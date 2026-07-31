Первокурсников подключат к чатам вузов в мессенджере МАХ — ссылки будут приходить через «Госуслуги»Студенты также смогут пользоваться в мессенджере университетскими чат-ботами
Национальный мессенджер МАХ интегрировали в приёмную кампанию 2026 года, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. После зачисления первокурсники будут получать через «Госуслуги» ссылки на официальные чаты своего вуза в МАХ. В министерстве считают, что это позволит студентам с первого дня пользоваться цифровыми сервисами университета в едином пространстве.
В мессенджере MAX уже создано более 230 тыс. студенческих чатов
После публикации приказа о зачислении на обучение в вуз студентам будут приходить уведомления от «Госуслуг» со ссылками на официальные чаты вуза в МАХ. Кроме того, первокурсники смогут пользоваться университетскими чат-ботами, которые работают в мессенджере.
По данным Минобрнауки, сейчас в МАХ создано более 230 тыс. студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 млн участников. Также российские вузы развивают официальные каналы в мессенджере. Сегодня их насчитывается более 5 тыс., а общая аудитория превышает 2,6 млн человек.
Минобрнауки рассчитывает упростить коммуникацию
Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук заявил, что интеграция с МАХ позволит университетам наладить коммуникацию со студентами с первого дня обучения.
По его словам, через мессенджер учащиеся смогут пользоваться официальными учебными чатами и получать важную информацию, например, расписание занятий.
Приёмная кампания в российские вузы стартовала 20 июня.
Контекст
С 1 августа основные функции национального мессенджера MAX перестанут расходовать мобильный интернет у абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. Бесплатными станут звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы мессенджера.
После отмены тарификации пользоваться мессенджером можно будет даже при полностью израсходованном пакете мобильного интернета. По словам представителей MAX и операторов связи, это должно сделать сервис и его цифровые функции доступнее для пользователей независимо от остатка трафика.