel — Intel Capital и видеоплатформу Bilibili, сочли первоначальную цену заниженной. Однако Geely уже принадлежало 65,7% капитала Zeekr, поэтому возможности миноритарных инвесторов заблокировать сделку были ограничены. В июле стороны заключили окончательное соглашение: миноритарным акционерам предложили 26,87 $ за американскую депозитарную акцию либо бумаги Geely.

Продажи гибридов в России подскочили в 2,3 раза: в лидерах — кроссоверы Voyah, Evolute и Geely По итогам первого полугодия 2026-го доля гибридов на российском рынке достигла 5% Подробнее

22 декабря 2025 года слияние завершили, и акции Zeekr перестали торговаться в Нью-Йорке. За четыре с половиной года Zeekr успел стать отдельной компанией внутри Geely, привлечь сторонних инвесторов, выйти на биржу и снова стать полностью подконтрольным активом. Биржевая самостоятельность марки оказалась временной.

Названия и премиальное позиционирование Zeekr и Lynk & Co сохранили. Geely собиралась развести их модельные ряды и аудитории, однако строгой границы между марками не получилось. Lynk & Co продолжал выпускать гибридные и электрические автомобили, а Zeekr, начинавший как чисто электрический бренд, в 2025 году представил свой первый подключаемый гибрид.

Источник: zeekrlife.com

Почему Zeekr всё-таки выпустил гибриды

Первым результатом разворота стал шестиместный внедорожник 9X. Он мог проехать до 380 км на электротяге по китайскому циклу CLTC, а зарядка батареи с 20 до 80% занимала 8,5 минуты. Продажи начались осенью 2025 года, цены стартовали от 465,9 тысячи юаней.

Гибриды рассматривало и европейское подразделение. В начале 2026 года его руководитель Лотар Шупет объяснял это устойчивым спросом на подзаряжаемые модели и стремлением охватить покупателей, которые пока не готовы полностью зависеть от зарядной сети.

Весной 2026-го линейку дополнил пятиместный 8X — более динамичный родственник флагманского 9X. Топовая версия с тремя электромоторами разгонялась до 100 км/ч за 2,96 секунды, а 900-вольтовая система позволяла зарядить батарею с 20 до 80% за девять минут. Через 29 минут после начала продаж Zeekr сообщил о более чем 10 тысячах подтверждённых заказов, причём 95,6% покупателей выбрали версии Ultra и дороже. Спрос на дорогие комплектации показал, что переход к гибридам не помешал премиальному позиционированию марки.

«Быстро работать для нас нормально. Если мы не быстрые, это уже не Zeekr». Ань Цунхуэй Генеральный директор Zeekr в 2021–2025 годах, глава Geely Holding

Переход к гибридам завершил главный разворот в истории Zeekr. Марка начинала как самостоятельный производитель электромобилей, который пользовался ресурсами Geely, но старался двигаться быстрее большого концерна. По мере роста Zeekr отказался сначала от прежней корпоративной автономии, затем — от ставки только на электромобили. Неизменным остался главный принцип: использовать возможности Geely и быстро менять курс, когда выбранный путь становится слишком узким.