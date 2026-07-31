Apple отчиталась о рекордной выручке — продажи устройств компании выросли на 16% и превысили $109 млрд

Apple отчиталась о рекордах за III квартал 2026 финансового года — он охватывает период с апреля по июнь. Согласно отчёту компании, выручка выросла на 16% год к году, до $109,4 млрд, а чистая прибыль увеличилась до $29,8 млрд против $23,4 млрд годом ранее. Совет директоров компании уже объявил дивиденды — в размере $0,27 на акцию.

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Основную часть выручки составили продажи iPhone

По данным Apple, III финансовый квартал 2026 года стал лучшим за всю историю компании для этого отчётного периода. Рост выручки зафиксирован во всех основных категориях:

iPhone — $54,3 млрд против $44,6 млрд годом ранее;

Mac — $10,4 млрд против $8 млрд;

носимые устройства, аксессуары, умный дом — $7,9 млрд против $7,4 млрд;

сервисы — $30,8 млрд против $27,4 млрд.

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Apple выплатит дивиденды в августе

Совет директоров Apple уже утвердил дивиденды в размере $0,27 на одну акцию.

Владельцы акций, зарегистрированные по состоянию на конец дня 10 августа, получат дивиденды 13 августа 2026 года.

Контекст

В конце июля Apple стала самой дорогой компанией в мире — её рыночная стоимость достигла $5 трлн. До неё, в октябре 2025 года, эту отметку преодолела Nvidia.

После достижения пикового значения в $5,7 млрд капитализация Nvidia сократилась примерно на $1 трлн. Сейчас производитель чипов занимает второе место среди самых дорогих компаний мира.