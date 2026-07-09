Седан Geely проехал 2600 км без дозаправки — автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннеса

Седан Geely проехал 2600 км без дозаправки — автомобиль попал в Книгу рекордов ГиннесаГибрид проехал почти на 500 км больше заявленного запаса хода
Компания Geely установила новый мировой рекорд Гиннесса для серийных гибридов. Как сообщает китайское издание CarNewsChina, седан Galaxy A7 EM преодолел 2608,36 км без дозаправки и подзарядки батареи. Результат оказался существенно выше официально заявленных характеристик автомобиля.
Автомобиль превзошёл ожидания создателей
Семейный гибрид Geely Galaxy A7 EM представили в Китае в апреле 2026 года. На домашнем рынке модель стоит от 89 800 юаней (около 1 млн рублей).
По заявленным характеристикам запас хода автомобиля составляет до 2150 км — при этом во время заезда по дорогам общего пользования в Китае модель преодолела 2608,36 км без дозаправки и подзарядки, превысив расчётный показатель почти на 460 км. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Предыдущий рекорд принадлежал бизнес-седану Fulwin A8L концерна Chery: в 2024 году он преодолел без дозаправки и подзарядки 2369,95 км.
Модель разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд
Geely Galaxy A7 EM — это крупный седан с колёсной базой 2845 мм. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем на 111 л.с. и электромотором на 238 л.с.
Гибрид разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч.
Салон укомлектован мягкими кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, аудиосистемой с 16 динамиками, 14,6-дюймовым дисплеем и проекционным экраном на 16,6 дюйма.