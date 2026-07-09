Седан Geely проехал 2600 км без дозаправки — автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннеса

Компания Geely установила новый мировой рекорд Гиннесса для серийных гибридов. Как сообщает китайское издание CarNewsChina, седан Galaxy A7 EM преодолел 2608,36 км без дозаправки и подзарядки батареи. Результат оказался существенно выше официально заявленных характеристик автомобиля.

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Автомобиль превзошёл ожидания создателей

Семейный гибрид Geely Galaxy A7 EM представили в Китае в апреле 2026 года. На домашнем рынке модель стоит от 89 800 юаней (около 1 млн рублей).

По заявленным характеристикам запас хода автомобиля составляет до 2150 км — при этом во время заезда по дорогам общего пользования в Китае модель преодолела 2608,36 км без дозаправки и подзарядки, превысив расчётный показатель почти на 460 км. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд принадлежал бизнес-седану Fulwin A8L концерна Chery: в 2024 году он преодолел без дозаправки и подзарядки 2369,95 км.

Модель разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд

Geely Galaxy A7 EM — это крупный седан с колёсной базой 2845 мм. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем на 111 л.с. и электромотором на 238 л.с.

Гибрид разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч.

Салон укомлектован мягкими кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, аудиосистемой с 16 динамиками, 14,6-дюймовым дисплеем и проекционным экраном на 16,6 дюйма.